Tin thế giới tối 22-12: Ukraine tuyên bố tiêu diệt tiêm kích Su-30 và Su-27 của Nga

(GLO)- Ukraine tuyên bố tiêu diệt tiêm kích Su-30 và Su-27 của Nga trị giá 100 triệu USD; Cảnh sát Hàn Quốc phá cứ điểm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia; Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới ở Nhật Bản tái khởi động... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-12.

Ukraine tuyên bố tiêu diệt tiêm kích Su-30 và Su-27 của Nga trị giá 100 triệu USD

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), lực lượng du kích của nước này đã phóng hỏa một tiêm kích Su-30 và một tiêm kích Su-27 của Liên bang Nga trong một chiến dịch diễn ra vào đêm 21-12 tại tỉnh Lipetsk của Liên bang Nga.

Video liên quan do Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine công bố trên kênh YouTube ngày 22-12-2025.

Theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, chiến dịch thành công sau khi phía Ukraine nghiên cứu kĩ các tuyến tuần tra và lịch trực gác, cho phép người thực hiện xâm nhập cơ sở quân sự, tấn công các tiêm kích Liên bang Nga trong nhà chứa, sau đó rời khỏi sân bay mà không bị phát hiện.

Việc lên kế hoạch cho chiến dịch mất hai tuần và được tiến hành bởi một “đại diện của phong trào kháng chiến” chống lại chính quyền Liên bang Nga.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine ước tính giá trị của các máy bay bị vô hiệu hóa lên tới 100 triệu USD.

Nghi phạm xả súng Bondi ném bom bất thành trước khi bắn vào đám đông

Cảnh sát Australia cho biết hai nghi phạm đã ném bom ống và bom giấu trong bóng tennis vào đám đông trên bãi biển Bondi, trước khi xả súng, nhưng các quả bom này đã không phát nổ. Nghi phạm Sajid Akram, 50 tuổi, luyện tập sử dụng súng tại một khu vực nông thôn ở bang New South Wales. Ảnh: NSW Police Thông tin được nêu trong hồ sơ do tòa án công bố ngày 22-12. Theo cảnh sát, hai nghi phạm đã ném các quả bom ống và bom giấu trong bóng tennis vào đám đông trên bãi biển Bondi, trước khi nổ súng, nhưng các thiết bị nổ không kích hoạt. Sau đó, cảnh sát phát hiện tại căn nhà mà hai nghi phạm thuê ở Campsie các bộ phận in 3D dùng để chế tạo súng, thiết bị chế tạo bom và các bản sao Kinh Quran. Vụ tấn công nhằm vào lễ hội Hanukkah của cộng đồng người Do Thái tổ chức trên bãi biển Bondi, Sydney, Australia, ngày 14-12. Vụ việc khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Thông tin từ phía cảnh sát được tòa án công bố cho biết, hai nghi phạm đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong nhiều tháng, thậm chí đã đến bãi biển Bondi quan sát địa thế ở thời điểm 2 ngày trước khi gây án.

Dầu Venezuela vẫn sang Mỹ bất chấp các vụ bắt giữ tàu dầu

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 22-12 cho biết nước này vẫn tiếp tục xuất khẩu dầu sang Mỹ, bất chấp việc quân đội Mỹ trước đó bắt giữ một số tàu chở dầu thô của Venezuela.

Tàu dầu Venezuela bị Mỹ chặn bắt. Ảnh: Reuters

“Một tàu của công ty Chevron (Mỹ) đã rời khỏi đất nước chúng tôi, chở dầu của Venezuela sang Mỹ, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ mà ngành công nghiệp dầu mỏ của chúng tôi đã cam kết”, Phó Tổng thống Rodriguez viết trên Telegram, kèm theo video ghi lại hình ảnh con tàu. Bà nhấn mạnh Caracas cam kết tuân thủ luật pháp quốc gia cũng như các quy định của luật pháp quốc tế.

Theo đài Sputnik, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt đi đến và đi từ Venezuela trong tháng 12. Mỹ cũng đã bắt giữ tàu chở dầu Skipper vào ngày 10-12 và siêu tàu chở dầu Centuries sau đó 10 ngày.

Cảnh sát Hàn Quốc phá cứ điểm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc vừa cho biết đã tập kích thành công một cứ điểm của tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia.

Cuộc tập kích này diễn ra vào hôm 18-12 vừa qua tại cứ điểm của một băng nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng ở tỉnh Mondulkiri, với sự phối hợp tác chiến của cảnh sát Campuchia và “Phòng chuyên trách Hàn Quốc” – cơ quan liên hợp chống lừa đảo quốc tế của Hàn Quốc tại Campuchia. Kết quả, lực lượng cảnh sát hai nước đã giải cứu thành công một nam công dân Hàn Quốc khoảng 20 tuổi đang bị giam cầm và bắt giữ 26 nghi phạm người Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc tập kích cứ điểm tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Ảnh: Yonhap News

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cũng cho biết đây là chiến dịch thứ ba nhằm vào các băng nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng lấy Campuchia làm cứ điểm. Chỉ riêng trong tháng 12 này, Hàn Quốc đã giải thoát 2 người bị giam cầm và bắt giữ 92 nghi phạm. Tuy nhiên, con số này vẫn là quá thấp so với con số khoảng 2.000 công dân Hàn Quốc có khả năng dính líu tới hoạt động của các băng nhóm tội phạm quốc tế tại Campuchia, theo ước tính của các cơ quan chức năng của Hàn Quốc.

Ấn Độ: Máy bay Air India hạ cánh khẩn cấp do sự cố kỹ thuật

Máy bay Boeing 777 của Air India đang chở theo 355 người khi gặp sự cố. Ảnh tư liệu: PTI

Sáng 22-12, máy bay mang số hiệu AI-887 của hãng hàng không Air India (Ấn Độ) cất cánh từ New Delhi đến Mumbai đã phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi do động cơ ngừng hoạt động.

Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ cho biết, do sự cố kỹ thuật, áp suất dầu ở một trong các động cơ của máy bay đã giảm xuống mức 0. Bộ yêu cầu điều tra và báo cáo chi tiết về vụ việc. Theo nhà chức trách, không có báo cáo thương vong trong vụ việc này.

Về phía Air India, hãng cho biết đã sắp xếp phương án thay thế cho hành khách của chuyến bay AI-887 và sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra.