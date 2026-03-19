Tin thế giới tối 18-3: Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran

(GLO)- Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran; Cơ quan hàng hải LHQ họp khẩn về vấn đề vận tải biển; Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục; Malaysia tuyên bố thỏa thuận thuế quan với Mỹ không còn hiệu lực... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 18-3.

Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran

Ngày 18-3, ngày thứ 19 của cuộc chiến Trung Đông, Israel tiếp tục tập kích quy mô lớn vào Iran, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó có mỏ khí đốt lớn nhất của quốc gia Hồi giáo.

Ảnh chụp ngày 19-11-2015 cho thấy toàn cảnh một khu phức hợp hóa dầu tại mỏ khí Nam Pars ở Asalouyeh, Iran, trên bờ biển phía bắc Vịnh Ba Tư. Ảnh: AP

Truyền thông Nhà nước Iran xác nhận một số cấu phần của cơ sở khai thác khí gas tại đặc khu Kinh tế Năng lượng Nam Pars ở Asaluyeh, tỉnh Bushehr, đã bị tập kích và bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới khu vực để khống chế đám cháy.

Mỏ khí Nam Pars, còn gọi là mỏ Bắc Dome, được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn nhất thế giới. Mỏ này cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Tehran đã cùng với Qatar khai thác mỏ này từ những năm 1990.

Cơ quan hàng hải LHQ họp khẩn về vấn đề vận tải biển

Ngày 18-3, người đứng đầu cơ quan hàng hải của Liên hợp quốc (LHQ) đã kêu gọi "các biện pháp thiết thực" để bảo vệ các tàu thương mại bị đe dọa bởi cuộc chiến ở Trung Đông trong cuộc họp khẩn cấp về vấn đề vận tải biển.

Tàu Nanda Devi của Ấn Độ chở khí dầu mỏ hóa lỏng đã cập cảng Gujarat vào ngày 17-3 sau khi Iran cho phép nó đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AFP

Phát biểu khai mạc cuộc họp tại London (Anh), Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez cho biết các vấn đề địa chính trị đang thử thách giới hạn của ngành vận tải biển. Ông nhấn mạnh mỗi khi ngành vận tải biển "bị sử dụng như thiệt hại ngoài ý muốn" trong các cuộc xung đột, cả thế giới đều bị ảnh hưởng tiêu cực. Ông kêu gọi các thành viên tập trung vào "các biện pháp thiết thực" để giải quyết vấn đề.

Cuộc họp kéo dài 2 ngày dành cho tất cả 176 quốc gia thành viên cũng như hàng chục tổ chức phi chính phủ và các cơ quan hàng hải tham gia thảo luận về các nỗ lực nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng hiện nay. Dự kiến vào ngày 19-3, hội đồng 40 thành viên của IMO có thể bỏ phiếu về một số nghị quyết, bao gồm một sáng kiến nhằm thiết lập một hành lang hàng hải an toàn để cho phép sơ tán các thủy thủ và tàu bị mắc kẹt ở Vịnh Persian. Tuy nhiên, dù được thông qua, các nghị quyết vẫn không mang tính ràng buộc pháp lý.

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục

Bất chấp những nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhiên liệu trong nước, bao gồm cả việc mở kho dầu dự trữ quốc gia, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa kiềm chế được đà tăng của giá xăng bán lẻ.

Giá xăng tại Nhật Bản lên mức cao kỷ lục. Ảnh: JiJi

Theo báo cáo nhanh do Bộ Kinh tế và công nghiệp Nhật Bản vừa công bố ngày 18-3, từ ngày 16-3 - thời điểm nước này bắt đầu mở kho dự trữ dầu quốc gia, giá xăng bán lẻ trung bình tại các địa phương của Nhật Bản đã tăng thêm 29 yen, lên mức 190,8 yen (tương đương khoảng 32.000 VND) cho 1 lít xăng thông thường. Đây là mức giá cao nhất tính từ tháng 8/1990, khi nước này bắt đầu thống kê và lưu trữ thông tin về giá nhiên liệu.

Giá xăng dầu bán lẻ tăng cao đang là đòn đánh mạnh vào nhiều ngành kinh tế chủ lực của Nhật Bản.

Tiếp theo quyết định giải phóng 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ quốc gia, mà 1/3 trong số đó đã được đưa vào thị trường, bắt đầu từ ngày 19-3, chính phủ Nhật Bản sẽ nối lại việc trợ giá xăng dầu, với mức hỗ trợ lên tới 30,2 yên/1 lít xăng.

Tuy nhiên, phải mất khoảng 2 tuần, biện pháp này mới có thể mang lại hiệu quả và từ nay cho đến thời điểm đó, dự báo, giá xăng dầu bán lẻ tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lập những đỉnh cao mới.

Malaysia tuyên bố thỏa thuận thuế quan với Mỹ không còn hiệu lực

Theo Nikkei Asia ngày 18-3, Malaysia xác nhận thỏa thuận thương mại đối ứng (ART) với Mỹ không còn hiệu lực sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan của Chính quyền Tổng thống Trump. Động thái này đưa Kuala Lumpur trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi thỏa thuận đã ký với Washington trong bối cảnh pháp lý thay đổi.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Thương mại Malaysia Johari Abdul Ghani khẳng định thỏa thuận không bị tạm dừng mà đã “không còn tồn tại”. Ông cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu các mức thuế phải có cơ sở cụ thể, không thể áp dụng trên diện rộng. Theo thỏa thuận ký hồi tháng 10, hàng xuất khẩu của Malaysia sang Mỹ chịu mức thuế 19%.

Ông Johari nhấn mạnh phía Mỹ cần làm rõ lý do áp thuế, bao gồm các ngành bị ảnh hưởng. Phát biểu này được đưa ra sau những thông tin trái chiều trên truyền thông Malaysia về việc liệu ông có bị trích dẫn sai hay không. Thư ký báo chí của ông xác nhận lập trường vẫn giữ nguyên, trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur từ chối bình luận.