Tin thế giới tối 23-1: Tổng thống Nga gặp các nhà đàm phán Mỹ

(GLO)- Tổng thống Nga gặp các nhà đàm phán Mỹ; Tập đoàn dầu hàng đầu Ấn Độ quay lại mua dầu Nga sau một tháng tạm dừng; Châu Âu gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ trong vấn đề Greenland...là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-1.

Tổng thống Nga gặp các nhà đàm phán Mỹ

Điện Kremlin cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và phái đoàn Mỹ đã kéo dài khoảng 4 giờ và kết thúc lúc hơn 3h sáng ngày 23-1 (theo giờ Moscow).

Theo Điện Kremlin, cuộc gặp được tổ chức ngay sau khi các nhà đàm phán Mỹ đến Moscow vào tối 22-1 với hy vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Yury Ushakov, Trợ lý của Tổng thống Nga cho hay cuộc tham vấn giữa ông Putin với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump "diễn ra thẳng thắn, mang tính xây dựng và đặc biệt có ý nghĩa".

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và phái đoàn Mỹ kéo dài khoảng 4 giờ. Ảnh: AP

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nói với các nhà thương thuyết Mỹ rằng giải pháp lâu dài để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sẽ không thể đạt được nếu các vấn đề lãnh thổ không được giải quyết trước. Tổng thống Putin cũng thảo luận về khả năng quyên góp 1 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình của Tổng thống Trump. Song, việc này chỉ diễn ra khi một số tài sản của Nga ở Mỹ được giải tỏa lệnh đóng băng và một hiệp ước hòa bình giữa Nga - Ukraine được ký kết.

Moscow xác nhận cuộc họp 3 bên giữa các quan chức Mỹ, Ukraine và Nga sẽ diễn ra ở thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Phái đoàn đàm phán Nga do ông Igor Olegovich Kostyukov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân sự dẫn đầu.

Tập đoàn dầu hàng đầu Ấn Độ quay lại mua dầu Nga sau một tháng tạm dừng

Tập đoàn lọc dầu hàng đầu của Ấn Độ Reliance Industries dự kiến sẽ nối lại việc mua dầu của Nga sau một thời gian tạm dừng ngắn.

Dẫn bài viết của hãng tin Reuters, kênh RT cho biết Reliance sẽ mua dầu của Nga từ các nhà cung cấp không bị trừng phạt trong các tháng 2 và 3.

Nhà máy lọc dầu Jamnagar của Reliance. Ảnh: Getty Images

Trong những tháng gần đây, New Delhi đang chịu áp lực ngày càng gia tăng từ Washington nhằm chấm dứt mua dầu của Nga, trong bối cảnh Nhà Trắng tìm cách buộc Moscow giải quyết xung đột tại Ukraine. Giới phân tích nhận định việc Ấn Độ cắt giảm đáng kể nhập khẩu dầu từ Nga là khó khả thi trong ngắn hạn.

Quốc gia Nam Á này hiện là nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc, với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng nhằm đáp ứng tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và dân số đông.

Châu Âu gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ trong vấn đề Greenland

Bầu không khí thận trọng bao trùm các cuộc thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ngày 22-1, khi khối này phản ứng trước những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) họp báo sau khi họp thượng đỉnh khẩn cấp. Ảnh: protothema.gr

Phát biểu sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU sẽ bảo vệ những lợi ích của mình trước mọi hình thức cưỡng ép, đồng thời nhấn mạnh Khối 27 có đầy đủ sức mạnh cùng các công cụ kinh tế để phản ứng khi cần thiết.

Về đến vấn đề Greenland, các quốc gia thành viên EU tiếp tục duy trì sự thận trọng cao độ sau khi Tổng thống Trump bày tỏ thái độ “hòa hoãn”. Đồng thời, EU cũng yêu cầu các bên liên quan phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia thành viên và tuân thủ các quy tắc ứng xử quốc tế thay vì các biện pháp gây áp lực đơn phương.

Giới quan sát nhận định Hội nghị thượng đỉnh lần này cho thấy một EU quyết đoán hơn. Thay vì chỉ phản ứng thụ động, Khối 27 đang xây dựng một mặt trận thống nhất để khẳng định vị thế độc lập và sẵn sàng đối đầu về kinh tế nếu các cam kết thương mại bị phá vỡ.

Vụ rơi máy bay ở Indonesia: Tìm thấy thi thể toàn bộ 10 nạn nhân

Ngày 23-1, lực lượng tìm kiếm và cứu nạn Indonesia xác nhận đã tìm thấy thi thể của tất cả 10 nạn nhân trong vụ rơi máy bay giám sát nghề cá tại khu vực núi Bulusaraung, thuộc Vườn quốc gia Bantimurung-Bulusaraung, tỉnh Nam Sulawesi sau gần một tuần nỗ lực tìm kiếm.

Đã tìm thấy thi thể 10 nạn nhân trong vụ máy bay giám sát ngư trường gặp nạn. Ảnh: AFP

Chiếc máy bay ATR 42-500, thuộc sở hữu của hãng Indonesia Air Transports mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào khoảng 13h30 ngày 17-1 khi đang bay qua khu vực giáp ranh giữa huyện Maros và Pangkep. Đây là phương tiện được Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia thuê để thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không các ngư trường.

Tại thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 7 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách là cán bộ của Bộ Hàng hải và Thủy sản.

Ông Andi Sultan, quan chức Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Nam Sulawesi, xác nhận 2 thi thể cuối cùng đã được tìm thấy vào rạng sáng 23-1. Địa hình hiểm trở gây khó khăn cho việc đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia (KNKT) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.