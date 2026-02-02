Nhật Bản phát hiện đất hiếm ở độ sâu 6.000 m dưới lòng biển

(GLO)- Ngày 2-2, Chính phủ Nhật Bản thông báo phát hiện đất hiếm trong trầm tích thu hồi từ độ sâu 6.000 m dưới lòng biển. Đây là tín hiệu nỗ lực tránh phụ thuộc quá mức vào một quốc gia cụ thể về đất hiếm của quốc gia này.

Được biết, đất hiếm, nhóm nguyên tố gồm 17 kim loại được sử dụng để chế tạo mọi thứ từ xe điện đến ổ cứng, cánh quạt gió và tên lửa; tương đối dồi dào trong vỏ Trái Đất nhưng rất khó khai thác.

Tàu khoan khoa học biển sâu Chikyu. Ảnh: Reuters/TNO

Khu vực xung quanh Minami Torishima nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, ước tính chứa hơn 16 triệu tấn đất hiếm. Theo Nikkei, đây là mỏ đất hiếm có trữ lượng lớn thứ ba thế giới.

AFP dẫn lời ông Kei Sato-người phát ngôn chính phủ Nhật Bản: "Các mẫu thu được sẽ tiếp tục được phân tích, bao gồm việc xác định chính xác hàm lượng đất hiếm trong mẫu trầm tích".

Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản gọi đây là "một thành tựu có ý nghĩa về an ninh kinh tế lẫn phát triển toàn diện không gian biển".

Trước đó, Chính phủ Nhật Bản điều tàu nghiên cứu tới thăm dò ở vùng biển gần đảo Minami Torishima trên Thái Bình Dương, khu vực được dự đoán là có trữ lượng dồi dào các khoáng sản giá trị cao. Và mẫu trầm tích được thu thập nhờ vào tàu khoan khoa học biển sâu Chikyu.

Theo Nhật Bản, sứ mệnh đánh dấu lần đầu tiên thế giới thực hiện nỗ lực khai thác đất hiếm ở độ sâu đáng kể trong lòng đại dương.

Sứ mệnh được Nhật Bản triển khai trong bối cảnh Trung Quốc, hiện là nhà cung cấp đất hiếm lớn nhất thế giới, đang gia tăng áp lực cho láng giềng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11-2025 đề cập khả năng Tokyo có thể phản ứng bằng quân sự trong trường hợp Đài Loan bị tấn công.

Trung Quốc đã ngưng xuất khẩu sang Nhật Bản những hàng hóa lưỡng dụng, tức có thể phục vụ cho mục đích dân sự lẫn quân sự. Động thái này làm gia tăng lo ngại ở Nhật Bản rằng Bắc Kinh có thể tiến đến siết nguồn cung đất hiếm.

Ông Takahiro Kamisuna-nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế-cho rằng, nếu Nhật Bản có thể khai thác thành công và ổn định đất hiếm quanh Minami Torishima thì đây sẽ là tài sản chiến lược quan trọng để Nhật Bản giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc.