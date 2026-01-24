Tin thế giới sáng 24-1: NATO và Đan Mạch nhất trí tăng cường an ninh tại Bắc Cực

(GLO)- NATO và Đan Mạch nhất trí tăng cường an ninh tại Bắc Cực; Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới với Iran; Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến; TikTok đạt thỏa thuận thành lập liên doanh tại Mỹ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-1.

NATO và Đan Mạch nhất trí tăng cường an ninh tại Bắc Cực

Ngày 23-1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đều nhất trí rằng liên minh quân sự này cần tăng cường nỗ lực đảm bảo an ninh tại Bắc Cực.

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte (phải) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: NATO

Viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với bà Frederiksen tại Brussels (Bỉ): "Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo an ninh và sự an toàn của toàn bộ NATO, đồng thời sẽ tăng cường hợp tác để nâng cao khả năng răn đe và phòng thủ tại Bắc Cực."

Trong khi đó, Thủ tướng Frederiksen cho biết: "Chúng tôi đã nhất trí rằng NATO cần tăng cường sự tham gia của mình tại Bắc Cực. Phòng thủ và an ninh tại Bắc Cực là vấn đề của toàn bộ liên minh quân sự này.”

Bà Frederiksen cho biết các đồng minh của NATO đã thống nhất nhu cầu thiết lập "sự hiện diện lâu dài" tại Bắc Cực, bao gồm cả quanh Greenland. Mặc dù các thành viên NATO đã đề xuất thành lập một nhiệm vụ mới tại khu vực này, nhưng các chỉ huy quân sự cho rằng kế hoạch cụ thể vẫn chưa bắt đầu triển khai.

Mỹ áp đặt vòng trừng phạt mới, đưa tàu chiến hướng về Iran

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ban hành một vòng trừng phạt mới liên quan đến Iran, nhắm vào 9 tàu chở dầu và tám thực thể. Washington cho biết các biện pháp này nhằm vào mạng lưới vận chuyển bị cáo buộc hỗ trợ Tehran né tránh lệnh trừng phạt, đặc biệt trong xuất khẩu dầu thô.

Tàu USS Abraham Lincoln là một phần của hạm đội đang hướng đến Iran. Ảnh minh họa: nypost

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép công khai đối với Iran, đồng thời không loại trừ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự nếu tình hình Iran tiếp tục leo thang.

Phát biểu với báo giới khi trở về từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, ông Trump tuyên bố Mỹ đã điều động một hạm đội tàu chiến hướng về phía Iran để sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất.

Iran cảnh báo tấn công mục tiêu Mỹ tại Trung Đông

Một ngày sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng một lượng lớn khí tài của nước này đang hướng về phía Iran, một giáo sỹ cấp cao tại Iran cảnh báo: bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Iran, cũng sẽ khiến các khoản đầu tư lớn của Mỹ tại Trung Đông, trở thành mục tiêu bị tập kích.

Ông Mohammad Javad Haj Ali Akbari, người chủ trì lễ cầu nguyện thứ sáu, phát biểu trong buổi lễ cầu nguyện tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Cảnh báo được giáo sỹ Mohammad Javad Haj Ali Akbari đưa ra trong bài thuyết giảng trước hàng nghìn tín đồ Hồi giáo tại một thánh đường ở thủ đô Tehran trưa ngày 23-1. Giáo sỹ Ali Akbari chỉ rõ, trong trường hợp bị Mỹ tấn công, Iran có thể phóng tên lửa tập kích các khoản đầu tự trị giá nghìn tỷ USD của Mỹ tại Trung Đông. Trước đó, giới chức Iran cũng nhiều lần cảnh báo sẽ tấn công các căn cứ và tài sản của Mỹ tại khu vực Trung Đông, nếu Washington can thiệp quân sự chống Tehran.

Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến

Ngày 23-1, Campuchia đã trục xuất 209 công dân nước ngoài trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp mạnh mẽ các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trong khu vực.

Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: AFP

Tổng cục Di trú Campuchia cho biết nhóm người bị trục xuất bao gồm cả các nghi phạm lừa đảo và nạn nhân của nạn buôn người. Những người này đã được bàn giao cho chính quyền các nước sở tại để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Quyết định trục xuất cho thấy chiến dịch chống tội phạm mạng xuyên quốc gia của Campuchia đang được triển khai liên tục. Chính quyền Campuchia nhấn mạnh rằng các biện pháp này nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng của các "tổ hợp lừa đảo" và giải cứu các nạn nhân bị ép buộc tham gia vào hoạt động tội phạm.

TikTok đạt thỏa thuận thành lập liên doanh tại Mỹ

TikTok cho biết đã hoàn tất một thỏa thuận trị giá 14 tỷ USD nhằm thành lập một công ty liên doanh tại Mỹ, qua đó tránh nguy cơ bị cấm hoạt động theo quy định của Quốc hội nước này liên quan đến các quan ngại về an ninh quốc gia.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin công bố, các nhà đầu tư mới của TikTok tại Mỹ bao gồm quỹ đầu tư Silver Lake, công ty trí tuệ nhân tạo MGX và Tập đoàn công nghệ Oracle, do Tỷ phú Larry Ellison, một đồng minh của Tổng thống Mỹ Trump, đồng sáng lập. Mỗi bên nắm giữ 15% cổ phần trong liên doanh tại Mỹ, trong khi công ty mẹ của TikTok là ByteDance, có trụ sở tại Bắc Kinh, được phép duy trì gần 20% cổ phần.

Thỏa thuận được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ hồi tháng 4 năm 2024 đã thông qua luật yêu cầu TikTok phải được bán cho bên mua tại Mỹ trước ngày 19-1-2025, nếu không sẽ bị cấm hoạt động, với lý do lo ngại an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần trì hoãn việc thực thi lệnh cấm để các bên tiến hành đàm phán. Đến tháng 9, ông Trăm đã ký sắc lệnh hành pháp phê chuẩn thỏa thuận và cho phép các bên hoàn tất các điều khoản chính thức.