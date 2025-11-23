NATO tập trận quy mô lớn ở Địa Trung Hải

(GLO)- Lực lượng hải quân Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn ngoài khơi Italy, mô phỏng các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh trong khu vực.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ tập trận Neptune Strike với sự tham gia của tàu sân bay HMS Prince of Wales (Anh) và 26 tiêm kích F-35 của Mỹ.

Tham gia đợt diễn tập có Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và 5 quốc gia NATO khác.

NATO khởi động cuộc tập trận hải quân quy mô lớn mang tên “Neptune Strike. Ảnh: The War Zone.

Tàu sân bay hiện đại HMS Prince of Wales của Anh đang tham gia, mang theo 26 tiêm kích F-35 của Mỹ trên boong. Các bên tiến hành diễn tập cách ứng phó trong trường hợp có cuộc tấn công vào sườn phía đông của NATO, đồng thời bảo vệ các tuyến đường biển trọng yếu, chiếm khoảng 30% lưu lượng dầu toàn cầu.

Tướng Alexus G. Grynkewich-Chỉ huy Tối cao Lực lượng đồng minh châu Âu của NATO cho biết liên minh phải chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Nga và Trung Quốc vào năm 2027. Theo ông, các cuộc tập trận như thế này ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây do tình trạng vi phạm không phận các nước NATO gia tăng..

Ông đồng thời lưu ý cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh an ninh không phận châu Âu đang được siết chặt hơn. Tháng 10 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước EU bắn hạ mọi thiết bị bay không người lái và máy bay xâm nhập trái phép không phận của họ.