2 tòa nhà nghi là trung tâm lừa đảo ở Campuchia bị Thái Lan tập kích

(GLO)- Quân đội Thái Lan đã tập kích 2 tòa nhà nghi là “trung tâm lừa đảo” ở thành phố Poipet (Campuchia) vào chiều 22-12.

Cả 2 tòa nhà đều bị hư hại và quân đội Campuchia không bắn trả. Các đối tượng bỏ chạy ra khỏi tòa nhà.

thai-lan-tuyen-bo-tap-kich-2-trung-tam-lua-dao-o-bien-gioi-campuchia-1766465192682jpg.jpg
2 tòa nhà ở Poipet trước cuộc tập kích hôm 22-12. Ảnh: Bangkok Post

Hiện khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn trong trạng thái căng thẳng. 2 nước cáo buộc nhau là bên có hành động gây hấn và những động thái dẫn tới phá vỡ thỏa thuận hòa bình đạt được hồi tháng 10 tại Malaysia dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Hãng tin AFP, các quan chức Thái Lan và Campuchia cập nhật đến nay giao tranh đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng ở phía Thái Lan và 20 người thiệt mạng ở Campuchia, đồng thời buộc tổng cộng hơn 900.000 người ở cả hai nước phải sơ tán.

