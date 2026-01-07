Tin thế giới tối 7-1: Tổng thống lâm thời Venezuela bước đầu cải tổ nội các

(GLO)- Tổng thống lâm thời Venezuela bước đầu cải tổ nội các; Israel quyết xây dựng khu định cư chia đôi Bờ Tây; Không kích nhằm vào quê hương của thủ lĩnh ly khai tại Yemen; Hàn Quốc trấn áp bóc lột lao động di cư... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 7-1.

Tổng thống lâm thời Venezuela bước đầu cải tổ nội các

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 6-1 đã bổ nhiệm ông Calixto Ortega Sanchez, cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này, giữ chức Bộ trưởng phụ trách kinh tế, đánh dấu điều chỉnh nội các đầu tiên kể từ khi bà tuyên thệ nhậm chức.

Ông Calixto Ortega Sanchez được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng phụ trách kinh tế. Ảnh: NDTV

Ông Sanchez lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Venezuela giai đoạn 2018 - 2025, đồng thời có kinh nghiệm trong lĩnh vực dầu khí. Trước đó, chính bà Rodriguez cũng từng nắm giữ cương vị kinh tế này khi còn là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Nicolas Maduro.

Việc cải tổ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington tiến hành cuộc không kích và bắt giữ Tổng thống Maduro để đưa sang Mỹ xét xử.

Israel quyết xây dựng khu định cư chia đôi Bờ Tây

Israel đã công bố hồ sơ mời thầu cho dự án định cư E1 gây tranh cãi gần Jerusalem, đánh dấu bước tiến quyết định sau hơn 20 năm bế tắc dưới áp lực quốc tế.

Theo báo The Guardian, hồ sơ mời thầu được chính phủ Israel công bố ngày 6-1 kêu gọi các nhà thầu nộp đề xuất xây dựng 3.401 đơn vị nhà ở tại khu vực E1, mở đường cho việc khởi công dự án từng bị đình chỉ nhiều lần dưới sức ép từ Washington.

Dự án E1 nằm ở khu vực phía Đông Jerusalem, kéo dài từ vùng ven thành phố này vào sâu Bờ Tây bị chiếm đóng. Ảnh: Anadolu

Tổ chức giám sát các khu định cư Peace Now, đơn vị đầu tiên phát hiện thông tin này, cảnh báo các hạng mục ban đầu có thể khởi động ngay trong tháng tới



Dự án E1 nằm ở khu vực phía Đông Jerusalem, kéo dài từ vùng ven thành phố này vào sâu Bờ Tây. Vị trí chiến lược của dự án khiến nó trở thành một trong những kế hoạch định cư nhạy cảm nhất, bởi nó có thể chia cắt phần phía Bắc và phía Nam Bờ Tây, làm suy giảm nghiêm trọng khả năng hình thành một lãnh thổ Palestine liền mạch trong tương lai.

Không kích nhằm vào quê hương của thủ lĩnh ly khai tại Yemen

Hiện trường một cuộc không kích của Ả rập Xê út vào Yemen. Ảnh: newsofbahrain

Liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu ngày 6-1 cho biết đã tiến hành hơn 15 cuộc không kích nhằm vào tỉnh al-Dhale ở Yemen, quê hương của thủ lĩnh ly khai Aidaros Alzubidi. Ít nhất 4 dân thường đã thiệt mạng và 6 người bị thương.

Ông Alzubidi bị buộc tội "phản quốc" vì âm mưu ly khai và từng huy động "lực lượng lớn" ở phía Tây Nam Yemen tham gia các hoạt động nổi dậy.

Các cuộc tấn công mới nhất làm dấy lên nguy cơ gia tăng căng thẳng giữa Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) - do ông Alzubidi đứng đầu và được Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) hỗ trợ - với các lực lượng thân Ả rập Xê út ở gần khu vực Aden, nơi đặt trụ sở của Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận sau khi bị lực lượng Houthi đánh bật khỏi thủ đô Sanaa năm 2014.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, một quan chức của STC cho biết nhóm này sẵn sàng chuyển giao các thể chế quan trọng cho các lực lượng liên minh với Saudi Arabia trong những ngày tới để làm giảm căng thẳng và sắp xếp lại vấn đề an ninh ở Aden.

Hàn Quốc mở đợt cao điểm toàn quốc trấn áp bóc lột lao động di cư

Ngày 7-1, Chính phủ Hàn Quốc triển khai đợt cao điểm về kiểm tra và trấn áp trên phạm vi toàn quốc nhằm ngăn chặn tình trạng bóc lột và buôn người đối với lao động di cư thời vụ. Động thái này được triển khai trong bối cảnh gia tăng số vụ liên quan đến cưỡng bức lao động di cư trong những năm gần đây.

Công nhân nhập cư thu hoạch và đóng gói rau củ trong nhà kính ở Gasan-myeon, Hàn Quốc. Ảnh: The New York Times

Thông báo của Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ, từ ngày 8/1-31/3, Bộ Việc làm và Lao động phối hợp cùng Bộ Tư pháp Hàn Quốc và các chính quyền địa phương tiến hành các cuộc thanh tra chung, tập trung chủ yếu vào các cơ sở nông nghiệp và thủy sản đang sử dụng lao động thời vụ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên 2 bộ này triển khai chiến dịch thanh tra chung chuyên biệt nhằm bảo vệ người lao động nước ngoài khỏi các hành vi lạm dụng gắn với buôn người.

Chiến dịch được thúc đẩy sau vụ việc gây chú ý xảy ra cuối năm ngoái, khi có 9 lao động nông nghiệp người Philippines tố cáo đã bị ngược đãi nghiêm trọng và sau đó họ cũng đã được xác định là nạn nhân của nạn buôn người. Vụ việc khiến Chính phủ Philippines tạm thời đình chỉ việc phái cử lao động từ 15 khu vực liên quan đến chương trình này.

Tuyết rơi dày, 140 chuyến bay tại Paris bị hủy

Tuyết rơi dày và băng giá diện rộng khiến Pháp phải hủy 140 chuyến bay tại hai sân bay lớn ở Paris.

Ngoài ra, tất cả các dịch vụ xe buýt công cộng ở Paris và các vùng ngoại ô xung quanh cũng bị tạm ngừng do đường trơn trượt, mặc dù phần lớn hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt ngoại ô vẫn hoạt động.

Những chiếc máy bay Air France nằm trong bão tuyết tại sân bay Charles-de-Gaules, gần Paris, ngày 7-1-2026. Ảnh: Reuters

Cơ quan dự báo thời tiết Pháp cho biết 38 trong số 96 tỉnh, thành trên đất liền của Pháp đang trong tình trạng cảnh báo có tuyết rơi dày và băng đen, với lượng tuyết tích tụ từ 3 - 7cm. Cơ quan trên cảnh báo, đợt rét này có "cường độ hiếm thấy theo mùa" và người dân ở Paris nên tránh đi lại không cần thiết cũng như làm việc tại nhà trong ngày 7-1.