Kế hoạch bãi bỏ miễn thuế đối với các mặt hàng hóa nhập khẩu có giá trị dưới 135 bảng Anh vừa được Bộ Tài chính Anh thông báo. Điều này có thể giúp Anh mỗi năm thu về khoảng 500 triệu bảng Anh, tương đương 655 triệu USD.

Bộ Tài chính Anh sẽ bỏ miễn thuế đối với hàng nhập khẩu giá trị thấp (ảnh minh họa).

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cam kết sẽ không làm tăng chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình Anh. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ đã vận động hành lang để chống lại những gì mà họ gọi là “cạnh tranh không lành mạnh” từ các cửa hàng nước ngoài. Bởi trong khi các nhà bán lẻ lớn phải trả thuế đối với nhiều mặt hàng họ nhập khẩu số lượng lớn, thì người Anh có thể mua các mặt hàng tương tự trực tiếp từ các nhà bán lẻ trực tuyến, thường có trụ sở tại Trung Quốc và sẽ không phải trả thuế nếu giá của chúng dưới một mức nhất định.

Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định, đã đến lúc đảm bảo các cửa hàng Anh có thể cạnh tranh công bằng với các nhà cung cấp nước ngoài và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và việc làm tốt trên khắp Vương quốc Anh. Vị Bộ trưởng này đã có kế hoạch bãi bỏ miễn trừ thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng giá trị thấp và khởi động một cuộc tham vấn về cách thực hiện các thỏa thuận hải quan mới.

Động thái của Anh điễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh dừng áp dụng quy tắc "de minimis" vốn cho phép miễn thuế nhập khẩu và kiểm tra hải quan với tất cả gói hàng trị giá dưới 800 USD khi vào Mỹ. Và EU đang đưa ra các kế hoạch tương tự đối với hàng nhập khẩu có giá trị dưới 150 euro (tương đương 157 USD).