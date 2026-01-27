Tin thế giới tối 27-1: UAV Nga tấn công 3 thành phố của Ukraine

(GLO)- UAV Nga tấn công 3 thành phố của Ukraine; Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa; Hy Lạp: Cháy nổ tại nhà máy sản xuất bánh quy, 5 người thiệt mạng; Pháp cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 27-1.

UAV Nga tấn công 3 thành phố của Ukraine

Lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào 3 thành phố ở Ukraine vào ban đêm bằng thiết bị bay không người lái (UAV), gây thiệt hại trên diện rộng đối với các tòa nhà và hạ tầng, cũng như một cơ sở năng lượng của công ty DTEK Odessa Electric Grids.

Hiện trường một vụ tấn công ở Ukraine. Ảnh: DSNS

Theo tờ The Kyiv Post ngày 27-1, Công ty DTEK Odessa Electric Grids cho biết: “Mức độ tàn phá là rất lớn. Công tác sửa chữa sẽ mất nhiều thời gian để đưa thiết bị trở lại trạng thái hoạt động”.

Lãnh đạo cơ quan quân quản thành phố Odessa, ông Serhiy Lysak, cho biết trên Telegram rằng, cuộc tấn công ban đêm bằng UAV đã gây tàn phá quy mô lớn.

Theo ông Oleh Kiper - lãnh đạo cơ quan quân quản tỉnh Odessa, hàng chục căn hộ trong nhiều tòa nhà nhiều tầng đã bị phá hủy hoặc hư hại. Mặt tiền các tòa nhà bị hư hỏng và cửa sổ bị vỡ. Tính đến thời điểm hiện tại, 23 người bị thương.

Tất cả lực lượng khẩn cấp tiếp tục xử lý hậu quả của cuộc tấn công. Trước đó, vào tối 26-1, Kharkov hứng chịu một cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và UAV của Nga.

Nhật Bản và Hàn Quốc lại tố Triều Tiên phóng tên lửa

Các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Vào lúc khoảng 16 giờ chiều 27-1 (theo giờ địa phương), Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc xác nhận, Triều Tiên vừa cho phóng 1 tên lửa về phía biển Nhật Bản.

Sau khi phía Hàn Quốc đưa ra thông tin trên chỉ vài phút, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa và tên lửa này có khả năng là tên lửa đạn đạo; đồng thời, cho biết đang khẩn trương điều tra chi tiết.

Cháy nổ tại nhà máy sản xuất bánh quy ở Hy Lạp, 5 người thiệt mạng

Ngày 27-1, giới chức Hy Lạp đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại 1 nhà máy sản xuất bánh quy, khiến 5 công nhân thiệt mạng. Vụ hỏa hoạn này được xem là sự cố nghiêm trọng nhất tại quốc gia Đông Nam Âu này trong nhiều năm qua.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: The Sun

Hình ảnh từ camera an ninh gần hiện trường cho thấy đã xảy ra 1 vụ nổ vào sáng sớm 26-1, dẫn đến hỏa hoạn lớn và phá hủy phần lớn nhà máy Violanta ở ngoại ô thành phố Trikala, cách thủ đô Athens khoảng 245 km về phía Tây Bắc.

Theo lực lượng cứu hỏa, hỏa hoạn đã khiến 5 người thiệt mạng, trong đó 4 nạn nhân được tìm thấy ngay sau vụ việc; thi thể nạn nhân thứ 5 được phát hiện vào sáng 27-1 do đám cháy còn âm ỉ gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Hạ viện Pháp thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội

Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi quyết liệt được Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Hạ viện Pháp thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Ảnh: Reuters

Sau phiên họp xuyên đêm, Hạ viện Pháp hôm 27-1 đã thông qua dự luật với 130 phiếu thuận và 21 phiếu chống. Dự luật do nữ nghị sĩ Laure Miller khởi xướng và được Chính phủ Pháp hậu thuẫn, sẽ được Thượng viện Pháp xem xét.

Văn bản này buộc các nền tảng có chức năng mạng xã hội phải xác minh độ tuổi người đăng ký mới từ tháng 9-2026, đồng thời chặn người dưới 15 tuổi. Đến đầu năm 2027, toàn bộ người dùng sẽ phải trải qua quy trình xác minh tuổi.

Để thực thi lệnh cấm, một hệ thống xác minh độ tuổi sẽ cần được triển khai. Hiện công tác phát triển hệ thống này đang được tiến hành ở cấp độ châu Âu. Khác với một số đề xuất trước đây, dự luật không cho phép ngoại lệ dựa trên sự đồng ý của cha mẹ đối với nhóm 13-15 tuổi.