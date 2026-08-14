El Niño có 69% khả năng đạt cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950

(GLO)- Theo dự báo mới nhất của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), hiện tượng El Niño đang tăng cường nhanh trên Thái Bình Dương và có gần 70% khả năng trở thành đợt mạnh nhất, kể từ khi số liệu được ghi nhận vào năm 1950.

Trong dự báo được công bố ngày 13-8, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ (CPC, thuộc NOAA) cho biết: Trong giai đoạn từ tháng 10 đến 12-2026, xác suất El Niño đạt cường độ vượt tất cả các đợt từng được ghi nhận là 69%. Đồng thời, khả năng El Niño phát triển thành một đợt rất mạnh trong mùa Thu và mùa Đông 2026-2027 ở Bắc Bán cầu đã vượt 90%, mức xác suất cao nhất được đưa ra cho đến nay.

Người dân uống nước giải nhiệt trong ngày nắng nóng. Ảnh: ANI/TTXVN

El Niño là pha nóng của dao động khí hậu El Niño - Southern Oscillation (ENSO), xảy ra khi nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình. Sự ấm lên này có khả năng làm thay đổi các hình thái thời tiết trên phạm vi toàn cầu.

El Niño đã chính thức xuất hiện từ tháng 6 và tiếp tục mạnh lên trong tháng 7. Nhiệt độ bề mặt nước biển tại một số khu vực Thái Bình Dương cao hơn mức trung bình trên 2 độ C, trong khi tại vùng trung tâm đại dương, mức chênh lệch đạt 1,4 độ C. Xét theo thời điểm trong năm, đợt El Niño hiện đang đứng thứ hai trong chuỗi số liệu, sau năm 1997.

NOAA dự báo, mức chênh lệch nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực Niño có thể vượt 2,5 độ C so với trung bình nếu tính trong khoảng thời gian 3 tháng, nhằm loại trừ các biến động ngắn hạn. Với mức này, El Niño hiện nay có thể vượt đợt rất mạnh năm 1982-1983, vốn giữ kỷ lục trước đó về cường độ.

Trong bối cảnh nhiệt độ nền của các đại dương nhiệt đới đã tăng trong những thập niên gần đây, NOAA sử dụng Chỉ số Niño Đại dương Tương đối (RONI) để tính đến xu hướng ấm lên rộng hơn. Theo cơ quan này, ngay cả khi áp dụng chỉ số trên, El Niño hiện nay vẫn đang trên đà đạt mức chưa từng ghi nhận.

Các khối nước ấm bất thường nằm sâu dưới bề mặt khu vực xích đạo Thái Bình Dương được dự báo tiếp tục tạo điều kiện cho El Niño tăng cường từ nay đến cuối năm. CPC dự báo El Niño chắc chắn sẽ duy trì đến hết tháng 3-2027 và có 97% khả năng kéo dài đến hết tháng 4-2027.

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiều khả năng El Niño khiến nhiệt độ trong những tháng tới cao hơn bình thường tại phần lớn Bắc Bán cầu, trong đó có phía Tây Bắc Mỹ và Nam Âu. Trong khi đó, Ấn Độ, Australia, vùng Caribe và Trung Mỹ có thể trải qua điều kiện khô hạn hơn bình thường đến hết tháng 10.

Ảnh hưởng của El Niño thường rõ rệt nhất từ cuối mùa Thu đến đầu mùa Xuân sau khi hiện tượng hình thành. Tại Mỹ, El Niño có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện thời tiết ẩm ướt bất thường từ California qua khu vực phía Nam tới Florida, trong khi một số khu vực Trung Tây thường có mùa Đông ấm và khô hơn trung bình.

El Niño cũng tác động đến hoạt động bão nhiệt đới. Hiện tượng này thường tạo ra điều kiện khí quyển bất lợi đối với bão ở Đại Tây Dương, nhưng lại thuận lợi hơn cho hoạt động bão tại phía Đông Thái Bình Dương.