Tin thế giới sáng 27-1: Tàu sân bay Mỹ đã đến Trung Đông, gia tăng căng thẳng với Iran

(GLO)- Tàu sân bay Mỹ đã đến Trung Đông, gia tăng căng thẳng với Iran; Ấn Độ công bố FTA và ký thỏa thuận quốc phòng, an ninh với EU; Mỹ: Bão tuyết khiến 18 người thiệt mạng, làm tê liệt giao thông; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-1.

Tàu sân bay Mỹ đã đến Trung Đông, gia tăng căng thẳng với Iran

Ngày 26-1, quân đội Mỹ thông báo nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln của nước này đã có mặt tại Trung Đông, qua đó tăng cường đáng kể sức tấn công của Washington tại khu vực trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran.

Nhóm tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã đến Trung Đông. Ảnh: Yemen Online

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận tàu USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống “hiện đã được triển khai tới Trung Đông nhằm thúc đẩy an ninh và sự ổn định khu vực.”

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khẳng định sẽ không cho phép các cuộc tấn công nhằm vào Iran được tiến hành từ lãnh thổ nước này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định cam kết của nước này trong việc “không cho phép không phận, lãnh thổ hoặc vùng biển của mình bị sử dụng cho bất kỳ hành động quân sự thù địch nào nhằm vào Iran.”

Ấn Độ công bố FTA và ký thỏa thuận quốc phòng, an ninh với EU

Hôm nay (27-1), Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 16 sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi. Tại đây, dự kiến hai bên sẽ công bố việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) song phương và ký Thỏa thuận Đối tác Quốc phòng và An ninh.

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cùng Thủ tướng Narendra Modi và Phó Tổng thống CP Radhakrishnan đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Luís Santos da Costa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại buổi chiêu đãi trọng thể ở Dinh Thổng thống ở thủ đô New Delhi chiều tối 26-1. Ảnh: ANI

Việc ký kết FTA Ấn Độ - EU đánh dấu sự kết thúc của quá trình đàm phán kéo dài hai thập kỷ. Các cuộc thảo luận giữa hai bên được khởi động lần đầu tiên vào năm 2007; tuy nhiên gặp trở ngại nhiều lần, đặc biệt là về những vấn đề không thể dung hòa như tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản và sữa vốn nhạy cảm với châu Âu, quy định về môi trường, đầu tư và nhập cư. Sau thời gian tạm dừng đàm phán từ năm 2014 đến năm 2022, hai bên đã nhất trí nối lại đối thoại với những mục tiêu thực tế hơn, tạm gác lại những lĩnh vực không tìm được tiếng nói chung.

Sau khi FTA được lãnh đạo cấp cao hai bên công bố, các quan chức Ấn Độ và EU sẽ hoàn tất việc rà soát pháp lý. Các văn bản sẽ được gửi đến tất cả 27 quốc gia thành viên EU sau khi được dịch; tiếp đó được Nghị viện châu Âu phê chuẩn.

Mỹ: Bão tuyết khiến 18 người thiệt mạng, làm tê liệt giao thông

Hàng chục triệu người Mỹ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt bão tuyết dữ dội tràn qua nước này hôm 26-1, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, làm tê liệt giao thông và đẩy nhiều khu vực vào tình trạng khẩn cấp trong điều kiện giá lạnh cực đoan.

Bão tuyến trải dài từ New Mexico đến New England, bao phủ phần lớn miền đông nước Mỹ. Ảnh: VOV

Cơn bão tuyết đã mang theo lượng tuyết dày gần 30 cm, trải dài từ New Mexico đến New England, bao phủ phần lớn miền đông nước Mỹ. Từ New York và Massachusetts ở Đông Bắc đến Texas và Bắc Carolina ở miền Nam, đường sá đóng băng trơn trượt, nhiều tuyến giao thông bị phong tỏa. Ít nhất 25 thống đốc bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Tại các bang miền Nam, nơi hiếm khi chứng kiến thời tiết khắc nghiệt như vậy, lớp băng dày đã làm đổ cây cối và đường dây điện. Gần 800.000 hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện, riêng bang Tennessee ghi nhận khoảng 246.000 trường hợp.

Dù bão đang di chuyển ra Đại Tây Dương, song một khối không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống tiếp tục kéo dài đợt rét buốt. Gần 200 triệu người Mỹ nằm trong vùng cảnh báo rét đậm. Nhiệt độ tại nhiều thành phố lớn như New York, Washington DC và Boston xuống mức -20°C.

Italy: Sạt lở đất tại Sicily, hơn 1.000 người phải sơ tán

Theo thông báo của chính quyền địa phương ngày 26-1, hơn 1.000 người đã phải sơ tán tại Sicily, Italy, sau khi một đoạn vách đá dài khoảng 4 km bị sụp đổ trong cơn bão, khiến nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Vách đá bị sụp đổ sát tới chân móng của nhiều ngôi nhà. Ảnh: timesofmalta

Thị trưởng thị trấn miền Nam Niscemi, ông Massimiliano Conti, cho biết mưa lớn kéo dài trong những ngày gần đây khiến đất tiếp tục sạt lở. Chính quyền địa phương đang phối hợp với cảnh sát, lực lượng cứu hỏa và cơ quan bảo vệ dân sự để đánh giá các biện pháp tiếp theo, trong đó có việc xem xét nối lại hoạt động của các trường học, vốn đã phải đóng cửa trong ngày 26/1.

Cơ quan bảo vệ dân sự Italy cho biết toàn bộ người dân sinh sống trong phạm vi bán kính 4 km tính từ khu vực sạt lở đã được sơ tán. Thị trấn Niscemi có dân số hơn 27.000 người, nằm cách thành phố ven biển Gela khoảng 28 km về phía trong đất liền.