Tin thế giới tối 30-1: Tổng thống Ukraine đề nghị Tổng thống Nga tới Kiev đàm phán

(GLO)- Tổng thống Ukraine đề nghị Tổng thống Trump tới Kiev đàm phán; Tổng thống Ukraine đề nghị Tổng thống Trump tới Kiev đàm phán; Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan, nhiều người thương vong... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 30-1.

Tổng thống Ukraine đề nghị Tổng thống Trump tới Kiev đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công khai mời người đồng cấp Nga Vladimir Putin đến Kiev để hòa đàm vì hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo là cách duy nhất để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Trang UNN.ua dẫn lời ông Zelensky nói: "Tôi đã công khai mời ông Putin, nếu ông ấy dám". Đáp lại lời mời tới Moscow của Điện Kremlin, người đứng đầu Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào của hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo, nhưng không phải ở Moscow hay Belarus, quốc gia có quan hệ mật thiết với Nga.

Tổng thống Ukraine nói thêm, cho tới hiện tại, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đi đến vấn đề gây tranh cãi nhất là kiểm soát lãnh thổ và bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào chỉ có thể được ký kết tại một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo quốc gia.



Nga xác nhận ngừng tập kích Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Trump

Moscow đã đồng ý với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm ngừng các cuộc tập kích đường không vào Ukraine cho đến ngày 1-2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán.

Hiện trường một cơ sở của Ukraine bị Nga tập kích. Ảnh: ABCnews

“Đó là về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán... Vâng, tất nhiên, đã có một lời đề nghị cá nhân từ Tổng thống Mỹ Donald Trump”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các nhà báo ngày 30-1 khi trả lời câu hỏi liệu Nga có đồng ý kiềm chế các cuộc tập kích đường không vào Ukraine hay không.

Ông nói thêm: “Tổng thống Trump thực sự đã đưa ra một yêu cầu cá nhân với Tổng thống Putin về việc kiềm chế trong hoạt động tập kích đường không trong vòng một tuần, cho đến ngày 1-2, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.

Syria: Lực lượng người Kurd thông báo đạt thỏa thuận toàn diện với chính phủ

Ngày 30-1, lực lượng người Kurd ở Syria cho biết đã đạt được một thỏa thuận toàn diện với Damascus, bao gồm việc sáp nhập dần dần vào nhà nước, sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn hồi tuần trước.

Lực lượng an ninh Syria được triển khai tại thành phố Aleppo. Ảnh: THX/TTXVN

Theo một tuyên bố của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, thỏa thuận quy định rằng lực lượng chính phủ sẽ tiến vào các thành phố Hasakeh và Qamishli, trung tâm vùng đất của người Kurd ở Đông Bắc Syria. Sau đó, quá trình hội nhập lực lượng SDF và chính phủ sẽ bắt đầu với việc thành lập một lữ đoàn quân sự mới gồm ba lữ đoàn từ SDF, bên cạnh việc thành lập một lữ đoàn chiến binh SDF trong một lữ đoàn chính phủ ở tỉnh Aleppo.

Ngoài ra, các thể chế địa phương trong chính quyền do người Kurd lãnh đạo ở Đông Bắc Syria và nhân sự sẽ được sáp nhập vào các thể chế nhà nước. Thỏa thuận cũng bao gồm các quyền dân sự và giáo dục cho người Kurd, và đảm bảo sự hồi hương của những người phải di tản.

Đặc phái viên Mỹ tại Syria Tom Barrack đã hoan nghênh thỏa thuận.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Thái Lan, nhiều người thương vong

Truyền thông Thái Lan đưa tin một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra sáng 30-1 tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Suphan Buri, miền Trung nước này, gây nhiều thương vong và thiệt hại nặng nề cho nhà máy cũng như các công trình xung quanh.

Hiện trường vụ nổ nhà máy pháo hoa ở miền Trung Thái Lan. Ảnh: The Nation

Vụ nổ xảy ra tại phường Rai Rod, quận Don Chedi, tỉnh Suphan Buri. Tòa nhà một tầng của nhà máy đã bị phá hủy hoàn toàn và nhiều công trình xung quanh cũng bị hư hại.

Trong số các nạn nhân có một người đàn ông 58 tuổi đã được xác nhận tử vong, trong khi 3 người đàn ông khác bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Don Chedi.

Chính quyền địa phương đã phong tỏa khu vực để đảm bảo an toàn công cộng, vì lo ngại khả năng có thể xảy ra thêm các vụ nổ khác.

Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

Nhật Bản chìm trong băng tuyết chưa từng có

Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo do ảnh hưởng của một đợt khí áp mùa đông có cường độ mạnh, khu vực kéo dài từ phía Bắc đến phía Tây và toàn bộ dải bờ biển Nhật Bản đang phải hứng chịu những đợt tuyết dày gấp hơn 2 lần so với mọi năm. Tính đến 11h hôm nay (30-1), lượng tuyết tích tụ tại Niigata - miền Trung Nhật Bản đã lên tới 276cm, trong khi con số này ở Aomori, thuộc miền Bắc, cũng lên tới 164cm.

Nhiều địa phương của Nhật Bản đang chìm trong băng tuyết. Ảnh: NHK

Băng tuyết đang gây những khó khăn cho nhiều hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt của cư dân các địa phương, bao gồm cả hoạt động của các ứng cử viên trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 đang diễn ra. Ngoài hàng loạt các chuyến tàu cao tốc (Shinkansen) bị hủy, các chuyến bay đi và đến nhiều sân bay trong khu vực tuyết lớn cũng không thể thực hiện.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, tình trạng tuyết lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Trong ngày mai, lượng tuyết rơi ở Niigata có thể dày thêm 70cm, còn khu vực Hokuriku là khoảng 40cm và đây vẫn chưa phải là những con số cuối cùng.