Tin thế giới tối 18-12: Hạ viện Mỹ bác nghị quyết ngăn Tổng thống Trump dùng vũ lực với Venezuela

(GLO)- Australia công bố các biện pháp mới chống lại chủ nghĩa bài Do Thái; Hạ viện Mỹ bác nghị quyết ngăn Tổng thống Trump dùng vũ lực với Venezuela; Kẻ sát hại cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị đề nghị án chung thân... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 18-12.

Australia công bố các biện pháp mới chống lại chủ nghĩa bài Do Thái

Thủ tướng Australia Anthony Albanese công bố các biện pháp mới chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Ảnh: Nine News

Sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi, hôm nay (18-12), chính phủ Australia đã công bố các biện pháp mới chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.

Phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia, Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định vụ xả súng diễn ra hôm 14-12 vừa qua nhằm vào cộng đồng người Do Thái là vụ thảm sát tồi tệ nhất diễn ra tại nước này. Trước tình hình đó, ông công bố các biện pháp mới nhằm chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, trong đó Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ xây dựng một gói cải cách để trấn áp những kẻ lan truyền hận thù, chia rẽ và cực đoan hóa.

Hàng trăm người dự tang lễ bé gái 10 tuổi thiệt mạng trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi hôm 14-12. Ảnh: AFP

Những thay đổi này sẽ bao gồm 5 điểm chính: tăng nặng tội danh phát ngôn thù hận đối với các nhà thuyết giáo và lãnh đạo cổ vũ bạo lực; tăng hình phạt đối với phát ngôn thù hận cổ vũ bạo lực; coi hận thù là yếu tố tăng nặng trong lúc xem xét tuyên án các tội danh đe dọa và quấy rối trực tuyến; xây dựng một chế độ để liệt kê lãnh đạo các tổ chức tham gia có các phát ngôn thù hận, cổ vũ bạo lực hoặc thù hận chủng tộc; xây dựng một tội danh liên bang đối với hành vi phỉ báng nghiêm trọng dựa trên chủng tộc và ủng hộ chủ nghĩa thượng đẳng chủng tộc.

Hạ viện Mỹ bác nghị quyết ngăn Tổng thống Trump dùng vũ lực với Venezuela

Hai dự thảo nghị quyết ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng quyền lực chiến tranh trong căng thẳng với Venezuela đã bị phe Cộng hòa bác bỏ tại Hạ viện.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 17-12, phe Cộng hòa đã chặn cả hai dự thảo bằng ưu thế đa số, song với kết quả rất sít sao.

Tiêm kích F/A-18E hạ cánh xuống tàu sân bay Gerald R. Ford hôm 17-11. Ảnh: USN

Dự thảo nghị quyết thứ nhất yêu cầu rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động thù địch, áp dụng đối với "bất kỳ tổ chức khủng bố nào tại Tây Bán cầu do Tổng thống chỉ định", bị bác với 216 phiếu chống và 210 phiếu ủng hộ.

Dự thảo thứ hai buộc Tổng thống phải rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động thù địch chống lại Venezuela mà không được quốc hội phê chuẩn, nhận 213 phiếu chống và 211 phiếu ủng hộ.

Các nỗ lực hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống Trump diễn ra tại quốc hội Mỹ giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán Washington có thể tiến hành hành động quân sự nhằm vào Venezuela trong khuôn khổ chiến dịch chống ma túy và các băng đảng tội phạm ở Tây Bán cầu.

Trung Quốc lên tiếng ủng hộ Venezuela trước sức ép từ Mỹ

Trước việc Mỹ tiếp tục gia tăng các biện pháp gây sức ép lên Venezuela, Trung Quốc mới đây đã bày tỏ ủng hộ yêu cầu của Venezuela về việc triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18-12, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Trung Quốc ủng hộ các nước bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc của mình.

Trung Quốc ủng hộ Venezuela về yêu cầu triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh: “Venezuela có quyền phát triển một cách độc lập và hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác. Chúng tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ hiểu và ủng hộ lập trường của Venezuela trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình. Trung Quốc ủng hộ yêu cầu của Venezuela về việc triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

Trước đó, tại cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Venezuela Yvan Gil vào ngày 17-12, ông Vương Nghị đã nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nước. Ông tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh cho rằng Venezuela có quyền tự chủ phát triển hợp tác cùng có lợi với các quốc gia khác.

Israel tiếp tục không kích miền Nam và miền Đông Liban

Ngày 18-12, truyền thông nhà nước Liban đưa tin Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các khu vực miền Nam và miền Đông nước này, nhắm vào các mục tiêu liên quan đến phong trào Hezbollah.

Khói bốc lên trong cuộc không kích của Israel tại Liban. Ảnh: Al Jazeera

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Liban (NNA), các cuộc tấn công diễn ra tại nhiều khu vực đồi núi.

Quân đội Israel xác nhận đã tập kích “các cơ sở hạ tầng khủng bố” trên lãnh thổ Liban, trong đó có một khu phức hợp quân sự bị cho là do Hezbollah sử dụng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cũng cho biết đã tấn công một thành viên Hezbollah tại khu vực Taybeh, miền Nam Liban.

Kẻ sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị đề nghị án chung thân

Hôm nay (18-12), tại Tòa án tỉnh Nara, miền Trung Nhật Bản, đã diễn ra phiên xét xử thứ 15 bị cáo Yamagami Tetsuya – người bị buộc tội sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào ngày 8-7-2022. Tại đây, Cơ quan kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo.

Yamagami Tetsuya bị buộc tội sát hại cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vào ngày 8-7-2022. Ảnh: ANEWS

Tại tòa, các luật sư biện hộ tiếp tục đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với lý do “thân mẫu của bị cáo đã quyên góp quá nhiều tiền cho Giáo hội Thống nhất, đẩy cuộc sống của bị cáo vào tình trạng khó khăn”, dẫn tới những suy nghĩ và hành động cực đoan. Tuy nhiên, Cơ quan kiểm sát Nhật Bản vẫn kiên định lập trường cho rằng hoàn cảnh khó khăn không phải là tình tiết giảm nhẹ quan trọng, đồng thời nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc bị cáo nổ súng bằng đạn ghém – một loại đạn chứa nhiều viên bi sắt, ở chỗ đông người, cũng như tính chất nghiêm trọng của việc cựu Thủ tướng Abe bị sát hại ngay trong thời gian bầu cử. Dựa vào luận điểm đó, phía kiểm sát đã đề nghị tòa phán mức án “tù chung thân” dành cho bị cáo.

Dự kiến, Tòa án tỉnh Nara sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 21-1-2026.