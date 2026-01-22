Tin thế giới sáng 22-1: Tổng thống Trump: Khuôn khổ thỏa thuận về Greenland đã hình thành

(GLO)- Tổng thống Trump: Khuôn khổ thỏa thuận về Greenland đã hình thành; Tổng thống Trump thúc giục Nga và Ukraine thông qua thoả thuận hoà bình; Mỹ chuyển 7.000 phần tử khủng bố IS từ Syria sang Iraq... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-1.

Tổng thống Trump: Khuôn khổ thỏa thuận về Greenland đã hình thành

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-1 cho biết ông và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã “hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan đến Greenland và, trên thực tế, toàn bộ khu vực Bắc Cực.”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nhận xét nếu được hoàn tất, đây sẽ là một giải pháp ưu việt cho Mỹ và tất cả các quốc gia NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Theo ông Trump, nhờ cuộc đàm phán này, ông sẽ không còn áp đặt thuế trừng phạt đối với một loạt các quốc gia châu Âu, vốn dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 1-2.

Trả lời phỏng vấn CNBC chỉ vài phút sau khi đăng tuyên bố, Tổng thống Trump mô tả đồng thuận hiện tại về Greenland là “khái niệm về một thỏa thuận” và hứa hẹn “sẽ giải thích rõ hơn sau” khi được hỏi thêm chi tiết. Tuy nhiên, Tổng thống Trump gợi ý rằng khuôn khổ này liên quan đến quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ, cũng như hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” do Washington đề xuất.

Tổng thống Trump thúc giục Nga và Ukraine thông qua thoả thuận hoà bình

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos, Thuỵ Sĩ, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa kêu gọi Nga và Ukraine nhanh chóng đạt được đồng thuận để có thể tiến tới thoả thuận hoà bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự buổi tiếp đón các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56, tại Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Theo ông Trump, đây là thời điểm thích hợp để đạt được thoả thuận giữa các bên tuy nhiên ông cho rằng hiện tại đang có một sự thù hận lớn giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, đây là trở ngại lớn cho thoả thuận hoà bình.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết ông đang phải đối mặt với một “mớ hỗn độn” trong vấn đề Ukraine, đồng thời nhắc lại lập trường lâu nay rằng cuộc chiến này “lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu” và sẽ không xảy ra nếu ông còn tại nhiệm.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump ngày càng bày tỏ sự thất vọng trước việc chưa thể đạt được bước đột phá ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Hình ảnh tên lửa Iskander công phá loạt khí tài của Ukraine ở Kharkiv

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đưa tin, khi thực hiện nhiệm vụ bằng UAV tại khu vực lân cận làng Sazono - Balanivka ở Kharkiv, Ukraine, các lực lượng trinh sát của Nga đã phát hiện một lượng lớn khí tài được quân Kiev cất giấu trong rừng.

Thông qua camera trang bị trên UAV, quân Nga xác định trong số khí tài trên có sự hiện diện của pháo phản lực phóng loạt M270. Các đơn vị tên lửa Nga sau đó đã phóng 2 quả tên lửa đạn đạo Iskander vào vị trí quân đối phương.

UAV Nga phát hiện pháo M270 hiện diện trong lô khí tài quân sự Ukraine. Ảnh: RG/The Wrong Side

Quân Nga cho biết, cuộc tập kích đã khiến phía Ukraine mất “1 pháo M270, 15 xe bọc thép, 20 khí tài khác và 150 binh sĩ”.

Theo dữ liệu do chuyên trang Deep State cung cấp, khu rừng lân cận làng Sazono - Balanivka ở tỉnh Kharkiv cách biên giới Nga - Ukraine hơn 30km về phía nam.

Mỹ chuyển 7.000 phần tử khủng bố IS từ Syria sang Iraq

Trong bước đi mới nhất liên quan đến chiến dịch chống khủng bố đang tiến hành tại khu vực, ngày 21-1, lực lượng Mỹ thông báo bắt đầu hoạt động điều chuyển hàng nghìn phần tử khủng bố IS từ mặt trận Syria sang Iraq.

Khu vực gần nhà tù Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters

Thông báo của lực lượng Mỹ cho biết hoạt động điều chuyển các phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) từ Syria sang Iraq, đã chính thức được khởi động với nhóm đầu tiên được điều chuyển gồm 150 thành viên IS. Số phần tử này đang bị giam giữ tại khu vực tỉnh Hassakah thuộc khu vực Đông Bắc Syria. Tuy nhiên, quân đội Mỹ không nói rõ địa điểm cụ thể ở Iraq mà các phần tử IS, sẽ bị giam giữ.

Động thái chuyển địa điểm giam giữ IS từ Syria sang Iraq, được lực lượng Mỹ tiến hành chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Syria thông báo hơn 100 phần tử IS đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở thị trấn Shaddadeh, tỉnh Hassakah, thuộc quản lí của nhóm SDF được Mỹ hậu thuẫn. Phần lớn trong số này đã bị bắt giữ trở lại.

Tổng thống Palestine thăm Nga

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thủ đô Moscow của Nga vào hôm qua (21-1), trong chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas sẽ gặp Tổng thống Putin trong chuyến thăm Nga 2 ngày. Ảnh: AP

Trong chuyến thăm Nga, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin trong ngày 22-1. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận những diễn biến chính trị mới nhất và tình hình tại các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm các nỗ lực nhằm giảm bớt nỗi đau khổ của người dân Palestine và thúc đẩy công cuộc tái thiết Gaza.

Các cuộc thảo luận bao gồm việc ngăn chặn tình trạng di dời và sát nhập, ngăn chặn việc Israel mở rộng khu định cư và bạo lực của người định cư Israel nhằm vào người Palestine, đảm bảo việc giải ngân các khoản tiền bị giữ lại của Palestine, cũng như ngăn chặn các biện pháp nhằm làm suy yếu các thể chế của Chính quyền Palestine.