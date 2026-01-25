Tin thế giới tối 25-1: Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở gần Pokrovsk

(GLO)- Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở gần Pokrovsk; Venezuela đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu khí trong năm 2026; Myanmar bước vào vòng bầu cử cuối cùng; “Người nhện” Mỹ tay không leo lên đỉnh tòa tháp 101 tầng ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-1.

Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga ở gần Pokrovsk

Trang RBC dẫn tin từ Lực lượng Không quân phản ứng nhanh số 7 của Ukraine tuyên bố, lữ đoàn pháo binh độc lập 147 của Kiev đã chặn đứng một nhóm quân Nga tại khu công nghiệp Pokrovsk, tây bắc Ukraine.

Lữ đoàn pháo binh 147 thông tin: "Ban đầu, chúng tôi đã tấn công đối phương bằng UAV, sau đó là hỏa lực pháo 155mm. Cuộc tấn công đã khiến 3 binh sĩ Nga bị thương".

Lực lượng Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của quân Nga ở gần Pokrovsk. Video: RBC

Theo nhà chức trách Ukraine, các lực lượng Moscow đang tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk ở vùng Donetsk, tập trung tiến sâu vào các quận phía bắc đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng phòng thủ Kiev.

Trước đó, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi báo cáo quân đội Nga đã điều thêm lực lượng dự bị theo hướng Pokrovsk.

Quân đội Ukraine và các nhà phân tích nhận định, Nga đang kết hợp các cuộc tấn công quy mô lớn định kỳ với các cuộc tiến công bí mật của những nhóm bộ binh nhỏ nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Venezuela đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu khí trong năm 2026

Ngày 24-1, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA) Hector Obregon cho biết Venezuela đang đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu mỏ thêm 18% trong năm 2026 thông qua các cải cách dự kiến mở cửa hoàn toàn lĩnh vực này cho nhà đầu tư tư nhân.

Một ngư dân đứng bên bờ biển khi một tàu chở dầu cập bến tại cầu cảng nhà máy lọc dầu El Palito ở Puerto Cabello, bang Carabobo, Venezuela vào ngày 22-1-2026. Ảnh: AFP

Phát biểu tại nhà máy lọc dầu Puerto La Cruz ở miền Đông Venezuela, ông Obregon cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành “không còn phù hợp với nhu cầu của ngành". Theo ông Obregon, các đề xuất sửa đổi Luật Hydrocarbon sẽ cập nhật khung pháp lý của ngành dầu khí, qua đó “bảo đảm sự chắc chắn về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư tư nhân".

Các nhà phân tích nhận định dự luật do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đề xuất và được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên hôm 22-1 được xây dựng trong bối cảnh chịu sức ép từ Washington, sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch ngày 3-1, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas.

Dự luật này dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua trong tuần tới.

Myanmar bước vào vòng bầu cử cuối cùng

Ngày 25-1, cuộc tổng tuyển cử tại Myanmar bước vào vòng cuối cùng trong bối cảnh đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP), được cho là thân quân đội, đang dẫn trước với cách biệt lớn ở lưỡng viện.

Người dân Myanmar đi bỏ phiếu vòng 3 tổng tuyển cử. Ảnh: AFP

Theo quy trình, sau khi bỏ phiếu vòng 3 kết thúc, trưởng ban phụ trách các điểm bỏ phiếu sẽ trích xuất kết quả và kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại diện các đảng phái chính trị và quan sát viên bầu cử.

Kết quả tổng tuyển cử dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 1-2026.

Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các đợt công bố của Ủy ban bầu cử liên bang sau vòng 1 và vòng 2, truyền thông khu vực và quốc tế ước tính đảng USDP đã giành được 193/209 ghế tại Hạ viện và 52/78 ghế tại thượng viện. Theo đó, đảng USDP tạm thời có tổng cộng 245 ghế tại lưỡng viện. Cộng với 166 ghế được phân bổ cho quân đội tại hai viện, tổng số ghế của đảng USDP và quân đội Myanmar kết hợp lại là hơn 400 ghế, chiếm đa số tại lưỡng viện.

Nhật Bản: Giao thông tê liệt vì tuyết rơi kỷ lục

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa đưa ra hàng loạt cảnh báo về tình trạng tuyết rơi dày đặc nghiêm trọng vào ngày 25-1 tại các tỉnh Ishikawa và Tottori.

Tuyết rơi kỷ lục tại Nhật Bản. Ảnh: japannews

Tại Kanazawa (Ishikawa), lượng tuyết tích tụ cao gấp 9 lần so với mức trung bình hằng năm, khiến công tác dọn dẹp gặp rất nhiều khó khăn. Đến 9h cùng ngày, lượng tuyết tích tụ tại đây đã dày tới 64 cm.

Tình trạng thời tiết cực đoan đã buộc các cơ quan chức năng phải đóng cửa nhiều tuyến đường và tạm dừng các dịch vụ vận tải. Nhiều tuyến cao tốc huyết mạch đã bị đóng cửa từ sáng 25-1 để phòng ngừa rủi ro.

Nhiều quốc lộ chính từ Hokkaido kéo dài đến tận vùng Chugoku và Shikoku cũng phải đóng cửa. Trong khi đó, nhiều tuyến đường sắt cũng phải hoãn chuyến hoặc tạm dừng hoạt động.

“Người nhện” Mỹ tay không leo lên đỉnh tòa tháp 101 tầng

Ngày 25-1, hàng trăm người tập trung dưới chân tòa tháp Đài Bắc 101 cao nhất ở đảo Đài Loan để chứng kiến nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold, 40 tuổi, thực hiện thử thách chinh phục công trình này bằng tay không.

Nhà leo núi Alex Honnold trèo lên đỉnh tòa tháp Đài Bắc 101 ngày 25-1. Video: Focus Taiwan

Sau khoảng 90 phút, Honnold đã thành công leo lên đỉnh tòa tháp cao 508 m, trước khi đu dây xuống để hội ngộ với vợ mình.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Honnold cho biết thời gian là "hữu hạn" và mọi người nên sử dụng theo cách tốt nhất có thể.

"Nếu thật sự nỗ lực, quý vị có thể thực hiện được những điều khó khăn", anh nói.

Honnold đã chinh phục một số vách đá hiểm trở nhất thế giới và trở nên nổi tiếng toàn cầu vào năm 2017, khi leo lên đỉnh El Capitan, kiến tạo đá dựng đứng trong vườn quốc gia Yosemite ở Mỹ và được coi là thử thách khó nhất về mặt kỹ thuật đối với giới leo núi.