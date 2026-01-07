(GLO)- "Chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến họ"-tuyên bố chung bày tỏ ủng hộ của lãnh đạo các nước châu Âu; đồng thời phản đối ý tưởng sáp nhập Greenland của ông Trump cho mục đích phòng thủ.

Châu Âu ủng hộ Đan Mạch về Greenland trước ý tưởng sáp nhập của ông Trump.

﻿- Trong ảnh: Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland (nguồn: THX/TTXVN).

Ngày 6-1, lãnh đạo các nước châu Âu ra tuyên bố chung ủng hộ Đan Mạch về Greenland cũng như vùng lãnh thổ tự trị của nước này; phản đối việc Tổng thống Trump muốn sáp nhập đảo Greenland vào Mỹ, kêu gọi cùng đảm bảo an ninh tại Bắc Cực.

Trong tuyên bố chung, lãnh đạo các nước Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Anh và Đan Mạch nhấn mạnh Greenland thuộc về người dân Đan Mạch, do đó chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định về những vấn đề liên quan đến hòn đảo này.

Theo các lãnh đạo châu Âu, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như biên giới bất khả xâm phạm "là những nguyên tắc phổ quát và chúng tôi sẽ không ngừng bảo vệ chúng".

Các lãnh đạo châu Âu cũng khẳng định an ninh tại Bắc Cực phải là nỗ lực tập thể của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có Mỹ.

NATO xác định rõ Bắc Cực là khu vực ưu tiên và các nước này cũng như các đồng minh châu Âu đang tăng cường sự hiện diện, hoạt động cũng như đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho Bắc Cực, đồng thời răn đe các đối thủ-Tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần đề cập ý định muốn kiểm soát Greenland. Trả lời trên tạp chí The Atlantic ngày 4-1, ông Trump nói rằng nước Mỹ “thực sự cần Greenland” cho mục đích phòng thủ.

Tuyên bố chung được đưa ra trong lúc các đồng minh châu Âu lo ngại Mỹ có thể dùng biện pháp quân sự để kiểm soát đảo Greenland, nhất là trong bối cảnh Mỹ vừa tiến hành chiến dịch quân sự bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3-1.

Greenland có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác và là hòn đảo lớn nhất thế giới nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington.