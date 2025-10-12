3 vụ xả súng tại bang Mississippi, 8 người thiệt mạng

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Ba vụ xả súng đã xảy ra liên tiếp tại các lễ hội trường trung học thuộc bang Mississippi (Mỹ), khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Giới chức Mỹ ngày 11-10 cho biết, vụ xả súng nghiêm trọng nhất xảy ra tại thành phố Leland, phía Tây bang Mississippi, khiến 6 người thiệt mạng sau trận bóng đá mừng ngày hội trường.

Trong đó, có 4 người chết tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện; khoảng 20 người khác bị thương, trong đó có 4 người trong tình trạng nguy kịch được chuyển tới thủ phủ Jackson.

xa-sung.jpg
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở thị trấn Leland, bang Mississippi, Mỹ. Ảnh: New York Times

Theo kênh CNN và đài CBS News, vụ nổ súng xảy ra trong một buổi tụ tập sau trận bóng đá truyền thống mừng ngày hội trường của Trường Trung học Leland.

Thượng nghị sĩ bang Mississippi, ông Derrick Simmons nói với hãng AP rằng nhiều người dân địa phương chỉ đang "tụ tập vui vẻ" thì vụ nổ súng bất ngờ xảy ra. Hiện trường "hoàn toàn hỗn loạn" sau vụ xả súng. Cảnh sát, xe cứu thương và các lực lượng khác từ khắp nơi được điều đến.

Ông lên án "Đây là một hành động bạo lực vô nghĩa. Chúng ta đang chứng kiến tình trạng súng đạn tràn lan ngoài tầm kiểm soát" và cho rằng tình trạng vũ khí lưu hành tràn lan là nguyên nhân chính đe dọa an ninh cộng đồng.

Cùng thời điểm, hai vụ nổ súng khác cũng được ghi nhận tại hai thị trấn Heidelberg và Rolling Fork. Tại Heidelberg, có 2 người thiệt mạng. Trong khi đó, vụ nổ súng ở Rolling Fork không ghi nhận thương vong nhưng đã gây hoảng loạn cho cư dân trong khu vực.

Thống đốc bang, ông Tate Reeves, cho biết một phụ nữ mang thai nằm trong số các nạn nhân. Nhà chức trách đang truy tìm một thanh niên 18 tuổi để thẩm vấn.

Trên mạng xã hội, Thống đốc Tate Reeves chia sẻ toàn bang “đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ”, đồng thời cam kết “đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”.

Tại quận Sharkey, cảnh sát cũng điều tra vụ nổ súng khác sau một trận bóng đá ngày 11-10, trong đó 2 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Hiện cảnh sát vẫn chưa công bố nghi phạm, nguyên nhân dẫn đến các vụ bạo lực.

Chính quyền bang đã kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, cung cấp thông tin nếu biết manh mối liên quan đến các nghi phạm. Lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra để bảo đảm an ninh tại các khu vực dân cư.

null