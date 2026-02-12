EU xóa bỏ miễn thuế đối với các kiện hàng thương mại điện tử nhỏ dưới 150 euro

(GLO)- Hội đồng châu Âu vừa chính thức thông qua các quy định thuế quan mới đối với hàng hóa thương mại điện tử nhập khẩu, trong đó đáng chú ý là quyết định bãi bỏ cơ chế miễn thuế đối với các kiện hàng nhỏ có giá trị thấp.

Theo thỏa thuận vừa đạt được, EU sẽ chính thức chấm dứt việc miễn thuế nhập khẩu đối với các kiện hàng nhỏ dưới 150 euro. Đây là thay đổi mang tính cốt lõi, bởi trong nhiều năm qua, phần lớn các đơn hàng giá trị thấp từ các nền tảng thương mại điện tử ngoài EU đã dễ dàng tiếp cận thị trường châu Âu mà gần như không phải chịu thuế hải quan.

Cờ Liên minh châu Âu tại tòa nhà của Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Động thái này được xem là bước điều chỉnh quan trọng nhằm khắc phục những bất cập kéo dài trong quản lý thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng hơn cho các doanh nghiệp trong Liên minh châu Âu (EU).

Trong bối cảnh thương mại điện tử toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ, các quy định hải quan hiện hành của EU, đặc biệt là ngưỡng miễn thuế đối với các lô hàng có giá trị dưới 150 euro, ngày càng bộc lộ sự lạc hậu. Cơ chế này đã bị nhiều nhà bán lẻ ngoài khối lợi dụng để chia nhỏ đơn hàng, né tránh nghĩa vụ thuế quan, gây thất thu ngân sách và tạo ra sức ép cạnh tranh không cân xứng đối với doanh nghiệp nội khối.