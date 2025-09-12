Tin thế giới 12-9: Mỹ: Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk

(GLO)- Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk; Với sự ủng hộ của Mỹ, Hội đồng Bảo an LHQ lên án các cuộc tấn công vào Qatar; Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính...là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 12-9.

Mỹ: Tìm thấy súng trường, công bố ảnh trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk

Các nhà điều tra Mỹ cho biết đã tìm thấy khẩu súng trường bắn tỉa mà họ tin rằng được sử dụng để sát hại nhà hoạt động có ảnh hưởng Charlie Kirk; đồng thời công bố hình ảnh của một người thuộc diện tình nghi trong quá tình truy tìm kẻ nổ súng.

Giới chức Mỹ công bố ảnh camera an ninh về nghi phạm nổ súng sát hạt nhà hoạt động Charlie Kirk. Video: Reuters

Kirk, một tác giả 31 tuổi, người dẫn chương trình podcast và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã góp phần xây dựng sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa ở các cử tri trẻ tuổi. Anh đã bị ám sát hôm 10-9 khi đang phát biểu trong một cuộc tranh luận trước khoảng 3000 người tại Đại học Utah Valley ở Orem, bang Utah.

Charlie Kirk phát biểu tại Đại học Utah Valley trước khi bị bắn. Ảnh: CBS

Các quan chức FBI và tiểu bang cho biết kẻ sát nhân đã đến khuôn viên trường vài phút trước khi sự kiện bắt đầu. Giới chức cho biết các video từ camera an ninh cho thấy một người đi lên cầu thang để lên mái nhà trước khi vụ nổ súng xảy ra. Kirk trúng đạn khi đang trả lời câu hỏi của khán giả về các vụ xả súng hàng loạt. Robert Bohls, đặc vụ FBI phụ trách cho biết: “Kẻ nổ súng đã nhảy khỏi mái nhà và chạy trốn vào một khu phố lân cận.”

Các nhà điều tra đã tìm thấy một khẩu súng trường "súng bắn tỉa công suất lớn, nạp đạn bằng tay" trong một khu rừng gần đó, và đang kiểm tra nó cùng với dấu tay và dấu chân để tìm manh mối. Ủy viên An toàn Công cộng Utah, Beau Mason cho biết kẻ nổ súng dường như ở độ tuổi đại học và "hòa nhập tốt" vào khuôn viên trường.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ trao tặng Charlie Kirk Huân chương Tự do của Tổng thống, danh hiệu dân sự cao quý nhất của quốc gia. Trong khi đó, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã treo thưởng 100.000 USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ kẻ ám sát.

Với sự ủng hộ của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án các cuộc tấn công vào Qatar

Hôm 11-9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án các cuộc tấn công gần đây vào thủ đô Doha của Qatar, nhưng không đề cập đến Israel trong tuyên bố được tất cả 15 thành viên, bao gồm cả đồng minh của Israel là Mỹ, nhất trí.

Mỹ thường bảo vệ đồng minh Israel của mình tại Liên Hợp Quốc. Việc quốc gia này ủng hộ tuyên bố của Hội đồng Bảo an, vốn chỉ có thể được thông qua bằng sự đồng thuận, phản ánh sự không hài lòng của Tổng thống Donald Trump đối với vụ tấn công do Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra lệnh.

Quang cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Ảnh: Reuters

Tuyên bố do Anh và Pháp soạn thảo có đoạn: "Các thành viên Hội đồng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang căng thẳng và bày tỏ tình đoàn kết với Qatar. Họ nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar". Tuyên bố cũng có đoạn: "Các thành viên Hội đồng nhấn mạnh rằng việc thả các con tin, bao gồm cả những người bị Hamas sát hại và chấm dứt chiến tranh cũng như đau khổ ở Gaza phải là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi".

Hành động tấn công của Israel bị lên án rộng rãi vì Qatar đã tổ chức và làm trung gian cho các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến ở Gaza.

Số người chết trong các cuộc không kích của Israel vào Yemen tăng lên 46

Bộ Y tế Yemen do Houthi điều hành cho biết số thương vong trong các cuộc tấn công của Israel hôm 10-9 đã tăng lên 46 người thiệt mạng và 165 người bị thương.

Vụ tấn công của Israel vào thủ đô Sanaacủa Yemen và tỉnh al-Jawf ở phía bắc Yemen là vụ mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công và phản công giữa Israel và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen, một phần của cuộc chiến lan rộng từ Gaza. Vụ tấn công này diễn ra sau một cuộc không kích vào Sanaa ngày 30-8 khiến thủ tướng của chính phủ do Houthi điều hành và một số bộ trưởng thiệt mạng.

Israel không kích vào lực lượng Houthi ở Yemen khiến hàng chục người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát những khu vực đông dân nhất của Yemen, đã tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Lực lượng này cũng phóng tên lửa về phía Israel nhưng hầu hết bị đánh chặn. Đáp lại, Israel không kích vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen.

Belarus thả 52 tù nhân theo yêu cầu của ông Trump

Ngày 11-9, Đại sứ quán Mỹ tại Vilnius, Lithuania, xác nhận 52 tù nhân thuộc nhiều quốc tịch đã rời khỏi Belarus. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin, thả những tù nhân mà ông cho là "con tin". Belarus sau đó đã xác nhận thả 52 người.

Đổi lại, Mỹ sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt cho Hãng hàng không quốc gia Belavia của Belarus, cho phép hãng này bảo dưỡng và mua linh kiện cho đội bay của mình, bao gồm cả máy bay Boeing, người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Vilnius nói.

Belarus thả 52 tù nhân, đổi lại việc Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt. Ảnh: Reuters

Trong số những người được trả tự do có 14 người mang quốc tịch nước ngoài, gồm 6 người Litva, 2 người Lithuania, 2 người Ba Lan, 2 người Đức, 1 người Pháp và 1 người Anh, theo Hãng thông tấn Belta của Lithuania.

Brazil: Cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính

Ngày 11-9, Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonarođã Tòa án Tối cao kết tội âm mưu đảo chính để tiếp tục nắm quyền sau khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022. Phán quyết này đưa ông Bolsonaro trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử đất nước bị kết án vì tội tấn công nền dân chủ.

3 trong số 5 thẩm phán của Tòa án tối cao Brazil bỏ phiếu kết tội cựu tổng thống Jair Bolsonaro. Ảnh: Reuters

Thẩm phán Carmen Lucia cho biết có rất nhiều bằng chứng cho thấy ông Bolsonaro đã hành động "với mục đích làm xói mòn nền dân chủ và các thể chế".

Ba thẩm phán đã bỏ phiếu kết tội cựu tổng thống về 5 tội danh: tham gia một tổ chức tội phạm có vũ trang, âm mưu xóa bỏ nền dân chủ bằng bạo lực, tổ chức đảo chính và phá hoại tài sản của chính phủ cũng như các di sản văn hóa được bảo vệ. Một thẩm phán đã tuyên trắng án cho ông, và một thẩm phán khác vẫn chưa bỏ phiếu.

Các thẩm phán dự kiến ​​sẽ quyết định về bản án tù và cách thức thi hành án vào ngày 12-9. Bolsonaro phải đối mặt với mức án tối đa có thể lên tới 40 năm tù.

Quyết định của Tòa án tối cao Brazil có thể sẽ càng khiến đồng minh thân cận của Bolsonaro, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tức giận hơn nữa. Ông Trump từng gọi vụ án là một "cuộc săn phù thủy" và chỉ trích Brazil bằng cách tăng thuế quan, trừng phạt thẩm phán chủ tọa và thu hồi thị thực của hầu hết các thành viên tòa án tối cao Brazil.