Nga sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc nếu căng thẳng Đài Loan leo thang

(GLO)- Nếu tình hình ở eo biển Đài Loan xấu đi, Nga sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc duy trì sự thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả năm 2025, Ngoại trưởng Nga Lavrov viện dẫn nền tảng của quan hệ song phương với Bắc Kinh là Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, được ký kết năm 2001, trong đó quy định việc hỗ trợ lẫn nhau trong những tình huống như vậy.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Quang Vinh/TTXVN

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moskva công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối nền độc lập của Đài Loan “dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương tuyên bố Bắc Kinh cam kết nỗ lực hướng tới thống nhất hòa bình với Đài Loan, song bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết. Theo ông, nếu các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan vượt qua “lằn ranh đỏ”, quân đội Trung Quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “hành động quyết đoán”.