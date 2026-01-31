Tin thế giới tối 31-1: Ukraine đột ngột mất điện trên diện rộng

(GLO)- Ukraine đột ngột mất điện trên diện rộng; Thủ tướng Anh thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác song phương; Venezuela khôi phục hợp tác năng lượng với Ấn Độ...là những thông tin quốc tế nổi bật tối 31-1.

Ukraine đột ngột mất điện trên diện rộng

Sáng ngày 31-1, thủ đô Kiev và phần lớn Ukraine đột ngột mất điện. Sự cố mất điện cũng ảnh hưởng tới một số khu vực của Moldova.

Ukraine bất ngờ mất điện trên diện rộng. Ảnh: Kyiv Independent

Theo RBC và Kyiv Independent, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, tình trạng “mất điện dây chuyền” trên lưới điện Ukraine xảy ra sau sự cố gián đoạn đường dây truyền tải điện. Bộ Năng lượng giải thích, việc mất điện xuất phát từ lệnh ngắt điện khẩn cấp của NEK Ukrenergo.

Người dân Kiev đang phải đối mặt với tình trạng mất điện, mất hệ thống sưởi và mất nước trong điều kiện nhiệt độ đóng băng. Hệ thống tàu điện ngầm ở thủ đô Kiev cũng dừng hoạt động.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, "tất cả các biện pháp cần thiết" đã được thực hiện để khôi phục lưới điện của Ukraine và ổn định tình hình trong thời gian tới.

Thủ tướng Anh thăm Nhật Bản, tăng cường hợp tác song phương

Tối 31-1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Anh Keir Starmer tại Tokyo. Hai bên đã xác nhận tăng cường hợp tác trên hàng loạt các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.

Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Anh nhấn mạnh an ninh của khu vực Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là không tách rời. Ảnh: NHK

Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh, “...mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Anh - với tư cách là đối tác chiến lược toàn cầu, tượng trưng cho sự không thể tách rời này. Và thực tế, Nhật Bản và Anh đã đạt được những tiến bộ cụ thể và ổn định trong hợp tác”.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo thảo luananj tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh kinh tế, trong đó có việc củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu; cam kết tiếp tục thúc đẩy dự án Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP); không gian mạng, vũ trụ, khoa học và công nghệ…

Theo giới phân tích, chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với cả Nhật Bản và Anh - hai quốc gia đều dựa vào liên minh với Mỹ để đảm bảo an ninh, nhằm tăng cường hợp tác để ứng phó với môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng.

Venezuela khôi phục hợp tác năng lượng với Ấn Độ

Ngày 30-1, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết bà đã nhất trí hợp tác năng lượng với Ấn Độ trong bối cảnh Caracas đang tìm cách khôi phục nền kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Caracas thông qua cải cách quan trọng mở cửa lĩnh vực dầu khí cho đầu tư tư nhân.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Ảnh: Reuters

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bà Rodriguez cho biết hai bên đã thảo luận về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng; cũng như quan hệ đối tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học và công nghệ, khai thác mỏ, du lịch, công nghiệp dược phẩm và ôtô.

Về phần mình, cũng trên Telegram, Thủ tướng Modi cho biết hai bên "nhất trí làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác song phương trong tất cả các lĩnh vực, với tầm nhìn chung về việc đưa quan hệ Ấn Độ-Venezuela lên tầm cao mới trong những năm tới."

Cướp có vũ trang tại một tiệm vàng ở Bangkok

Cảnh sát thủ đô Bangkok đã phát động cuộc truy lùng một tên cướp có vũ trang đã cướp một cửa hàng vàng ở ngõ 50 đường Sukhumvit và lấy đi đồ trang sức bằng vàng trị giá khoảng 11,1 triệu baht (khoảng 351.700 USD).

Ảnh camera an ninh ghi lại vụ cướp. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát từ Đồn Phra Khanong nhận được tin báo về vụ cướp cửa hàng vàng Aurora tại Trung tâm thương mại Lotus ở quận Khlong Toey lúc 23h30 tối 30-1.

Đối tượng đã tiếp cận tiệm vàng vào thời điểm cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, đổ xăng vào cửa hàng và dùng súng đe dọa 4 nhân viên nữ để ép buộc họ giao nộp tất cả tài sản có giá trị. Cuối cùng, tên cướp đã lấy đi tổng cộng 149 baht vàng (tương đương 2,2 kg) trị giá khoảng 11,1 triệu baht theo thời giá, và 170.000 baht tiền mặt.