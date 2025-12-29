Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Nga sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc nếu căng thẳng Đài Loan leo thang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Nếu tình hình ở eo biển Đài Loan xấu đi, Nga sẵn sàng hỗ trợ Trung Quốc duy trì sự thống nhất quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả năm 2025, Ngoại trưởng Nga Lavrov viện dẫn nền tảng của quan hệ song phương với Bắc Kinh là Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, được ký kết năm 2001, trong đó quy định việc hỗ trợ lẫn nhau trong những tình huống như vậy.

ngoai-truong-nga-sergey-lavrov-1504.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Quang Vinh/TTXVN

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh Moskva công nhận Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và phản đối nền độc lập của Đài Loan “dưới bất kỳ hình thức nào”.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương tuyên bố Bắc Kinh cam kết nỗ lực hướng tới thống nhất hòa bình với Đài Loan, song bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp cần thiết. Theo ông, nếu các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan vượt qua “lằn ranh đỏ”, quân đội Trung Quốc sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc “hành động quyết đoán”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

1 thủ lĩnh cấp cao IS bị bắt

1 thủ lĩnh cấp cao IS bị bắt

Thế giới

(GLO)- Đối tượng cầm đầu của tổ chức IS tại Damascus cùng một số trợ thủ thân cận đã bị bắt giữ ngay tại địa điểm ẩn náu ở thành phố al-Moadamiya, ngoại ô thủ đô Damascus vừa bị lực lượng an ninh Syria bắt giữ.

Nghị sĩ Nga: kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine là sự "thao túng trắng trợn". Ảnh: TASS

Tin thế giới sáng 25-12: Nghị sĩ Nga: kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine là sự "thao túng trắng trợn"

Thế giới

(GLO)-  Nghị sĩ Nga: kế hoạch hòa bình 20 điểm của Ukraine là sự "thao túng trắng trợn"; Triều Tiên thử tên lửa phòng không mới; Iran bắt giữ tàu chở dầu nước ngoài; Giáng sinh trọn vẹn đầu tiên tại Bethlehem sau 2 năm; ..là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-12.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau trận tập kích của Nga, ngày 23-12. Ảnh: DSNS Ukraine

Tin thế giới tối 23-12: Nga tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhắm vào loạt cơ sở năng lượng của Ukraine

Thế giới

(GLO)-  Nga tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhắm vào loạt cơ sở năng lượng của Ukraine; Mỹ lại tấn công tàu nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương; Hàn Quốc công bố gói đề xuất hoà bình mới với Triều Tiên; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-12.

Ảnh chụp màn hình video trên truyền thông Iran, cho thấy tên lửa được phóng lên trời. Ảnh: Reuters

Tin thế giới sáng 23-12: Iran tập trận hàng loạt, tuyên bố không thương lượng về chương trình tên lửa

Thế giới

(GLO)- Kế hoạch hòa bình Ukraine đang rất gần một kết quả thực chất; EU gia hạn lệnh trừng phạt Nga thêm 6 tháng; Thủ tướng Israel cảnh báo Iran; Iran tập trận hàng loạt, tuyên bố không thương lượng về chương trình tên lửa;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-12. 

null