Tin thế giới sáng 29-1: Ukraine tấn công một loạt sân bay quân sự của Nga

(GLO)- Ukraine tấn công một loạt sân bay quân sự của Nga; Các đặc phái viên Mỹ sẽ vắng mặt tại đàm phán Nga-Ukraine sắp tới; Tổng thống Trump cảnh báo Iran sắp hết thời gian; 38 người thiệt mạng do sạt lở ở Tây Java, Indonesia;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 29-1.

Ukraine tấn công một loạt sân bay quân sự của Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 28-1 cho biết lực lượng đặc nhiệm Alpha của SBU đã “chứng minh được hiệu quả của chiến thuật tập kích tầm xa khi tấn công 5 sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga".

FPV cảm tử của Ukraine tấn công một máy bay chiến đấu của Nga. Video: SBU

Hãng tin RBC trích dẫn tuyên bố của SBU cho hay: “Những sân bay trên được sử dụng làm căn cứ cho các chiến đấu cơ thực hiện đòn tấn công vào nhiều thành phố Ukraine bằng bom dẫn đường và tên lửa. Có 15 máy bay đã bị phá hủy hoặc hư hại, trong đó có 11 chiến đấu cơ và cường kích Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31; 3 trực thăng Mi-28, Mi-26, Mi-8 cùng 1 máy bay vận tải An-26… Ước tính, giá trị của số khí tài bị phá hủy và hư hại đã vượt quá 1 tỷ USD”.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc phía Ukraine đã tìm cách ngăn cản các cuộc đàm phán hòa bình.

Các đặc phái viên Mỹ sẽ vắng mặt tại đàm phán Nga-Ukraine sắp tới

Ngày 28-1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ không tham gia vòng đàm phán tiếp theo nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Các đặc phái viên Mỹ sẽ vắng mặt tại đàm phán Nga-Ukraine sắp tới. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết: “(Liên bang Nga và Ukraine) sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi trong tuần này. Theo hướng đó, là các cuộc đàm phán song phương. Có thể sẽ có sự hiện diện của Mỹ, nhưng sẽ không phải là các ông Steve và Jared”.

Ông Rubio cũng nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng quy chế tương lai của Donetsk vẫn là trở ngại chính đối với việc đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moskva.

Phát biểu của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán ba bên tiếp theo giữa Ukraine, Liên bang Nga và Mỹ sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào ngày 1-2 tới.

Tổng thống Trump cảnh báo Iran 'thời gian đang cạn dần'

Tổng thống Trump mới đây tuyên bố Iran sắp hết thời gian để đạt thỏa thuận hạt nhân, sau khi Tehran tuyên bố không đàm phán chừng nào còn bị đe dọa.

Trên mạng xã hội ngày 28-1, ông Trump viết: "Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng một thỏa thuận công bằng và thỏa đáng, không vũ khí hạt nhân, cũng như có lợi cho mọi bên. Thời gian đang cạn dần".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo thời gian sắp hết để Iran đạt thỏa thuận hạt nhân. Ảnh: AAP

Ông tuyên bố "hạm đội khổng lồ" do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng tới Iran, nhấn mạnh đội tàu này lớn hơn lực lượng Mỹ triển khai gần Venezuela. Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ông từng ra lệnh tập kích các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6-2025 sau khi Tehran từ chối thỏa thuận, khiến quốc gia này "bị tàn phá nghiêm trọng".

"Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn. Đừng khiến điều đó lặp lại", lãnh đạo Mỹ cảnh báo.

Cảnh báo được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nhấn mạnh Tehran "không tìm cách đàm phán".

Colombia: Máy bay chở khách gặp nạn sau 12 phút cất cánh

Ngày 28-1, một chiếc máy bay thương mại chở 15 người, trong đó có 1 nghị sỹ, đã bị mất liên lạc khi đang bay trong vùng Bắc Santander, khu vực Đông Bắc Colombia, ngay trước khi đến điểm hạ cánh.

Máy bay chở khách ủa hãng hàng không quốc gia Colombia SATENA mất liên lạc, 15 người nghi thiệt mạng. Ảnh: Airliners.Net

Thông báo của hãng hàng không quốc gia Colombia SATENA xác nhận chiếc máy bay Beechcraft 1900 mang số hiệu HK4709, do công ty SEARCA điều hành, đã cất cánh từ sân bay Camilo Daza tại Cúcuta vào khoảng 11h42 để bay tới thành phố Ocaña gần đó với hành trình dự kiến khoảng 23 phút.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 12 phút sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu và không tới được Sân bay Aguas Claras ở Ocaña như kế hoạch.

Trong khi đó, hãng tin AFP dẫn lời một quan chức của Cơ quan Hàng không dân dụng Colombia khẳng định “không có người sống sót” trên chiếc máy bay gặp nạn.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng Colombia ngay lập tức phối hợp với Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Không lưu và Không quân Colombia cùng Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Dân dụng để xác định vị trí máy bay và triển khai khẩn cấp hoạt động tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ.

Indonesia: 38 người thiệt mạng do sạt lở ở Tây Java

Tính đến nửa đêm ngày 28-1, số người thiệt mạng do vụ sạt lở đất ở tỉnh Tây Java, Indonesia đã tăng lên 38 người với hàng chục người vẫn còn mất tích.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực rà soát khu vực có nguy cơ tiếp tục sạt lở này bằng thiết bị hạng nặng và cả bằng nhân lực. Số người vẫn mất tích hiện là 27 người.

Hiện trường vụ lở đất tại Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24-1-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Mưa lớn đã gây ra vụ sạt lở đất quét qua Pasirlangu vào ngày 24-1, phá hủy 50 ngôi nhà và khiến hơn 650 người phải sơ tán.

Theo Thống đốc tỉnh Tây Java, ông Dedi Mulyadi, vụ sạt lở đất là do các đồn điền rộng lớn xung quanh Pasirlangu, chủ yếu được sử dụng để trồng rau. Những thảm họa như vậy thường xảy ra trên khắp quần đảo rộng lớn của Indonesia trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3.