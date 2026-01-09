Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thúc đẩy hạn chế quyền sử dụng quân sự của ông Trump ở Venezuela

(GLO)- Có 5 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa cùng toàn bộ 47 thượng nghị sỹ Dân chủ bỏ phiếu thuận cho một nghị quyết nhằm thúc đẩy hạn chế quyền sử dụng quân sự của ông Trump ở Venezuela.

Ngày 8-1, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thúc đẩy xem xét nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân sự “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội.

Quang cảnh một phiên họp Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc bỏ phiếu đã kết thúc với tỷ lệ sát sao 52 phiếu thuận và 47 phiếu chống.

Ngoài sự ủng hộ tuyệt đối từ nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ, một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã đồng ý bỏ phiếu thuận. Cụ thể, có 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã cùng toàn bộ 47 thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu thuận cho động thái đưa nghị quyết ra thảo luận tại toàn thể Thượng viện.

Đây là một sự thay đổi đáng kể so với cuối năm ngoái, khi các nỗ lực tương tự đều bị nhóm nghị sĩ đảng Cộng hòa chặn đứng vào thời điểm Chính phủ của Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực quân sự đối với Venezuela và thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền ở khu vực phía Nam Caribbean.

Động thái thủ tục ngày 8-1 mở đường cho một cuộc bỏ phiếu toàn thể Thượng viện vào tuần tới. Và giới truyền thông Mỹ nhận định, cuộc bỏ phiếu đó chỉ cần đa số đơn giản và được dự đoán sẽ thông qua.

Tuy nhiên, nghị quyết còn phải được Hạ viện phê chuẩn và Tổng thống ký ban hành, nên khả năng trở thành luật là rất thấp. Dẫu vậy dự luật gửi đi một thông điệp quan trọng tới Tổng thống Trump và có thể tác động đến các bước đi chính sách đối ngoại của ông trong thời gian tới tại Venezuela cũng như các quốc gia khác.

Phản ứng trước sự kiện bỏ phiếu trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt 5 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng đảng Dân chủ và cho rằng động thái trên gây bất lợi cho an ninh quốc gia.

Ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng, cuộc bỏ phiếu “làm suy yếu nghiêm trọng khả năng tự vệ và an ninh quốc gia của Mỹ, cản trở thẩm quyền của Tổng thống với tư cách Tổng tư lệnh”.