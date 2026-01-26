Tin thế giới sáng 26-1: Tổng thống Ukraine: Văn kiện bảo đảm an ninh của Mỹ sẵn sàng 100%

(GLO)- Tổng thống Ukraine: Văn kiện bảo đảm an ninh của Mỹ sẵn sàng 100%; Israel chuẩn bị cho kịch bản bị trả đũa khi Mỹ tấn công Iran; Thái Lan khôi phục các biện pháp kiểm soát dịch để ngăn ngừa virus Nipah... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-1.

Tổng thống Ukraine: Văn kiện bảo đảm an ninh của Mỹ sẵn sàng 100%

Ngày 25-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một văn kiện của Mỹ về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine đã được hoàn tất và Kiev hiện chỉ chờ thời điểm cũng như địa điểm để ký kết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hội đàm với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tại thủ đô Vilnius. Ảnh: X

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Vilnius, thủ đô của Litva, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng các bảo đảm an ninh đối với Ukraine trước hết phải là những cam kết trực tiếp từ phía Mỹ.

“Đối với chúng tôi, bảo đảm an ninh trước hết là các bảo đảm an ninh từ Mỹ. Văn kiện này đã sẵn sàng 100%, và chúng tôi đang chờ các đối tác xác nhận thời gian và địa điểm để tiến hành ký kết”, ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, sau khi được ký kết, văn kiện sẽ được chuyển tới Quốc hội Mỹ và Quốc hội Ukraine để tiến hành các thủ tục phê chuẩn theo quy định.

Liên quan đến cuộc đàm phán ba bên Nga- Mỹ-Ukraine đầu tiên ở Abu Dhabi, Tổng thống Zelensky cho biết các bên đang tập trung thảo luận kế hoạch hòa bình 20 điểm của Mỹ cùng những vấn đề còn tồn tại nhiều bất đồng.

“Kế hoạch hòa bình 20 điểm của Mỹ và các vấn đề khó khăn vẫn đang được thảo luận tại Abu Dhabi. Trước đây có rất nhiều vấn đề nan giải, nhưng hiện nay số lượng đã ít hơn”, ông Zelensky nói.

Israel chuẩn bị cho kịch bản bị trả đũa khi Mỹ tấn công Iran

Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Bắc của Israel ngày 25-1 cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho kịch bản Mỹ tấn công Iran và quốc gia Hồi giáo đáp trả bằng các cuộc tập kích nhằm vào Israel.

Phi đội F-16 của Israel. Ảnh: Reuters

Theo kênh số 12 của Israel, tuyên bố trên được Tướng Rafi Milo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy phương Bắc của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa ra, ít ngày sau chuyến thăm của Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, đến Israel.

Nguồn tin cho biết, Tướng Rafi Milo nhấn mạnh rằng trong trường hợp Mỹ tấn công Iran, khả năng Israel bị ảnh hưởng là rất cao, bao gồm kịch bản một phần đòn trả đũa của Iran có thể vươn tới lãnh thổ Israel. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng lực lượng Hezbollah ở Liban sẽ tham chiến, trong trường hợp xung đột bùng phát.

Đồn đoán về khả năng Mỹ có thể sắp tấn công Iran đang gia tăng mạnh sau thông báo hồi giữa tuần trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một lượng lớn khí tài của quân đội Mỹ đang trên đường hướng về phía Iran.

Thái Lan khôi phục các biện pháp kiểm soát dịch để ngăn ngừa virus Nipah

Chính phủ Thái Lan đã chính thức khôi phục các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt từng được áp dụng trong đại dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát virus Nipah.

Công tác phòng dịch tại sân bay ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: The Nation



Phát biểu với báo giới hôm 25-1, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định cho đến thời điểm hiện tại, Thái Lan vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ca nhiễm virus Nipah nào. Tuy nhiên, việc điều chỉnh và nâng cấp hệ thống sàng lọc y tế công cộng theo mô hình phòng chống dịch Covid-19 là cần thiết do loại virus này có độc lực mạnh, với tỷ lệ tử vong lên tới 50-70% và đặc biệt là chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hay vaccine phòng ngừa.

Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo Bộ Y tế Công cộng tập trung sàng lọc chặt chẽ hành khách hàng không đến từ Ấn Độ và các quốc gia thuộc nhóm nguy cơ cao để đảm bảo mầm bệnh không xâm nhập vào nội địa.

Bên cạnh công tác kiểm soát phòng dịch tại cửa khẩu, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan sẽ liên tục cập nhật tình hình và đưa ra các hướng dẫn kịp thời để ngăn chặn tình trạng tin giả gây hoang mang trong cộng đồng.

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng ngày 26-1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java. Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25-1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở đất huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia. Ảnh: THX

Tính đến tối 25-1, lực lượng chức năng đã chuyển 25 túi đựng thi thể đến đơn vị Nhận dạng Nạn nhân Thảm họa để xác định danh tính.

Trực tiếp thị sát hiện trường tại xã Pasirlangu, huyện Cisarua, vào chiều 25-1, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka đã chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép – nguyên nhân được cho là yếu tố chính dẫn đến thảm họa.

Ông Gibran cũng nhấn mạnh việc di dời người dân đến nơi an toàn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời đảm bảo các nhu cầu thiết yếu cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ mang thai.