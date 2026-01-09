Tin thế giới sáng 9-1: Tổng thống Ukraine: thỏa thuận đảm bảo an ninh "cơ bản sẵn sàng"

(GLO)- Tổng thống Ukraine: thỏa thuận đảm bảo an ninh "cơ bản sẵn sàng"; Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa vì cáo buộc gây nội loạn;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-1

Tổng thống Ukraine: thỏa thuận đảm bảo an ninh "cơ bản sẵn sàng"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8-1 cho biết văn bản về bảo đảm an ninh song phương giữa Kiev và Washington “về cơ bản đã sẵn sàng” để hoàn tất ở cấp cao nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

“Văn bản song phương về bảo đảm an ninh cho Ukraine hiện về cơ bản đã sẵn sàng để hoàn tất ở cấp cao nhất với Tổng thống Trump", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ông cho biết các cuộc gặp giữa đại diện Ukraine và Mỹ tại Paris trong ngày 7-1 đã tập trung vào những “vấn đề phức tạp” trong khuôn khổ đang được thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm, đồng thời Kiev đã đưa ra các phương án giải quyết đối với những vấn đề này.

Ấn Độ có thể bị Mỹ áp thuế 500% vì mua dầu thô của Nga

Quốc hội Mỹ đang thúc đẩy một dự luật trừng phạt mới, cho phép áp mức thuế lên tới 500% đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt hoặc uranium của Nga. Danh sách các quốc gia có nguy cơ bị áp thuế nổi bật có Ấn Độ bởi là một trong những khách hàng mua dầu Nga lớn nhất thế giới.

Dầu mỏ Nga chiếm hơn 30% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ. Ảnh: Fortune India

Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal đồng bảo trợ, được đánh giá là một trong những gói trừng phạt cứng rắn nhất nhằm vào mạng lưới đối tác thương mại của Moscow. Theo ông Graham, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho dự luật trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 7-1. Nếu được thông qua, văn kiện này sẽ trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp, bao gồm thuế quan ở mức kỷ lục 500% đối với những quốc gia tiếp tục mua dầu của Nga.

Đối với Ấn Độ, kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, New Delhi đã tăng mạnh nhập khẩu dầu thô từ Nga, tận dụng mức giá chiết khấu sâu để bảo đảm an ninh năng lượng và kiềm chế lạm phát trong nước. Hiện nay, dầu mỏ Nga chiếm hơn 30% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa vì cáo buộc gây nội loạn

Hôm nay (9-1), Tòa án trung ương Thủ đô Seoul - Hàn Quốc tiến hành phiên nghị án dành cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Jiji Press

Phiên tòa lần này được coi là điểm chốt của quá trình điều tra cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với tội danh “chủ mưu gây nội loạn”. Tại đây, Cơ quan kiểm sát đặc biệt của Hàn Quốc tuyên đọc cáo trạng và đề nghị mức án dành cho bị cáo, còn các luật sư biện hộ sẽ đưa ra lời bào chữa cuối cùng.

Theo quy định của luật pháp Hàn Quốc hiện hành, tội danh “chủ mưu gây nội loạn” là một tội danh rất nghiêm trọng, không có bất cứ ai được quyền miễn trừ, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm. Khung hình phạt dành cho tội danh này chỉ có 3 mức: tử hình, khổ sai chung thân và tù chung thân.

Các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng tại Iran

Các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng tại Iran trong ngày 8-1, gần 2 tuần sau khi bắt đầu tại Thủ đô Tehran, với việc người dân xuống đường phản đối tình trạng khó khăn kinh tế do giá cả tăng cao và tiền tệ mất giá.

Biểu tình tiếp tục lan rộng tại Iran. Ảnh: Euronews

Các kênh tin tức tiếng Ba Tư có trụ sở bên ngoài Iran và các phương tiện truyền thông xã hội khác đã đăng tải hình ảnh về cuộc biểu tình tại đại lộ Ayatollah Kashani, một trong những đại lộ chính ở Thủ đô Tehran, cũng như tại các thành phố Tabriz ở phía Bắc và Mashhad ở phía Đông.

Theo truyền thông Iran, ít nhất 21 người, bao gồm cả lực lượng an ninh, đã thiệt mạng kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu.

Liban hoàn tất giai đoạn đầu kế hoạch giải giáp Hezbollah ở miền Nam

-Quân đội Liban ngày 8-1 cho biết đã hoàn tất giai đoạn đầu trong kế hoạch triển khai lực lượng và kiểm soát vũ khí của lực lượng Hezbollah tại miền Nam nước này, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Binh sĩ Liban được triển khai gần khu vực quân đội Israel chiếm đóng ở Markaba, miền Nam Liban ngày 19-5-2025. Ảnh: TTXVN

Trong một tuyên bố, quân đội Liban khẳng định đã “đạt được các mục tiêu của giai đoạn một” tại khu vực phía Nam sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km, đồng thời cho biết kế hoạch sẽ được mở rộng ra các khu vực khác trên cả nước. Tuy nhiên, quân đội Liban lưu ý tiến trình này chưa thể triển khai tại một số khu vực gần biên giới vẫn còn sự hiện diện của lực lượng Israel.

Quân đội Liban cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động ở khu vực phía Nam sông Litani nhằm hoàn tất việc xử lý vật liệu chưa nổ và rà soát hệ thống đường hầm, đồng thời triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn việc các nhóm vũ trang tái thiết năng lực vũ trang.