Tin thế giới tối 8-2: Iran nêu điều kiện then chốt để đàm phán hạt nhân thành công

(GLO)- Iran nêu điều kiện then chốt để đàm phán hạt nhân thành công; Syria mở lại hàng trăm trường học; Anh điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh nghi ngộ độc sữa; Nhật Bản: Gần 600 người thương vong do thời tiết cực đoan... là những thông tin quốc tế đáng chú ý tối 8-2.

Iran nêu điều kiện then chốt để đàm phán hạt nhân thành công

Iran ngày 8-2 tuyên bố việc công nhận quyền làm giàu uranium của nước này là then chốt để các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ có thể thành công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. Ảnh: AFP

“Làm giàu uranium bằng không là điều chúng tôi không bao giờ chấp nhận. Vì vậy, chúng ta cần tập trung vào các cuộc thảo luận chấp nhận việc làm giàu bên trong Iran, đồng thời xây dựng lòng tin rằng hoạt động làm giàu đó là và sẽ chỉ phục vụ các mục đích hòa bình”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói.

Ông cũng cho biết chương trình tên lửa của Iran chưa bao giờ nằm trong chương trình nghị sự mặc dù Mỹ muốn đưa vào khuôn khổ đàm phán.

Các nhà ngoại giao Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán gián tiếp tại Oman vào hôm 6-2, nhằm khôi phục con đường ngoại giao trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai hải quân gần Iran và Tehran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Syria mở lại hàng trăm trường học sau nhiều năm gián đoạn

Chính phủ lâm thời Syria đã mở cửa trở lại khoảng 760 trường học tại tỉnh Deir Ezzor ở phía Đông của nước này, đánh dấu nỗ lực mới khôi phục giáo dục cho hơn 261.000 học sinh sau nhiều năm bị gián đoạn do xung đột.

Các em nhỏ Syria trở lại trường học. Ảnh: Arab News

Trong thông báo ngày 7-2 trên nền tảng tin nhắn Telegram, Bộ Giáo dục Syria cho biết việc mở lại các trường là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm xây dựng lại hệ thống giáo dục của đất nước, đảm bảo môi trường học tập an toàn và giúp học sinh duy trì học tập một cách thường xuyên.

Hiện bộ đang nỗ lực trang bị những vật dụng thiết yếu, đồng thời sửa chữa, bảo trì và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, các nhà chức trách cũng cho hay hơn 200.000 học sinh tại tỉnh Raqqa đã quay trở lại trường học trong niên khóa 2025-2026, cho thấy đà phục hồi giáo dục trên phạm vi toàn quốc.

Anh điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh nghi ngộ độc sữa

Mới đây, các cơ quan y tế Anh đang tiến hành điều tra 36 trường hợp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bị ốm sau khi sử dụng một số lô sữa công thức đã bị thu hồi do nghi ngờ nhiễm độc tố, trong bối cảnh làn sóng thu hồi sữa công thức lan rộng trên khắp châu Âu và toàn cầu.

Các tập đoàn lớn trong ngành sản xuất thực phẩm quốc tế như Nestlé và Danone đã chủ động thực hiện các đợt thu hồi sản phẩm sữa công thức sau khi phát hiện các dấu hiệu về nguy cơ nhiễm độc tố ở một số lô hàng. Ảnh: Reuters

Trong một báo cáo, Cơ quan y tế Anh cho biết đã tiếp nhận 36 báo cáo lâm sàng liên quan đến trẻ em sử dụng sữa công thức bị thu hồi, sau đó có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy và đau bụng – những dấu hiệu đặc trưng của tình trạng nhiễm độc cereulide, một loại độc tố khó bị phân hủy bởi nhiệt độ cao. Phần lớn các ca bệnh tập trung tại Anh và rải rác ở các khu vực khác như Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Sự kiện này bắt nguồn từ việc các tập đoàn lớn trong ngành sản xuất thực phẩm quốc tế như Nestlé và Danone, đã chủ động thực hiện các đợt thu hồi sản phẩm sữa công thức trên phạm vi rộng từ tháng 1 vừa qua, sau khi các dấu hiệu về nguy cơ nhiễm độc tố được phát hiện ở một số lô hàng.

Thái Lan tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 8-2, khoảng 53 triệu công dân Thái Lan tham gia tổng tuyển cử và bỏ phiếu tại 100.000 điểm ở thủ đô Bangkok cùng 76 tỉnh thành, với kinh tế và xung đột biên giới với Campuchia là hai vấn đề được quan tâm nhiều nhất.

Hình ảnh cử tri tại một điểm bỏ phiếu ở Klong Tan, quận Wattana, Bangkok sáng 8-2-2026. Ảnh: Bangkok Post

Trong cuộc tổng tuyển cử, người dân sẽ bầu 500 nghị sĩ, trong đó 400 ghế được bầu trực tiếp tại khu vực bầu cử địa phương, 100 ghế còn lại được phân bổ cho các đảng dựa theo tỷ lệ phiếu bầu toàn quốc. Mỗi đảng được quyền đề cử tối đa ba ứng viên thủ tướng.

Quốc hội khóa mới phải bắt đầu làm việc trong vòng 15 ngày sau khi có kết quả chính thức, nhằm bầu ra chủ tịch và bỏ phiếu chọn tân thủ tướng.

Quá trình bỏ phiếu kết thúc lúc 17h, kết quả sơ bộ dự kiến được công bố vào tối muộn. Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Sawaeng Boonmee cho biết tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 80-90%, cao hơn mức 75% trong cuộc bầu cử năm 2023.

Nhật Bản: Gần 600 người thương vong do thời tiết cực đoan

Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh mạnh chưa từng có, hàng loạt các địa phương của Nhật Bản đang chìm trong băng tuyết dày đặc. Trong đó, tại tỉnh Aomori - miền Bắc Nhật Bản, lượng tuyết rơi tăng gấp đôi so với mọi năm, có thời điểm lượng tuyết lên tới 133cm. Đặc biệt, tuyết rơi kèm theo gió lớn đã tạo ra những trận bão tuyết dữ dội, cản trở mọi hoạt động của cư dân các địa phương và gây ra nhiều thiệt hại to lớn.

Thành phố Aomori chìm sâu trong hàng mét tuyết. Ảnh: NHK

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 45 người tử vong và 540 người bị thương do các tai nạn liên quan đến băng tuyết. Ngoài thiệt hại về người, mùa đông khắc nghiệt còn gây ra những thiệt hại to lớn về tài sản với nhà sập do tuyết, cột điện gẫy đổ, đứt dây tải điện, vỡ ống nước... và khiến hầu hết các loại hình giao thông bị tê liệt.

Đặc biệt, thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản lần thứ 51 - sự kiện quan trọng nhất năm 2026 trong đời sống chính trị của nước này. Do thời tiết cực đoan khắc nghiệt, số cử tri tham gia bỏ phiếu được dự báo là sẽ thấp hơn mong đợi.