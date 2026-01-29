Tin thế giới tối 29-1: Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

(GLO)- Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga; Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc; Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản, bàn về Triều Tiên; Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 29-1.

Quỹ đầu tư Mỹ mua tài sản nước ngoài của tập đoàn dầu mỏ Nga

Sau khi đề nghị chính phủ cứu trợ tài chính, Lukoil, tập đoàn dầu mỏ tư nhân lớn nhất của Liên bang Nga đã đồng ý bán phần lớn tài sản ở nước ngoài cho quỹ đầu tư tư nhân Carlyle Group của Mỹ. Điều kiện là thương vụ phải được Chính phủ Mỹ phê chuẩn.

Kho chứa dầu của Lukoil. Ảnh: Getty Images

Trong một tuyên bố, Lukoil cho biết họ đã đạt thỏa thuận với Carlyle để bán công ty con LUKOIL International GmbH, đơn vị quản lý toàn bộ tài sản ở nước ngoài của tập đoàn.

Danh mục tài sản bị Lukoil bán bao gồm các hoạt động tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Trung Á và Mexico, từ cổ phần chi phối tại mỏ dầu West Qurna 2 quy mô lớn ở Iraq cho tới các nhà máy lọc dầu tại Bulgaria và Romania.

Ước tính, phần tài sản này có giá trị khoảng 22 tỷ USD.

Do chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan đến hành động của Liên bang Nga tại Ukraine, Bộ Tài chính Mỹ đã cho Lukoil thời hạn đến ngày 28-2 để thoái vốn danh mục tài sản toàn cầu của mình.

Nếu được thông qua, thương vụ sẽ chấm dứt chiến lược mở rộng ra nước ngoài của Lukoil, doanh nghiệp dầu khí của Liên bang Nga có mức độ gắn kết với thị trường năng lượng quốc tế lớn nhất.

Siêu tàu sân bay Kennedy của Mỹ lần đầu ra biển

USS John F. Kennedy, chiếc thứ hai thuộc lớp tàu sân bay Ford của Mỹ, bắt đầu đợt thử nghiệm trên biển đầu tiên sau nhiều lần chậm tiến độ.

USS John F. Kennedy rời cảng Newport News, bang Virginia, Mỹ ngày 28-1. Ảnh: HII

Hãng đóng tàu Huntington Ingalls (HII) thông báo tàu sân bay USS John F. Kennedy rời cảng Newport News ở bang Virginia hôm 28-1 để bắt đầu thử nghiệm sơ bộ trên biển. Trong chuyến đi biển đầu tiên, các kỹ sư sẽ kiểm tra hoạt động của những hệ thống và bộ phận trọng yếu trên tàu.

"Cột mốc quan trọng này là kết quả từ quá trình làm việc tận tâm và cam kết kiên định của các bên tham gia đóng tàu, nhà thầu và thủy thủ đoàn tuyệt vời của chúng tôi. Xin chúc họ có chuyến đi biển an toàn và thành công", HII cho biết.

Thông tin chi tiết về các hệ thống trên USS John F. Kennedy chưa được công bố. Theo giới chuyên gia quân sự, nó sẽ có một số thay đổi so với tàu sân bay đầu tiên của lớp Ford là USS Gerald R. Ford.

Thủ tướng Anh thăm Trung Quốc, hội đàm cùng Chủ tịch nước Tập Cận Bình

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Anh Keir Starmer, ngày 29-1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc hội đàm quan trọng hướng tới chương mới trong quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Keir Starmer. Ảnh: xinhua

Bên cạnh các nội dung hợp tác, Thủ tướng Anh cũng cho biết đã có cuộc thảo luận thẳng thắn và tôn trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một số vấn đề còn bất đồng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hợp tác và đối thoại về những điểm khác biệt.

Dự kiến, trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Starmer, Anh và Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận hợp tác về triệt phá các đường dây buôn người.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Anh tới Trung Quốc kể từ năm 2018. Tháp tùng ông Starmer là phái đoàn gồm khoảng 60 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Anh trong các lĩnh vực tài chính, dược phẩm và ô tô nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh London đang nỗ lực phục hồi quan hệ kinh tế sau giai đoạn căng thẳng với Bắc Kinh từ năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc thăm Nhật Bản sau khi Triều Tiên thử vũ khí

Ngày 29-1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back đã đến Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm quốc gia láng giềng, với nhiều mục đích, trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử khí tài chiến lược.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back. Ảnh: yonhapnews

Chuyến thăm sẽ kéo dài đến ngày 31-1 và ông Ahn Gyu-back sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Koizumi Shinjiro vào ngày 30-1 tại căn cứ quân sự Yokosuka thuộc tỉnh Kanagawa - giáp ranh thủ đô Tokyo.

Tại hội đàm, hai người đứng đầu ngành quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ trao đổi về tình hình an ninh khu vực, các biện pháp tăng cường giao lưu – hợp tác quốc phòng song phương trong bối cảnh môi trường an ninh tiếp tục diễn biến phức tạp và Triều Tiên không ngừng đẩy mạnh chương trình phát triển hạt nhân - tên lửa.

Chuyến thăm Nhật Bản lần này Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back diễn ra ngay sau khi Triều Tiên vừa thử nghiệm pháo phản lực phóng loạt ngày 27-1.

Campuchia và Thái Lan chưa đạt đồng thuận về vấn đề biên giới

Ngày 29-1, Ban thư ký của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia-Thái Lan đã kết thúc 3 ngày họp mà không đạt được đồng thuận.

Cuộc họp được tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Poipet giữa tỉnh Banteay Meanchey của Campuchia và tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, với sự tham gia của Quân khu 5 của Campuchia và Quân khu 1 của Thái Lan và vai trò giám sát của Nhóm Quan sát viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Campuchia-Thái Lan họp RBC ngày 28-1. Ảnh: The Nation

Trong thông cáo báo chí sau cuộc họp, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Maly Socheata, cho biết hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nhưng đồng ý sẽ quay về trụ sở và tiếp tục trao đổi tài liệu cũng như thảo luận cho đến khi đạt được đồng thuận.

Trước đó, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí ngừng bắn ngay lập tức từ ngày 27-12 năm ngoái, sau 3 tuần xung đột vũ trang gây thương vong cho cả hai bên.