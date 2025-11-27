Mỹ gia hạn miễn thuế một số mặt hàng công nghiệp và y tế nhập khẩu từ Trung Quốc

(GLO)- Một số mặt hàng công nghiệp và y tế nhập khẩu từ Trung Quốc được Mỹ gia hạn 1 năm miễn trừ các thuế quan.

Một số mặt hàng gồm 4 nhóm sản phẩm liên quan đến thiết bị sản xuất năng lượng mặt trời và 164 nhóm sản phẩm công nghiệp-y tế, trong đó có động cơ điện, thiết bị đo huyết áp, linh kiện bơm, máy nén khí ô tô và bảng mạch in.

Mỹ gia hạn miễn thuế đối với một số mặt hàng công nghiệp – y tế của Trung Quốc. Ảnh nguồn Báo Quân đội nhân dân.

Được biết, việc gia hạn miễn trừ thuế quan này diễn ra sau thỏa thuận thương mại và kinh tế lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, được Nhà Trắng công bố ngày 1-11-2025.

Quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng kể từ sau cuộc điện đàm giữa 2 người đứng đầu Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. 2 bên bắt đầu có những sự “nhượng bộ” đáng kể trong thuế quan nhập khẩu với nhiều mặt hàng. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump khẳng định đã có cuộc điện đàm "rất tốt" với Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc vô cùng mạnh mẽ. Cuộc điện đàm này là bước tiếp theo sau cuộc gặp rất thành công của chúng tôi ở Hàn Quốc. Kể từ đó đã có những tiến triển đáng kể từ cả hai phía trong việc duy trì các thỏa thuận"-Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh.