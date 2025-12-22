Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới tại Niigata

H.M (Theo Lao Động, Dân Trí)

(GLO)- Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa tại khu vực Niigata.

Đây là bước ngoặt quan trọng trong quá trình Nhật Bản quay trở lại với năng lượng hạt nhân sau thảm họa Fukushima năm 2011. Nếu được hoạt động, nhà máy có thể giúp tăng nguồn cung cấp điện cho khu vực Tokyo thêm 2%, theo ước tính của Bộ Thương mại Nhật Bản.

image-29png-1766369942450png.jpg
Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki Kariwa, một trong những cơ sở hạt nhân lớn nhất thế giới, nằm dọc bờ biển ở tỉnh Niigata của Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Kashiwazaki-Kariwa từng là một trong 54 lò phản ứng bị đóng cửa sau trận động đất, sóng thần và cũng khiến nhà máy Fukushima Daiichi gặp sự cố nghiêm trọng.

Năm 2024, Nhật Bản đã chi 10,7 nghìn tỷ yên (khoảng 68 tỷ USD) cho khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá nhập khẩu, chiếm 10% tổng chi phí nhập khẩu của nước này.

Mặc dù dân số đang giảm, Nhật Bản dự kiến ​​nhu cầu năng lượng sẽ tăng trong thập kỷ tới do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu thụ nhiều điện năng.

Để đáp ứng những nhu cầu đó và các cam kết khử carbon, Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi tỷ lệ điện hạt nhân trong cơ cấu điện năng lên 20% vào năm 2040.

