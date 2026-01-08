Tin thế giới tối 8-1: Tổng thống Trump bất ngờ điện đàm với Tổng thống Colombia giữa căng thẳng

(GLO)- Tổng thống Trump bất ngờ điện đàm với Tổng thống Colombia giữa căng thẳng; Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho dự luật trừng phạt Nga; Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm lừa đảo Chen Zhi ... là những thông tin quốc tế nổi tối 8-1.

Tổng thống Trump bất ngờ điện đàm với Tổng thống Colombia giữa căng thẳng

Theo kênh CBS News, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7-1 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Colombia Gustavo Petro trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bogota có xu hướng gia tăng.

Ông Trump bất ngờ điện đàm với Tổng thống Colombia giữa căng thẳng. Ảnh: Fox News

"Tôi rất hân hạnh được nói chuyện với Tổng thống Petro. Ông ấy đã gọi điện để giải thích về tình hình ma túy và những bất đồng khác mà chúng tôi đang có. Tôi đánh giá cao cuộc gọi và thái độ của ông Petro, hy vọng có thể sớm gặp mặt ông ấy trong tương lai gần", ông Trump cho biết.

Ông Trump tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và quyền Ngoại trưởng Colombia Rosa Yolanda đang sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ tại Nhà Trắng, nhưng không nêu cụ thể về thời gian.

Cùng ngày, Tổng thống Petro đã thông báo với những người ủng hộ tại thủ đô Bogota về cuộc điện đàm với ông Trump. "Đây là lần đầu tiên tôi gọi điện cho ông Trump kể từ khi ông ấy trở lại Nhà Trắng. Tôi đã đề nghị nối lại đối thoại giữa hai bên", ông Petro nói.

Theo Văn phòng tổng thống Colombia, cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong không khí "thân thiện" và "tôn trọng lẫn nhau".

Tổng thống Mỹ bật đèn xanh cho dự luật trừng phạt Nga

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham ngày 7-1 xác nhận Tổng thống Donald Trump đã chấp thuận một dự luật trừng phạt Nga mang tính bước ngoặt.

Dự luật lưỡng đảng này được thiết kế nhằm gia tăng áp lực tối đa lên Moskva, buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời trừng phạt nặng các quốc gia tiếp tục giao thương và tài trợ gián tiếp cho guồng máy chiến tranh của Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. Ảnh: TTXVN

Trong một tuyên bố, ông Graham cho biết sau một cuộc gặp hiệu quả với Tổng thống Trump về nhiều hồ sơ trọng yếu, Tổng thống đã bật đèn xanh cho dự luật trừng phạt Nga mà ông đã cùng Thượng nghị sỹ Richard Blumenthal và nhiều nghị sĩ khác xúc tiến trong nhiều tháng.

Theo ông Graham, thời điểm hiện nay đặc biệt thích hợp khi Ukraine đã có những nhượng bộ nhằm tìm kiếm hòa bình, trong khi Tổng thống Vladimir Putin bị cáo buộc chỉ tiếp tục lời nói suông và gây thương vong cho thường dân vô tội.

Mỹ miễn trừ một số mẫu drone và linh kiện quan trọng khỏi lệnh cấm nhập khẩu

Ngày 7-1, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết sẽ miễn trừ một số mẫu thiết bị bay không người lái (drone) và các linh kiện quan trọng mới sản xuất ở nước ngoài khỏi lệnh cấm nhập khẩu vừa được thông qua vào tháng trước.

Mỹ miễn trừ một số mẫu drone và linh kiện quan trọng khỏi lệnh cấm nhập khẩu. Ảnh minh họa: bilyonaryo

Quyết định trên được đưa ra theo khuyến nghị của Lầu Năm Góc nhằm miễn trừ một số linh kiện và drone khỏi các hạn chế cho đến hết năm 2026. Danh sách các hãng drone được phép nhập khẩu gồm Parrot, Teledyne FLIR, Neros Technologies, Wingtra, Auterion, ModalAI, Zepher Flight Labs và AeroVironment.

Ngoài ra, FCC cũng đang xem xét phê duyệt danh sách các hãng sản xuất linh kiện quan trọng dành cho drone sẽ được phép nhập khẩu, trong đó có Nvidia, ModalAI, Panasonic, Sony, Samsung và ARK Electronics.

Campuchia thanh lý ngân hàng của ông trùm lừa đảo Chen Zhi

Ngân hàng Trung ương Campuchia (NBC) ngày 8-1 cho biết đã ra lệnh thanh lý Ngân hàng Prince, tổ chức tài chính do Chen Zhi - ông trùm lừa đảo bị Mỹ truy tố vì gian lận hàng tỷ USD - sáng lập.

Ngân hàng Prince là công ty con của Tập đoàn Prince Holding. Mỹ cáo buộc tập đoàn này là bình phong cho “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”. Theo thông tin trên trang web, ngân hàng này hiện quản lý khối tài sản khoảng 1 tỷ USD.

Một chi nhánh của ngân hàng Prince Bank. Ảnh minh họa: channelnewsasia.com

NBC khẳng định khách hàng gửi tiền tại Prince Bank vẫn có thể rút tiền bình thường nếu tất toán hồ sơ theo yêu cầu. Trong khi đó, các khách hàng vay vốn sẽ phải tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

Australia: Nắng nóng lan rộng, gây cháy rừng

Hôm nay (8-1) Australia bước sang ngày thứ hai của đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất kể từ đợt cháy rừng Mùa hè đen. Nhiệt độ tiếp tục tăng tại các bang Nam Australia, Victoria và New South Wales. Trong đó, một số nơi nằm sâu trong vùng lõi của bang Nam Australia như Port Augusta, Wundina, Tarcoola…nhiệt độ có thể lên đến 47 độ C. Trong khi thủ phủ của các bang ngày nhiệt độ đều tiếp cận ngưỡng 40 độ C.

Cháy rừng ở Australia. Ảnh: Trung tâm kiểm soát quốc gia bang Australia

Nắng nóng gay gắt không chỉ xuất hiện ở phía Nam Australia mà còn đang lan rộng lên phía bắc của nước này. Theo dự báo của Cơ quan khí tượng, vùng trung tâm của Australia trong đó có Alice Spring và Tanimi, nhiệt độ có thể tăng cao hơn 8 độ C so với mức trung bình khi lên tới khoảng 40 độ C.

Theo Cơ quan Khí tượng, ngày mai, nắng nóng gay gắt sẽ lên đỉnh điểm ở nhiều hơn với nền nhiệt trung bình đạt khoảng 40 độ C khiến cho nguy cơ cháy rừng rất cao.