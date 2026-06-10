Tin thế giới sáng 10-6: Mỹ tấn công Iran đáp trả vụ trực thăng bị bắn hạ

(GLO)- EU đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm siết chặt nguồn thu dầu mỏ của Nga; Ukraine muốn dùng tiền tỷ phú Nga bán Chelsea mua lá chắn phòng không; Mỹ tấn công Iran đáp trả vụ trực thăng bị bắn hạ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-6.

EU đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm siết chặt nguồn thu dầu mỏ của Nga

Ngày 9-6, Liên minh châu Âu (EU) đã công bố đề xuất gói trừng phạt thứ 21 nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, tập trung vào các lĩnh vực như dầu mỏ, vận tải biển, tài chính, thủy sản và quân sự trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục kéo dài.

Cờ EU và Ukraine tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels (Bỉ). Ảnh: X/@EU_Commission

Phát biểu tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh gói biện pháp trừng phạt mới nhằm siết chặt các nguồn tài trợ cho chiến dịch quân sự “đặc biệt” của Nga, đồng thời ngăn chặn các hành vi né tránh lệnh trừng phạt hiện hành của Moscow.

Một trong những trọng tâm của gói trừng phạt mới là việc mở rộng các biện pháp đối với “hạm đội bóng tối” – mạng lưới tàu vận tải mà phương Tây cáo buộc Nga sử dụng để vận chuyển dầu mỏ ngoài cơ chế kiểm soát quốc tế. Khoảng 30 tàu bổ sung có thể bị đưa vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị EU trừng phạt lên gần 700 tàu, mức cao nhất từ trước đến nay.

Đánh bom xe tại ngoại ô Moscow, một quan chức quân đội Nga tử vong

Một quan chức quân đội Nga phụ trách công tác cung cấp đạn dược tên lửa và pháo binh đã thiệt mạng trong một vụ nổ xe hơi xảy ra ngày 9-6 tại thành phố Balashikha, ngoại ô phía Đông thủ đô Moscow.

Hiện trường vụ nổ bom xe chụp từ trên cao. Ảnh: The Moscow Times

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng theo giờ địa phương tại thành phố Balashikha, cách trung tâm Moskva khoảng 10 km về phía Đông. Theo thông báo của Ủy ban Điều tra Nga, vụ nổ xảy ra khi một chiếc xe BMW X3 di chuyển gần một tòa nhà chung cư trên phố Koldunova, thuộc khu Aviatorov.

Theo hãng tin điều tra độc lập The Insider của Nga, nạn nhân là ông Damir Davydov, người đứng đầu một bộ phận thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh (GRAU), cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp đạn dược tên lửa và pháo binh cho các lực lượng Nga. Tuy nhiên, giới chức Nga mới chỉ xác nhận có một người đàn ông thiệt mạng trong vụ nổ và chưa công bố chính thức danh tính nạn nhân.

Ukraine muốn dùng tiền tỷ phú Nga bán Chelsea mua lá chắn phòng không

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất với Anh dùng số tiền thu được từ thương vụ bán Chelsea để mua hệ thống phòng thủ cho Kiev.

Trong cuộc phỏng vấn với Guardian sau các cuộc hội đàm tại London, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer về khoản tiền thu được từ việc bán câu lạc bộ bóng đá Chelsea của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Theo ông, một phần số tiền này có thể được sử dụng để mua vũ khí đánh chặn chống tên lửa đạn đạo thông qua chương trình PURL.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Guardian

Tỷ phú Roman Abramovich sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea từ năm 2003 đến năm 2022. Ông bán câu lạc bộ vào năm 2022 với giá hơn 3 tỷ USD, khi Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông do mối quan hệ với Điện Kremlin. Khi đó, vị tỷ phú cam kết sẽ sử dụng số tiền thu được từ thương vụ “vì lợi ích của tất cả các nạn nhân của cuộc chiến ở Ukraine”. Tuy nhiên, cho đến nay tiền vẫn bị phong tỏa trong một tài khoản ngân hàng tại Anh do tồn tại những quan điểm khác nhau về cách sử dụng khoản tiền này.

Mỹ tấn công Iran đáp trả vụ trực thăng bị bắn hạ

Sáng sớm 10/6, lực lượng Mỹ một lần nữa tấn công Iran. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực phía Nam Iran, gần eo biển Hormuz.

Theo hãng thông tấn Fars, một loạt vụ nổ lớn đã xảy ra tại các khu vực Kuhsetak, Sirik và Minab thuộc tỉnh Hormozgan của Iran.

Hai trực thăng AH-65 Apache bay tuần tra trên eo biển Hormuz, ngày 17-4. Ảnh: CENTCOM/AFP

Cùng lúc, lực lượng Mỹ tại khu vực thông báo quân đội Mỹ đã phát động các cuộc tấn công vào Iran, nhằm đáp trả vụ Tehran bắn rơi một trực thăng Mỹ tại khu vực eo Hormuz. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) khẳng định đây là cuộc tấn công tự vệ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Trước đó, vào ngày 8-6, một trực thăng AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz. Theo CENTCOM, kíp lái trực thăng đã được giải cứu và tình trạng sức khỏe của họ ổn định.

Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái đáp trả các vụ tấn công của Mỹ

Đáp trả các cuộc tấn công mới của Mỹ, rạng sáng 10-6 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng một loạt tên lửa và máy bay không người lái về phía các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, đáp trả động thái không kích trước đó của Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi lên tiếng kêu gọi các lực lượng nước ngoài rời khỏi eo biển Hormuz hoặc sẽ “luôn đối mặt với nguy cơ”.

“Các lực lượng nước ngoài ở gần lãnh thổ của chúng tôi luôn đối mặt với nguy cơ do lỗi của chính họ, tai nạn thông thường, hoặc có khả năng bị mắc kẹt trong cuộc đấu súng”, ông Araghchi viết trong một bài cập nhật đăng trên mạng xã hội X.

“Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là các lực lượng nước ngoài nên rời khỏi môi trường này càng sớm càng tốt, một môi trường sẽ không bao giờ thân thiện với sự hiện diện thù địch”, ông Araghchi nói thêm.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết eo biển Hormuz không được coi là vùng biển quốc tế mà là vùng biển chung giữa Iran và Oman. Ông tuyên bố rằng quân đội Iran luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ trước “bất kỳ hành vi vi phạm không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển nào của Iran”.

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