Tin thế giới sáng 25-1: Kết thúc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine, chưa có đột phá

(GLO)- Kết thúc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine, chưa có đột phá; Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ áp thuế 100% với Canada; Mỹ hứng chịu bão mùa đông; Indonesia chạy đua cứu 80 người mất tích trong lở đất... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-1.

Kết thúc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine, chưa có đột phá

Nga và Ukraine ngày 24-1 đã kết thúc vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong đó, hai bên có trao đổi trực tiếp nhưng chưa công bố bất kỳ thỏa thuận cụ thể hay tuyên bố chung nào.

Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine chưa tạo đột phá. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Chính phủ UAE cho biết những cuộc tiếp xúc bao gồm đối thoại trực tiếp giữa các đại diện của Nga và Ukraine, được tiến hành trong bầu không khí “mang tính xây dựng và tích cực,” song không nêu rõ nội dung chi tiết.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ xác nhận đàm phán ba bên sẽ được nối lại vào ngày 1-2 tới tại UAE. Theo vị quan chức này, vòng đàm phán vừa qua là “sự khẳng định cho thực tế rằng… đã có rất nhiều tiến triển trong việc xác định những chi tiết cần thiết để đi đến kết luận.”

Trước đó, UAE khẳng định việc tổ chức vòng đàm phán nằm trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ áp thuế 100% với Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada nếu Ottawa tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc, động thái làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ – Canada.

Tổng thống Mỹ Donald Trump doạ áp thuế 100% với Canada. Ảnh minh họa: WEF

Ông Trump đăng tải trên mạng xã hội rằng nếu Thủ tướng Canada Mark Carney “muốn biến Canada thành một cảng trung chuyển để Trung Quốc đưa hàng hóa vào Mỹ”, thì ông đã hoàn toàn sai lầm. Ông nói rằng một thỏa thuận với Trung Quốc sẽ khiến Mỹ đáp trả bằng thuế 100% đối với hàng hóa Canada vào thị trường Mỹ ngay lập tức.

Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Canada Mark Carney vừa có chuyến thăm Trung Quốc, nơi ông đạt được một số bước tiến nhằm mở rộng thương mại song phương, trong đó Canada giảm thuế đối với xe điện Trung Quốc và kỳ vọng Bắc Kinh giảm thuế đối với các nông sản Canada, trong đó có hạt cải dầu, hải sản và đậu.

Croatia xem xét thận trọng trước khi tham gia “Hội đồng Hòa bình Gaza”

Thủ tướng Croatia Andrej Plenković cho biết Zagreb sẽ tiếp cận thận trọng trước lời mời tham gia “Hội đồng Hòa bình Gaza” do Mỹ khởi xướng, đồng thời xem xét kỹ các hệ lụy pháp lý quốc tế trước khi đưa ra quyết định.

Thủ tướng Croatia Andrej Plenković. Ảnh: AFP

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Croatia Plenković xác nhận, ông đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo ông, Hội đồng Hòa bình là một cơ chế quốc tế mới nhằm nỗ lực thúc đẩy hòa bình, đầu tư kinh tế và giải quyết xung đột tại Dải Gaza cũng như một số khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, Croatia sẽ xem xét thận trọng trước khi đưa ra quyết định cho các bước tiếp theo.

Ông Plenković cho biết thêm, ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu nghiên cứu các khía cạnh pháp lý quốc tế của sáng kiến này, mối liên quan của Hội đồng Hòa bình Gaza với các khuôn khổ hiện có, đặc biệt là của Liên Hợp Quốc, cũng như sự phù hợp với các nghĩa vụ của Croatia trong EU. Sau khi hoàn tất quá trình xem xét, chính phủ sẽ báo cáo Tổng thống và tiến hành các cuộc tham vấn về khả năng Croatia gia nhập tổ chức này.

Mỹ hứng chịu bão mùa đông, hơn 200 triệu người bị ảnh hưởng

Nước Mỹ đang phải đối mặt với một cơn bão mùa Đông diện rộng kèm giá lạnh khắc nghiệt, càn quét từ vùng Rockies đến bờ biển phía Đông. Tình hình thời tiết khắc nghiệt đã khiến giao thông tê liệt và đe dọa trực tiếp đến đời sống của hơn 200 triệu người dân Mỹ.

Bão tuyết ở Mỹ. Ảnh: EPA

Theo số liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, hơn 8.000 chuyến bay dự kiến cất cánh cuối tuần này đã bị hủy bỏ. Riêng trong ngày 24-1, 3.400 chuyến bay đã không thể thực hiện, và con số này dự kiến sẽ tăng thêm 5.000 chuyến trong ngày 25-1.

Hàng loạt trường đại học tại Mississippi, Bắc Carolina và các trường phổ thông tại Philadelphia đã thông báo đóng cửa



Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã chuẩn bị sẵn sàng 7 triệu suất ăn, 600.000 chăn màn và 300 máy phát điện để ứng cứu kịp thời cho các khu vực bị cô lập. Các nhà khí tượng cho biết phạm vi ảnh hưởng của cơn bão mùa đông lần này có thể trải dài hơn 3.200km, tương đương hơn một nửa chiều dài lục địa Mỹ.

Indonesia chạy đua cứu 80 người mất tích trong lở đất

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn tại đảo Java, Indonesia, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 80 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân dưới lớp bùn đất dày.

Lực lượng cứu hộ Indonesia nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở đất ở Tây Java. Ảnh: tempco

Liên tục các trận mưa lớn trút xuống đã khiến các con sông trong khu vực nước dâng cao tràn bờ, cuốn trôi làng Pasir Langu thuộc huyện Tây Bandung, tỉnh Tây Java. Bùn, đá và cây cối đổ xuống các xóm nhỏ trên sườn núi, vùi lấp ít nhất 34 ngôi nhà.

Ông Abdul Muhari- người phát ngôn của Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia cho biết, lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm 82 cư dân được cho là bị vùi lấp dưới đống bùn đất, trong khi 24 người khác may mắn thoát khỏi thảm họa.