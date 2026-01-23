Tin thế giới sáng 23-1: Nga-Mỹ-Ukraine sắp đàm phán ba bên lần đầu sau gần 4 năm xung đột

(GLO)- Nga-Mỹ-Ukraine sắp có cuộc đàm phán ba bên đầu tiên sau 4 năm xung đột; Greenland khẳng định quyền tự quyết về lãnh thổ; Pháp chặn tàu chở dầu của Nga trên Địa Trung Hải; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-1.

Nga-Mỹ-Ukraine sắp có cuộc đàm phán ba bên đầu tiên sau 4 năm xung đột

Ngày 22-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết giới chức nước này, Mỹ và Nga sẽ đàm phán ba bên tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong tuần này.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ông Zelensky tiết lộ: “Đây sẽ là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên tại UAE. Cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 23-1 hoặc 24-1.”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không nêu rõ định dạng đàm phán cũng như việc liệu giới chức Ukraine và Nga có đàm phán trực tiếp hay không.

Liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine, phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Trump bên lề WEF tại Davos, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng các bảo đảm an ninh “gần như đã sẵn sàng.”

Nhà lãnh đạo Ukraine nêu rõ: “Văn kiện cần được các bên ký kết, bởi các Tổng thống, và sau đó sẽ được trình lên Quốc hội các nước.”

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận các vấn đề liên quan đến tương lai của khu vực miền Đông nước này vẫn chưa được giải quyết.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã diễn ra "rất tốt," đồng thời nhấn mạnh "quá trình đang tiếp diễn."

Greenland khẳng định quyền tự quyết về lãnh thổ

Ngày 22-1, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch này mong muốn tiến hành “đối thoại hòa bình” với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Greenland hiện tại muốn tiếp tục là một phần của Đan Mạch và việc xâm phạm chủ quyền là “lằn ranh đỏ”.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trong cuộc họp báo hôm 22-1. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới, Thủ hiến Nielsen cũng nhấn mạnh sẽ lựa chọn Đan Mạch, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay vì Mỹ, đồng thời cho biết không nắm được nội dung về thỏa thuận khung liên quan tới Greenland mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 21-1.

Về phần mình, ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đang đàm phán một thỏa thuận nhằm bảo đảm cho Mỹ có “quyền tiếp cận hoàn toàn” đối với Greenland và không kèm theo giới hạn về thời gian. Trả lời phỏng vấn với kênh Fox Business, ông Trump cho biết chi tiết của thỏa thuận thực sự đang được đàm phán và về cơ bản là quyền tiếp cận hoàn toàn.

Pháp chặn tàu chở dầu của Nga trên Địa Trung Hải

Ngày 22-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Hải quân nước này đã chặn và kiểm tra một tàu chở dầu bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga khi con tàu này đang di chuyển trên vùng biển quốc tế ở phía tây Địa Trung Hải.

Hải quân Pháp quan sát tàu chở dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga trên Địa Trung Hải. Ảnh: Reuters

Điện Élysée khẳng định chiến dịch này được triển khai đúng với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh. Sau khi bị chặn, tàu chở dầu đã được áp giải về cảng Marseille để tiến hành kiểm tra kỹ thuật và phục vụ công tác điều tra.

Về phần mình, phía Nga cho biết Paris không thông báo trước cho Moskva về vụ chặn tàu Grinch; đồng thời khẳng định đang xác minh thông tin liên quan tới thủy thủ đoàn.

Hamas đạt thỏa thuận với Mỹ, đồng ý giải giáp

Theo Sky News Arabia, nhóm vũ trang Palestine Hamas được cho là đã đồng ý giao nộp vũ khí để đổi lấy việc các lãnh đạo của họ được rời khỏi Dải Gaza an toàn và chuyển sang hoạt động thuần túy chính trị.

Hamas đồng ý giải giáp. Ảnh: Reuters

Dẫn một nguồn tin Palestine giấu tên, kênh Sky News Arabia cho biết Hamas đã bàn giao một phần vũ khí cùng bản đồ mạng lưới đường hầm ngầm của mình cho Mỹ, thông qua “một cơ chế chưa được tiết lộ”.

Đổi lại, Mỹ đã đưa ra các bảo đảm rằng Hamas sẽ được phép tiếp tục tham gia chính trị tại Gaza, đồng thời một số quan chức hành chính và lực lượng cảnh sát của phong trào này sẽ được làm việc cho chính quyền mới, với điều kiện họ phải vượt qua một “cuộc kiểm tra an ninh Mỹ–Israel”.

Cả Hamas lẫn Mỹ đều chưa bình luận về thông tin này. Israel cũng chưa đưa ra phản hồi, song nguồn tin nói rằng “Israel có những dè dặt đáng kể đối với một số thỏa thuận”, đặc biệt là điều khoản cho phép Hamas tiếp tục hoạt động chính trị tại Gaza.