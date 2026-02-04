Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Con trai cố lãnh đạo Libya bị ám sát tại nhà riêng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Truyền thông Libya xác nhận, Saif al-Islam Gaddafi - con trai của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi đã bị 4 người sát hại gần TP. Zintan.

Ngày 3-2, ông Seif al-Islam Gaddafi - con trai của cố lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã bị sát hại tại nhà riêng ở thị trấn Zintan, miền Tây Libya. Luật sư của nạn nhân - ông Marcel Ceccaldi (người Pháp) cùng các cộng sự thân cận đã xác nhận thông tin này.

1770178972812.jpg
Ông Saif al-Islam Gaddafi.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al-Ahrar, ông Abdullah Othman Abdurrahim - cố vấn của ông Gaddafi cho biết, 1 nhóm biệt kích gồm 4 kẻ lạ mặt đã vô hiệu hóa hệ thống camera giám sát, đột nhập vào nơi ở và “hành quyết” ông Seif al-Islam.

Ông Seif al-Islam (53 tuổi) từng được xem là người kế nhiệm cha mình và giữ vai trò như Thủ tướng thực quyền của Libya trước làn sóng Mùa xuân Arab.

Ông bị bắt giữ vào tháng 11-2011 và từng bị tòa án tại Tripoli tuyên án tử hình năm 2015 nhưng sau đó được ân xá. Năm 2021, ông tuyên bố tranh cử tổng thống nhưng cuộc bầu cử đã bị hoãn vô thời hạn.

Reuters đưa tin ngày 4-2, ông Saif al-Islam dẫn đầu các cuộc đàm phán về việc để Libya từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt và thương lượng bồi thường cho gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom chuyến bay Pan Am 103 ở Scotland năm 1988.

Chuyên gia phân tích Emadeddin Badi nhận định cái chết của ông Seif al-Islam sẽ loại bỏ một trở ngại lớn đối với tiến trình bầu cử tổng thống.

Luật sư người Pháp của ông, Marcel Ceccaldi, nói với hãng tin AFP rằng, danh tính của những kẻ tấn công vẫn chưa được xác định. Đồng thời cho biết thêm, khoảng 10 ngày trước, một trong những cộng sự thân cận của Seif al-Islam đã cảnh báo về những lo ngại liên quan đến an ninh của thân chủ.

