Căng thẳng leo thang, Campuchia đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan

(GLO)- Ngày 13-12, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã đóng cửa toàn bộ cửa khẩu với Thái Lan trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới tiếp tục leo thang.

Quyết định có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được thực hiện cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, các chuyến bay giữa Campuchia và Thái Lan vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nêu đề xuất yêu cầu Thủ tướng và Chính phủ Hoàng gia nước này xem xét dừng mọi hoạt động đi lại qua biên giới của người dân hai nước Campuchia-Thái Lan.

Toà nhà của cư dân ở tỉnh Pursat (Campuchia) bị phá huỷ trong vụ xung đột biên giới Campuchia -Thái Lan, ngày 13/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đề xuất của ông Hun Sen, người dân Campuchia đang ở Thái Lan tiếp tục sinh sống và làm việc tại Thái Lan, trong khi công dân Thái Lan đang sinh sống và làm việc tại Campuchia tiếp tục ở lại Campuchia cho đến khi lệnh ngừng bắn được thực hiện đầy đủ.

Ông Hun Sen giải thích biện pháp này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Campuchia và Thái Lan trong việc đi lại, đặc biệt là hoạt động đi lại qua biên giới.

Ông Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia đang sinh sống tại Thái Lan và người dân Thái Lan thông cảm với giải pháp này. Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng yêu cầu Chính phủ Hoàng gia quan tâm bảo vệ an toàn cho công dân Thái đang sinh sống tại Campuchia. Phía Thái Lan chưa đưa ra phản ứng với quyết định của Campuchia.

Từ đêm 12 đến ngày 13-12, giao tranh vẫn tiếp diễn dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.

Quân đội Thái Lan cho biết tại tỉnh Trat, pháo binh nước này đã tập kích các mục tiêu ở tỉnh Koh Kong, phía nam tỉnh Pursat của Campuchia, sau đó đề nghị không quân yểm trợ. Các cuộc đụng độ bằng súng cối và vũ khí bộ binh cũng diễn ra ở khu vực này từ khoảng 2 giờ sáng 13-12.

Lúc 6 giờ sáng 13-12, không quân Thái Lan triển khai hai tiêm kích F-16 ném bom cầu Chai Chum Nea có vị trí chiến lược ở Thmor Dar, tỉnh Pursat, sau khi nhận tin tình báo từ lực lượng hải quân cho biết "binh sĩ và vũ khí hạng nặng của Phnom Penh đang tiến sát biên giới".