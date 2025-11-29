Sau vụ xả súng gần nhà Trắng, Mỹ ngừng cấp visa cho tất cả công dân Afghanistan

Quyết định được công bố hai ngày sau vụ một người đàn ông Afghanistan xả súng gần Nhà Trắng làm một binh sĩ Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Lính Vệ binh Quốc gia tại hiện trường vụ nổ súng ở thủ đô Washington hôm 26-11. Ảnh: AFP

"Mọi thủ tục xử lý hồ sơ nhập cư liên quan công dân Afghanistan sẽ bị dừng vô thời hạn. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức, trong lúc chờ xem xét lại quy trình an ninh và thẩm tra lý lịch. Bảo vệ và đảm bảo an toàn cho đất nước, cũng như người dân Mỹ, vẫn là trọng tâm và sứ mệnh duy nhất của chúng tôi", Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) thông báo. Cùng với quyết định trên, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đang "thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng của Mỹ". Trước đó, Cơ quan Dịch vụ di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS) cũng thông báo tạm dừng xử lý tất cả các đơn xin nhập cư của công dân Afghanistan cho đến khi có thông báo mới. Vụ xả súng xảy ra vào ngày 26-11, khi một người đàn ông dùng súng lục bắn vào các sĩ quan Vệ binh Quốc gia đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng, làm hai người bị thương. Nữ binh sĩ nữ, Sarah Beckstrom (20 tuổi), đã tử vong tại bệnh viện ngày 28-11. Đồng đội nam của cô (24 tuổi) vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm sau đó được xác định là Rahmanaullah Lakanwal, 29 tuổi, công dân Afghanistan nhập cảnh Mỹ tháng 9/2021 dưới sự cho phép của tổng thống Joe Biden trong Chiến dịch Chào đón Đồng minh. Đây là chương trình tiếp nhận người Afghanistan phải rời bỏ đất nước sau khi Taliban lên nắm quyền tháng 8-2021. Hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ xả súng theo hướng khủng bố.

Cùng với Afghanistan, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) Joseph Edlow ngày 27-11 cho biết ông đã nhận chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump yêu cầu rà soát quy mô lớn, nghiêm ngặt tình trạng thẻ xanh của toàn bộ người nước ngoài đến từ 18 quốc gia khác bị Washington liệt vào diện "đáng quan ngại".