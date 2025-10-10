Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quốc hội Peru phế truất Tổng thống Dina Boluarte

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Quốc hội Peru đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Dina Boluarte, người đang bị điều tra vì không khai báo được tặng đồng hồ hiệu và gây lùm xùm vì tự tăng lương cho bản thân.

Theo Hãng tin AFP và Reuters, ngày 10-10, Chủ tịch Quốc hội Peru Jose Jeri thông báo: 118 trên tổng số 122 nghị sỹ đã bỏ phiếu tán thành việc luận tội Tổng thống Dina Boluarte.

2-3946.jpg
Tổng thống Peru Dina Boluarte bị quốc hội phế truất. Ảnh: AFP

Cuộc bỏ phiếu được tiến hành ngay sau nửa đêm, sau nhiều giờ tranh luận, 122 nghị sĩ đồng thuận thông qua quyết định bãi nhiệm bà Boluarte, không có phiếu phản đối nào. Các nghị sĩ quốc hội Peru đã nhất trí thông qua nghị quyết phế truất Tổng thống Peru Dina Boluarte (63 tuổi).

Quyết định này diễn ra chỉ vài giờ sau vụ xả súng tại một buổi hòa nhạc ở thủ đô Lima, khiến nhiều người bị thương và làm bùng phát phẫn nộ về tình hình an ninh bất ổn.

Thủ tướng Eduardo Arana đã lên tiếng bảo vệ Tổng thống trong phiên điều trần trước Quốc hội vào ngày 9-10, song nỗ lực đó không đủ để ngăn chặn quyết định phế truất. Ông nói: "Chúng tôi không bám giữ quyền lực. Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã biết có thể bị buộc rời chức bất cứ lúc nào".

Với việc bà Boluarte bị bãi nhiệm, Peru chính thức bước vào giai đoạn khủng hoảng chính trị mới, khi chỉ trong chưa đầy 1 thập kỷ, quốc gia Nam Mỹ này đã thay đổi tới 6 Tổng thống, phản ánh sự bất ổn sâu sắc của nền chính trị Peru trong bối cảnh tội phạm và bất an xã hội gia tăng.

Bà Dina Boluarte đã bị phế truất trong bối cảnh đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội và tình trạng tội phạm gia tăng nghiêm trọng trên toàn quốc.

Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội José Jeri (38 tuổi), một chính trị gia bảo thủ sẽ kế nhiệm bà Boluarte và tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời để hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống kéo dài đến tháng 7-2026.

