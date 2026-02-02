Tin thế giới tối 2-2: Ukraine sắp nhận lô viện trợ quân sự lớn nhất từ Thụy Điển

(GLO)- Ukraine sắp nhận lô viện trợ quân sự lớn nhất từ Thụy Điển; Nga-Mỹ lạc quan sau đàm phán về Ukraine; Hàn Quốc và Na Uy ký kết hợp đồng mua bán khí tài quân sự; Thái Lan thu giữ 400kg ma túy đá, trị giá hơn 6 triệu USD... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-2.

Ukraine sắp nhận lô viện trợ quân sự lớn nhất từ Thụy Điển

Quân đội Ukraine tuyên bố nước này sắp nhận một trong những lô viện trợ quân sự lớn nhất của Thụy Điển, trong đó có hệ thống phòng không và nhiều loại khí tài khác.vien

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov và người đồng cấp Thụy Điển Pål Jonson.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (phải) họp trực tuyến với người đồng cấp Thụy Điển Pål Jonson. Ảnh: Mykhailo Fedorov

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Thụy Điển đang chuẩn bị cung cấp cho quân đội Kiev “các hệ thống phòng không; hệ thống radar của tập đoàn quốc phòng Saab; nhiều tổ hợp tác chiến điện tử và máy bay không người lái (UAV), trong đó có một số loại đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga”.

Từ năm 2023, Không quân Ukraine bắt đầu cử phi công sang Thụy Điển để tham gia huấn luyện sử dụng chiến đấu cơ JAS 39 Gripen.

Nga-Mỹ lạc quan sau đàm phán về Ukraine

Ngày 2-2, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev thông báo ông sẽ quay trở lại Moscow sau cuộc hội đàm với phái đoàn Mỹ tại Miami diễn ra từ ngày 31-1.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev. Ảnh: mezha

Theo ông Dmitriev, cuộc gặp với phái đoàn Mỹ phụ trách vấn đề khủng hoảng Ukraine ngày 31-1 diễn ra mang tính xây dựng. Trong khi đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Steve Witkoff cho biết cuộc đàm phán đã diễn ra hiệu quả.

Theo tờ New York Times, sau cuộc gặp giữa phái đoàn Nga và Mỹ, vòng đàm phán thứ hai giữa đại diện Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine đã bị hoãn lại vài ngày.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vòng đàm phán ba bên đã được ấn định vào hai ngày 4–5/2.

Hàn Quốc và Na Uy ký kết hợp đồng mua bán khí tài quân sự

Ngày 2-2, công ty quốc phòng hàng đầu Hàn Quốc, Hanwha Aerospace, cho biết vừa ký kết với Tổng cục trang bị quốc phòng Na Uy một hợp đồng mua bán khí tài quân sự với tổng trị giá 922 triệu USD.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung Cheongung, pháo tự hành K9, tiêm kích FA-50... của Hàn Quốc được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Reuters, Jiji

Theo hợp đồng này, Hanwha Aerospace sẽ cung cấp cho quân đội Na Uy hệ thống pháo phản lực phóng loạt Chunmoo, các tên lửa hành trình đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ quân nhu. Hợp đồng này được ký dưới sự chứng kiến của nhiều quan chức chính phủ hai nước.

Hiện Hanwha Aerospace cũng đang thực hiện hợp đồng cung cấp cho quân đội Na Uy pháo tự hành K9. Loại khí tài hạng nặng này sẽ góp phần nâng cao năng lực quốc phòng của Na Uy - quốc gia được coi là một trong những trụ cột của an ninh tại khu vực Bắc Băng Dương.

Nhật Bản thành công trong việc khai thác đất hiếm dưới đáy biển sâu

Ngày 2-2, Cơ quan Khoa học - Công nghệ Biển và Trái Đất Nhật Bản (JAMSTEC) cho biết đã thành công trong việc khai thác bùn có chứa đất hiếm dưới đáy biển ở độ sâu 5.700m.

Tàu thăm dò biển sâu Chikyu. Ảnh: JAMSTEC



Trong khuôn khổ một dự án của Phủ Nội các Nhật Bản, bắt đầu từ ngày 30-1 vừa qua, JAMSTEC đã sử dụng tàu thăm dò biển sâu Chikyu để tiến hành lấy mẫu bùn tại khu vực ngoài khơi cách đảo Minami Tori 150km về phía Đông Nam, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

JAMSTEC cho biết từ rạng sáng ngày 1-2, Chikyu đã sử dụng một công nghệ đặc biệt với hệ thống ống hút chuyên dụng đưa thành công bùn có chứa đất hiếm từ độ sâu 5.700m lên boong tàu.

Chính phủ Nhật Bản cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Thành công này là sự khởi đầu cho một chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ dự án khai thác đất hiếm biển sâu do Phủ Nội các Nhật Bản đang tiến hành.

Thái Lan thu giữ 400kg ma túy đá, trị giá hơn 6 triệu USD

Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 2-2 cho biết, đã phát hiện, thu giữ 400kg ma túy đá, trị giá hàng triệu USD tại khu vực Đông Bắc Thái Lan.

6 kiện hàng, chứa tổng cộng 300kg ma túy đá trên một xe máy không gắn biển số tại tỉnh Bueng Kan. Ảnh: Hải Quân Hoàng gia Thái Lan

Theo thông báo của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, lực lượng tuần tra biên giới tại tỉnh Nong Khai phát hiện các hoạt động bất thường gần bờ sông Mekong vào khoảng 21h ngày 1-2. Sau khi tiếp cận kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 túi lớn bị bỏ lại, bên trong chứa tổng cộng 100kg ma túy đá.

Đáng chú ý, hôm 31-1, tại tỉnh Bueng Kan (giáp ranh tỉnh Nong Khai), lực lượng chức năng cũng phát hiện 6 kiện hàng, chứa tổng cộng 300kg ma túy đá cùng một xe máy không gắn biển số, bị bỏ lại ven sông Mekong.

Tổng giá trị ma túy thu giữ trong 2 vụ án lên tới 200 triệu Baht (khoảng 6,3 triệu USD).

Các đơn vị chức năng liên quan đang chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn và triệt phá các mạng lưới buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, đảm bảo an toàn cho người dân và giữ vững ổn định tại khu vực biên giới.