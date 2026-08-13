Màn đổi máy bay của ông Trump và những chuyến đi bí mật của Tổng thống Mỹ

(GLO)- Sau khi thông tin về chiến dịch bí mật đổi máy bay tại Thổ Nhĩ Kỳ thu hút sự chú ý của truyền thông, ngày 11-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu lên tiếng xác nhận kế hoạch đánh lạc hướng này vì nguy cơ an ninh.

Theo truyền thông Mỹ, chiến dịch diễn ra ngày 8-7, khi Tổng thống Trump rời Thổ Nhĩ Kỳ sau Hội nghị thượng đỉnh NATO. Trước đó, ông xuất hiện và lên Không lực Một như trong một hành trình thông thường. Tuy nhiên, sau đó nhà lãnh đạo Mỹ không rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chuyên cơ này.

Thay vào đó, ông Trump bí mật chuyển từ Không lực Một sang một máy bay quân sự nhỏ hơn bằng phương tiện phục vụ suất ăn tại sân bay. Chiếc máy bay này thực hiện chuyến bay bí mật đưa ông rời Thổ Nhĩ Kỳ.

Kế hoạch được xây dựng trong tình huống xuất hiện nguy cơ ông Trump bị ám sát. Mối đe dọa được đánh giá ở mức nghiêm trọng, nên các biện pháp an ninh lần này khác với quy trình thường thấy trong những chuyến đi bí mật của Tổng thống Mỹ.

Việc các Tổng thống Mỹ bí mật di chuyển vì lý do an ninh không phải chưa từng xảy ra. Trong nhiều năm qua, một số Tổng thống đã thực hiện những hành trình không được thông báo trước tới các khu vực có nguy cơ cao.

Ông Bill Clinton đổi máy bay trên đường tới Pakistan

Năm 2000, Tổng thống Bill Clinton khi đó có chuyến công du tới Ấn Độ và Pakistan, trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Kashmir và những lo ngại về an ninh trong quan hệ Mỹ - Pakistan.

Ông Clinton quyết định tới Pakistan và chỉ lưu lại nước này chưa đầy 6 giờ. Để bảo đảm an toàn cho hành trình, một phương án nghi binh với ba máy bay đã được triển khai.

Khi rời Ấn Độ, ông Clinton xuất hiện gần một máy bay quân sự và bắt tay các quan chức, tạo ấn tượng rằng ông chuẩn bị lên chiếc máy bay này. Tuy nhiên, ông sau đó đi vòng qua phía trước máy bay để tới hai phi cơ quân sự nhỏ hơn gần đó.

Nhà lãnh đạo Mỹ lên một chiếc máy bay màu trắng không có dấu hiệu nhận diện và sử dụng phi cơ này để tới Islamabad.

Ngoài chiếc máy bay chở ông Clinton, hành trình còn có chiếc máy bay quân sự ban đầu và một máy bay nghi binh mang hình thức tương tự chuyên cơ Tổng thống với màu xanh nhạt đặc trưng của Không lực Một.

Ông George W. Bush bí mật tới Baghdad dịp Lễ Tạ ơn

Ngày 27-11-2003, khoảng 8 tháng sau khi bắt đầu cuộc chiến tại Iraq, Tổng thống George W. Bush bí mật tới Baghdad, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Iraq.

Kế hoạch được bảo mật nghiêm ngặt. Trong khi Nhà Trắng công bố thực đơn Lễ Tạ ơn tại trang trại của ông ở Crawford, Texas, đồng thời cho biết tổng thống sẽ ở đó trong kỳ nghỉ cuối tuần, nhưng thực tế ông đã bí mật rời trang trại.

Sau đó, ông Bush di chuyển bằng phương tiện không có dấu hiệu nhận diện, trước khi tới căn cứ không quân Andrews. Từ đây, ông lên một máy bay khác để tới Baghdad.

Kế hoạch được giữ kín cho tới khi Tổng thống Bush hoàn thành chuyến thăm. Ông ở Iraq hơn 2,5 tiếng, gặp các binh sĩ Mỹ tại Baghdad. Giới truyền thông chỉ được phép đưa tin sau khi Không lực Một trên đường trở về và đã rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Barack Obama bất ngờ tới Afghanistan

Các chuyến đi bí mật của Tổng thống Barack Obama tới Afghanistan cũng được tổ chức với nhiều lớp bảo mật nhằm hạn chế nguy cơ an ninh.

Năm 2010, ông Obama thực hiện chuyến thăm bí mật đầu tiên tới Afghanistan để gặp binh sĩ Mỹ và hội đàm với lãnh đạo nước này. Trước chuyến đi, giới truyền thông được thông báo rằng, Tổng thống sẽ dành thời gian cuối tuần tại Trại David.

Đến năm 2014, ông Obama tiếp tục bất ngờ tới căn cứ không quân Bagram, trong chuyến thăm Afghanistan lần thứ 4.

Kế hoạch đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, nhưng chỉ được công bố sau khi Tổng thống tới nơi. Nhà Trắng thành lập một nhóm phóng viên nhỏ chỉ vài ngày trước khi ông khởi hành.

Khác với chiến dịch đổi máy bay của ông Trump, những chuyến đi của ông Obama chủ yếu dựa vào việc giữ kín lịch trình và hạn chế thông tin, thay vì tạo ra một tình huống khiến những người bên ngoài tin rằng, Tổng thống đang ở trên một phương tiện khác.

Ông Donald Trump từng bí mật tới Iraq

Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Trump cũng từng thực hiện chuyến công du không được thông báo trước tới khu vực xung đột.

Dịp Giáng sinh năm 2018, ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump bất ngờ tới Iraq để thăm binh sĩ Mỹ. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông tới một khu vực xung đột sau gần 2 năm đảm nhiệm chức Tổng thống.

Tuy nhiên, chiến dịch tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7-2026 có điểm khác biệt đáng chú ý. Thay vì chỉ giữ bí mật về điểm đến hoặc lịch trình, kế hoạch còn tạo ra một phương án nghi binh trực tiếp bằng Không lực Một.