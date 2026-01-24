Tin thế giới tối 24-1: Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

(GLO)- Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng; Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela; Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-1.

Nga tiếp tục không kích quy mô lớn vào Kiev, gây mất điện trên diện rộng

Theo báo Kyiv Independent, Không quân Ukraine ngày 24-1 đã thông báo về việc Nga phóng tổng cộng 396 vũ khí các loại vào thủ đô Kiev trong đêm. Trong số này có 250 UAV cảm tử Shahed, tên lửa siêu vượt âm Tsirkon, tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa hành trình Kh-22/Kh-3.

Giới chức Ukraine nhấn mạnh, cuộc tấn công rạng sáng 24-1 đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng tại Kiev, vốn vẫn chưa phục hồi sau các đợt không kích trước đó.

Một lính cứu hỏa đang chữa cháy tại một địa điểm bị không kích ở Kiev, Ukraine hôm 24-1. Ảnh: Kyiv Post.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết: "Gần 6.000 trong tổng số khoảng 12.000 tòa chung cư tại Kiev hiện không có hệ thống điện và sưởi. Phần lớn trong số này là những tòa nhà mà chúng tôi đã kết nối lại 2 lần hoặc cố gắng khôi phục nguồn năng lượng sau các cuộc tấn công ngày 19-1 và 20-1. Ngoài thiệt hại về hạ tầng năng lượng, đã có 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong cuộc không kích" .

Bộ Nội vụ Ba Lan mới đây đã thông báo về việc sẽ gửi 379 máy phát điện và 18 thiết bị sưởi cho Ukraine, 447 máy phát điện khác từ nguồn quỹ của Liên minh châu Âu (EU) và 90 máy phát điện của riêng Warsaw cũng sẽ được trao cho Kiev trong thời gian tới. Số thiết bị này sẽ được dùng để cấp điện cho bệnh viện, hầm trú ẩn và các dịch vụ trọng yếu.

Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ ngày 241 thông báo đã thực hiện cuộc tấn công vào một chiếc tàu bị nghi là tham gia hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến hai người thiệt mạng.

Lực lượng Mỹ tấn công tàu bị nghi chở ma túy. Ảnh minh họa: AFP

Theo tuyên bố được đăng trên mạng xã hội X bởi Bộ Tư lệnh miền Nam, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chỉ thị cho lực lượng đặc nhiệm liên hợp tấn công vào con tàu được xác nhận di chuyển dọc các tuyến buôn lậu ma tuý và đang tham gia vào các hoạt động buôn lậu. Đây được coi là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào tàu bị nghi là buôn lậu ma tuý kể từ khi triển khai chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela.

Bài đăng cho biết hai người bị Mỹ mô tả là khủng bố buôn ma túy đã bị tiêu diệt, một người còn lại sống sót. Quân đội Mỹ chưa công bố chi tiết thêm, bao gồm nguồn gốc con tàu, danh tính những người trên tàu, hay bằng chứng xác thực về cáo buộc buôn lậu ma túy. Các quan chức cũng không tiết lộ loại vũ khí được sử dụng trong cuộc tấn công.

Indonesia: Lở đất, lũ quét khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và hàng trăm người mất tích sau khi xảy ra một vụ lở đất kèm lũ quét vào rạng sáng 24-1 tại huyện Cisarua, khu vực Tây Bandung, tỉnh Tây Java của nước này.

Lở đất kèm lũ quét tại huyện Cisarua, Tây Bandung khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Ảnh: AP

Thảm họa xảy ra vào khoảng 3h sáng theo giờ địa phương. Người dân cho biết đã nghe thấy những tiếng động lớn trước khi đất đá và bùn từ làng Pasirkuning đổ ập xuống làng Pasir Kuda lân cận.

Hàng chục ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu dân cư nằm gần khu vực xảy ra sạt lở.

Theo số liệu sơ bộ của cảnh sát, tính đến 12h trưa 24-1, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể. Trong khi đó, hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt hoặc mất tích. Hoạt động cứu nạn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, khối lượng đất đá lớn và nguy cơ mưa tiếp diễn, có thể gây ra các vụ sạt lở tiếp theo.

Pháp điều tra vụ 2 trẻ sơ sinh tử vong nghi liên quan sữa bột bị nhiễm độc

Giới chức Pháp đang tiến hành điều tra vụ tử vong của 2 trẻ sơ sinh nghi liên quan đến các lô sữa bột bị nhiễm độc.

Cuộc điều tra được tiến hành trong bối cảnh làn sóng thu hồi sữa công thức đang gây chấn động thị trường thực phẩm châu Âu.

Ảnh minh họa: Internet

Cuộc điều tra hiện đang tập trung xác định nguyên nhân khiến 2 trẻ sơ sinh tử vong sau khi sử dụng sản phẩm sữa của tập đoàn Nestlé.

Trường hợp đầu tiên là một trẻ mới 2 tuần tuổi, tử vong ngày 8-1 tại thành phố Bordeaux sau khi dùng sữa thuộc các lô hàng vừa bị thu hồi. Trường hợp thứ hai là một trẻ 27 ngày tuổi, tử vong cuối tháng 12 năm ngoái tại Angers. Mẹ của bé thứ hai vừa mới liên lạc với cơ quan chức năng trong tuần này, sau khi nhận thấy con mình đã sử dụng sản phẩm nằm trong danh mục cảnh báo.

Mặc dù các công tố viên địa phương cho biết hiện chưa xác định được mối liên hệ giữa sữa công thức với 2 vụ trẻ sơ sinh tử vong nói trên, và cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy sản phẩm của Nestlé là nguyên nhân gây ra các vụ việc đau lòng nhưng tập đoàn này khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra.