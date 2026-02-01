Tin thế giới tối 1-2: Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba

(GLO)- Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba; Nga đề cao kết quả đàm phán với Mỹ; Hơn 100 người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Balochistan, Pakistan... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-2.

Tổng thống Mỹ lạc quan về thỏa thuận với Cuba

Ngày 31-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này bắt đầu đàm phán với các nhà lãnh đạo Cuba và ông tin tưởng rằng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.

Tổng thống Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ ngày 31-1. Ảnh: AFP

Phát biểu với báo giới, ông Trump khẳng định Mỹ “đang bắt đầu đàm phán với Cuba”, song không nêu chi tiết về mức độ tiếp xúc cũng như thời điểm diễn ra đàm phán. Ông chỉ bày tỏ lạc quan về triển vọng hai bên có thể đạt được thỏa thuận.

Thông tin được Tổng thống Trump đưa ra 2 ngày sau khi ông ký ban hành sắc lệnh hành pháp tăng thuế đối với những quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, qua đó tiếp tục gia tăng sức ép lên đảo quốc vùng Caribe.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã lên án sắc lệnh hành pháp mới của Mỹ và tuyên bố đây là hành động gây hấn đối với Chính phủ Cuba cũng như người dân nước này trong bối cảnh đảo quốc Caribe đã trải qua gần 65 năm hứng chịu các lệnh cấm vận kinh tế “dài nhất và tàn khốc nhất” từng áp đặt lên một quốc gia.

Nga đề cao kết quả đàm phán với Mỹ

Đài RT ngày 1/2 đưa tin, đặc phái viên Nga Dmitriev mới đây đã tới Florida để thảo luận với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump cùng cố vấn cấp cao Nhà Trắng Josh Gruenbaum.

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: TASS

"Tôi đã có cuộc thảo luận mang tính xây dựng với phái đoàn hòa giải của Mỹ. Chúng tôi cũng trao đổi về việc xây dựng nhóm công tác kinh tế Mỹ - Nga", ông Dmitriev cho biết.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cũng đánh giá cuộc gặp với ông Dmitriev diễn ra "hiệu quả", nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực trung gian của Washington nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. "Chúng tôi rất phấn khởi về cuộc gặp tại Florida vì Nga đang nỗ lực hướng tới việc thiết lập hòa bình ở Ukraine", ông Witkoff nói.

Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ thừa nhận vấn đề lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Hơn 100 người thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố ở Balochistan, Pakistan

Lực lượng an ninh Pakistan ngày 31-1 tuyên bố đã tiêu diệt 92 phiến quân trong chiến dịch đáp trả một loạt cuộc tấn công khủng bố tại nhiều địa điểm ở tỉnh Balochistan, Tây Nam nước này. Trong khi đó, 15 nhân viên an ninh nước này cũng đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Hiện trường một vụ tấn công vào đồn cảnh sát do phiến quân tiến hành ở thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan ngày 1-2. Ảnh: Reuters

Thông báo của Cục Quan hệ Công chúng Liên quân (ISPR) Pakistan, phiến quân đã thực hiện các cuộc tấn công ở ít nhất 9 khu vực của tỉnh Balochistan, nhắm vào dân thường và các cơ sở an ninh.

Quân đội Pakistan tuyên bố các cuộc tấn công của lực lượng khủng bố nhằm mục đích phá hoại cuộc sống của người dân và các hoạt động phát triển trong tỉnh; cho biết 18 thường dân, bao gồm phụ nữ, trẻ em và người già, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở các quận Gwadar và Kharan.

Trong khi đó, nhóm Quân đội Giải phóng Baloch (BLA), lực lượng vốn phát động các cuộc tấn công đòi ly khai tại Balochistan nhiều năm qua tuyên bố, trong giai đoạn thứ hai của Chiến dịch Herof, nhóm này đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp tại 48 địa điểm khác nhau trên 14 thành phố ở tỉnh Tây Nam của Pakistan.

18 người thiệt mạng, 249 người bị thương liên quan các sự cố do tuyết tại Nhật Bản

Trong gần 2 tuần vừa qua, ở hầu khắp các địa phương của Nhật Bản đã trải qua liên tiếp những đợt rét đậm và tuyết rơi dày kỷ lục, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tuyết rơi dày đặc ở nhiều nơi gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại Nhật Bản. Ảnh: VOV/Tokyo

Theo số liệu tóm tắt của Cơ quan Phòng cháy và Quản lý thiên tai thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính từ ngày 20-1 đến 8h30 sáng 1-2 (theo giờ địa phương), tình trạng thời tiết mùa Đông khắc nghiệt ở các địa phương của nước này đã khiến 18 người thiệt mạng, 249 người khác bị thương, trong đó có nhiều trường hợp được xác nhận là nghiêm trọng, do tuyết rơi dày đặc và các sự cố liên quan đến tuyết, như ngã, tai nạn khi dọn tuyết, tai nạn do đường trơn trượt, bị cảm lạnh…

Trong bối cảnh đó, các cơ quan chức năng Nhật Bản đã phải đưa ra nhiều khuyến cáo đối với người dân liên quan những sự cố do tuyết, như theo dõi kỹ các thông tin thời tiết, tránh ra ngoài khi thời tiết xấu, đội mũ bảo hiểm và mang theo dây cứu sinh, kể cả khi đi bộ, để tránh băng rơi từ trên cao, hoặc bị tuyết vùi gây thương vong…, nhằm giảm thiểu thiệt hại và thương vong đáng tiếc.

Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm thấy 70 thi thể trong vụ sạt lở đất ở Tây Java

Công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại tỉnh Tây Java, Indonesia hôm 31-1 đã bước sang ngày thứ tám với 70 thi thể đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân tại làng Pasir Langu sau vụ sạt lở đất, thuộc huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia. Ảnh: AP

Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Bandung, Indonesia cho biết, thời tiết quang đãng đã hỗ trợ đáng kể cho công tác cứu hộ, với các thi thể được phát hiện tại nhiều vị trí khác nhau.

Theo báo cáo, 10 người vẫn đang mất tích sau khi các vụ sạt lở xảy ra tại khu vực Cisarua thuộc Tây Bandung vào sáng ngày 24-1.

Tính đến ngày 31-1, nhà chức trách đã xác định danh tính 52 thi thể, trong khi các trường hợp còn lại đang được giám định. Hiện hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục, với các đội ưu tiên an toàn và điều chỉnh phương án phù hợp với điều kiện thực địa.