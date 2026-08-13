Tin thế giới sáng 13-8: Tình báo Ukraine phát hiện chip AI Nvidia trong tên lửa mới của Liên bang Nga

(GLO)- Phó Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine dừng tấn công tàu dầu ở Biển Đen; Tình báo Ukraine phát hiện chip AI Nvidia trong tên lửa mới của Liên bang Nga; Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống "du lịch sinh con"... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 13-8.

Phó Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine dừng tấn công tàu dầu ở Biển Đen

Phó Tổng thống Mỹ đã yêu cầu Ukraine chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở Biển Đen sau khi Kiev tấn công tàu thuyền di chuyển đến trạm tiếp nhận của Tập đoàn Đường ống Caspian (CPC) có vốn sở hữu của Mỹ tại Nga.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: Anadolu

Tuyến đường ống CPC là sự kết hợp lợi ích giữa Nga, Kazakhstan và phương Tây, với các cổ đông lớn từ Mỹ bao gồm Chevron và ExxonMobil.

Các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào CPC, hệ thống vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan qua miền nam nước Nga đến một trạm tiếp nhận hàng hải gần Novorossiysk để từ đó xuất khẩu sang châu Âu và châu Á, rõ ràng khiến Washington không hài lòng. Tờ Financial Times hôm 12-8 dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho hay, điều này dẫn đến việc Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phải gây sức ép trong cuộc điện đàm ngày 31-7 để buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

Theo các nguồn tin của Financial Times, ông Vance nói với ông Zelensky rằng Ukraine không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của các công ty Mỹ mà còn gây bất ổn cho thị trường dầu mỏ, vốn đang chịu áp lực do cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Ông Zelensky dường như đã nhanh chóng nhượng bộ và hủy bỏ các cuộc tấn công vào tàu chở dầu gần trạm tiếp nhận CPC, miễn là các tàu này không nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine hoặc không vận chuyển hàng hóa của Nga.

Tình báo Ukraine phát hiện chip AI Nvidia trong tên lửa mới của Liên bang Nga

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết các chuyên gia đã xác định một mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin trong các bộ phận của tên lửa hành trình S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga.

Mô-đun máy tính Nvidia Jetson Orin được phát hiện bên trong tên lửa hành trình phóng từ trên không S-71 Monochrome mới của Liên bang Nga. Ảnh: Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR)

Theo báo The Kyiv Post, phát hiện nêu trên được công bố ngày 12-8 trong mục “Components in Weapons” (Linh kiện trong vũ khí) trên cổng thông tin War&Sanctions của HUR. Cổng thông tin này là nơi ghi nhận các linh kiện điện tử nước ngoài được phát hiện trong những loại vũ khí Nga sử dụng trong xung đột với Ukraine.

HUR không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những chức năng cụ thể mà mô-đun Nvidia thực hiện trong loại vũ khí này.

Nghiên cứu mới nhất đã xác định được 35 linh kiện điện tử trong các loại vũ khí của Liên bang Nga.

Phát hiện trên là một phần trong nỗ lực đang được các cơ quan tình báo và tổ chức nghiên cứu Ukraine tiến hành nhằm xác định nguồn gốc của các linh kiện điện tử nước ngoài được sử dụng trong vũ khí của Liên bang Nga.

Iran nói không có tiến triển về khôi phục thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Nguồn tin cấp cao của Iran cho biết nước này và Mỹ vẫn bất đồng gay gắt về thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Vùng Vịnh. Không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6.

Iran và Mỹ vẫn bất đồng gay gắt về thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến ở Vùng Vịnh. Ảnh: Reuters

Những nhận định của Iran được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích dữ dội các nhà lãnh đạo Iran, giáng thêm một đòn mạnh vào hy vọng giải quyết cuộc khủng hoảng.

“Một trong những vấn đề đang được thảo luận thông qua các bên trung gian là việc Mỹ quay lại thỏa thuận tạm thời và xác định khung thời gian thực hiện các cam kết. Hoàn toàn không có tiến triển nào về vấn đề này”, nguồn tin từ phía Iran cho biết.

Ngày 12-8, ông Trump tuyên bố Mỹ nắm quyền “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư - tổ chức do Iran thành lập để quản lý tuyến đường thủy này - cho biết eo biển vẫn bị phong tỏa và sẽ không mở lại cho đến khi các điều kiện của Iran được chấp nhận.

Israel tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào Gaza sau hơn một tuần

Israel ngày 12-8 đã thực hiện cuộc không kích đầu tiên sau hơn một tuần tại Gaza, trong bối cảnh các nhà trung gian đang thúc đẩy một lộ trình công bố vào cuối tháng trước, được Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là một cột mốc quan trọng trong kế hoạch hòa bình cho Gaza.

Người dân ở khu Khan Younis, Dải Gaza, ngày 12-8. Ảnh: Flash90

Theo tuyên bố của quân đội Israel, mục tiêu bị nhắm đến là một chỉ huy của Hamas, cáo buộc người này lên kế hoạch tấn công lực lượng Israel đang hoạt động bên trong Gaza.

Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, cuộc tấn công xảy ra tại Beit Lahia ở phía Bắc Gaza, nhắm vào dân thường đang đi trên một chiếc xe tuk-tuk, khiến 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Mỹ thành lập lực lượng đặc nhiệm chống 'du lịch sinh con'

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12-8 thông báo thành lập Lực lượng Đặc nhiệm Phòng chống Du lịch Sinh con nhằm điều tra và phá vỡ các mạng lưới đưa phụ nữ nước ngoài vào Mỹ với mục đích sinh con để con được hưởng quốc tịch Mỹ.

Lực lượng Đặc nhiệm Phòng chống Du lịch Sinh con được thành lập trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tìm cách hạn chế “quyền quốc tịch theo nơi sinh”. Ảnh: Reuters

Thông báo của bộ trên nêu rõ lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát hoạt động của những người đang sử dụng thị thực Mỹ, xác định các trường hợp bị nghi lợi dụng thị thực để thực hiện “du lịch sinh con”, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên bang nhằm xử lý các mạng lưới tổ chức hoạt động này.

Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết lực lượng đặc nhiệm được thành lập trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống thị thực và các quy định về quốc tịch Mỹ. Ông cho rằng những đường dây này kiếm lợi bằng cách hỗ trợ người nước ngoài khai báo gian dối khi xin thị thực, tổ chức việc đi lại và lưu trú, thậm chí cung cấp giấy tờ giả.