Tin thế giới tối 15-12: UAV tấn công thủ đô Nga, nhiều sân bay tạm đóng cửa

(GLO)- UAV tấn công thủ đô Nga, nhiều sân bay tạm đóng cửa; Nga dự Hội nghị các quan chức cao cấp G20, chấm dứt cô lập ngoại giao; Nghi phạm vụ xả súng ở Australia sở hữu tới 6 khẩu súng; Ấn Độ: Sương mù dày đặc khiến hàng chục chuyến bay bị hủy... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 15-12.

UAV tấn công thủ đô Nga, nhiều sân bay tạm đóng cửa

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, một loạt máy bay không người lái (UAV) đã tấn công thủ đô Nga và vùng Moscow, khiến các sân bay Domodedovo và Zhukovsky phải tạm đóng cửa trong thời gian ngắn.

Đợt tấn công mới nhất của các UAV Ukraine vào thủ đô Moscow kéo dài từ tối 14-12 tới sáng 15-12. Bộ Quốc phòng Nga thống kê, trong đêm 14-12, các đơn vị phòng không của nước này đã bắn hạ 130 UAV ở 11 khu vực và trên biển Caspian, trong đó có 18 UAV ở Moscow. Hiện, các đội cứu hộ đang dọn dẹp hiện trường và chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại trong đợt tập kích này.

Thủ đô Moscow của Nga hứng đợt tập kích bằng UAV mới. Ảnh: Exilenova+

Thời gian gần đây, Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tầm xa để nhắm tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga. Vào ngày 13-12, các lực lượng Kiev đã nhắm bắn một số mục tiêu Nga, gồm nhà máy lọc dầu Afipsky ở vùng Krasnodar, kho dầu Uryupinsk ở vùng Vologograd và 2 kho nhiên liệu trên bán đảo Crimea.

Nga dự Hội nghị các quan chức cao cấp G20, chấm dứt cô lập ngoại giao

Phái đoàn Nga đã đến Washington để tham dự Hội nghị các quan chức cao cấp G20 (Sherpa G20) đầu tiên dưới sự chủ trì của Mỹ, sau một thời gian dài Moscow bị phương Tây cô lập về ngoại giao.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin TASS, Đại sứ lưu động của Nga Marat Berdyev cho biết trong một bài đăng trên kênh Telegram: "Vào các ngày 15-16/12, những cuộc họp đầu tiên của đại diện ngoại giao và tài chính của các nước thành viên diễn đàn theo kế hoạch diễn ra tại Washington. Phái đoàn Nga do đại diện ngoại giao Svetlana Lukash dẫn đầu đã tới thủ đô của Mỹ".

Ông Berdyev cho biết thêm, trong phái đoàn Nga còn có các quan chức từ Văn phòng tổng thống, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Đại sứ quán Nga tại Washington.

Tờ RBC Ukraine dẫn lời các nhà phân tích đánh giá, việc các đại diện Moscow tham gia họp hội nghị Sherpa G20 thể hiện việc Mỹ sẵn lòng đưa Nga vào các cuộc thảo luận về vấn đề kinh tế và địa chính trị toàn cầu quan trọng.

Vụ xả súng ở Bondi: Nghi phạm sở hữu 6 khẩu súng, Australia sửa luật

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở bãi biển Bondi. Ảnh: AFP

Vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney, Australia vào chiều tối 14-12 đã làm 15 người thiệt mạng. Đáng chú ý, một trong hai đối tượng thực hiện vụ xả súng có giấy phép sở hữu súng và đang sở hữu 6 súng được đăng ký.

Trước thực tế này, chính quyền tại bang New South Wales của Australia cho biết sẽ sửa đổi luật kiểm soát súng để tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết, bang này sẽ tiến hành sửa đổi luật quản lý súng trong thời gian tới: “Tôi cho rằng đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi các quy định liên quan đến quản lý súng tại bang New South Wales nhưng hôm nay tôi chưa sẵn sàng để nói về điều này. Tôi muốn đảm bảo rằng sự thay đổi và cải cách này sẽ có tác động lâu dài. Đây không phải là lần cuối cùng tôi đề cập vấn đề này mà sẽ sớm nói về điều này trong thời gian tới”.

Sau vụ xả súng ngày hôm qua, lãnh đạo các bang và vùng lãnh thổ của Australia cũng đã cam kết gia tăng các biện pháp để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng người Do Thái tại nước này.

Hàn Quốc: Cáo buộc mới với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol

Hãng tin Yonhap cho biết công tố viên đặc biệt Hàn Quốc Cho Euk-suk ngày 15-12 đã thông báo về kết quả của cuộc điều tra kéo dài 6 tháng liên quan đến việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật chớp nhoáng vào tháng 12-2024.

Bê bối liên quan đến lệnh ban bố thiết quân luật đã khiến cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất. Ảnh: Yonhap

"Ông Yoon đã bắt đầu chuẩn bị cho việc ban bố thiết quân luật từ tháng 10-2023, hơn một năm trước khi ông thực sự đưa ra sắc lệnh vào tháng 12-2024. Ông Yoon muốn ban bố thiết quân luật để loại bỏ các đối thủ chính trị, độc chiếm và duy trì quyền lực, trái ngược với lập luận của ông rằng sắc lệnh khẩn cấp được ban hành để bảo vệ đất nước trước phe đối lập liều lĩnh", ông Cho cho biết.

Báo cáo điều tra nêu rõ, ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong Hyun đã lên kế hoạch giải tán quốc hội và thay thế bằng một cơ quan lập pháp khẩn cấp nắm cả quyền lập pháp lẫn tư pháp. Để tạo điều kiện cho việc ban bố thiết quân luật, ông Yoon đã cho máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên vào tháng 10/-2024 nhằm kích động sự trả đũa. Tuy vậy, kế hoạch này đã thất bại khi Bình Nhưỡng không đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Ấn Độ: Sương mù dày đặc khiến hàng chục chuyến bay bị hủy

Trong những ngày qua, khu vực miền Bắc Ấn Độ, đặc biệt là tại thủ New Delhi, liên tục hứng chịu sương mù dày đặc, khiến tầm nhìn giảm nghiêm trọng. Tình trạng thời tiết không thuận lợi đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông, đặc biệt là với ngành hàng không.

Sương mù dày đặc khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng, ngày 15-12-2025. Ảnh: ANI

Tại sân bay quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi, trong sáng 15-12, ít nhất 66 chuyến bay phải hủy hoặc phải chuyển hướng do điều kiện tầm nhìn không bảo đảm an toàn cất - hạ cánh. Các hãng hàng không lớn như IndiGo, Air India, Spice Jet đã phát đi thông báo, khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi lịch trình, chuẩn bị cho khả năng chậm chuyến hoặc thay đổi kế hoạch bay. Trong khi đó, ngành đường sắt Ấn Độ đã phải dời lịch khởi hành của 60 chuyến tàu vì tầm nhìn gần như bằng không trong buổi sáng nay. Nhiều vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng được ghi nhận trên nhiều tuyến đường tại các bang miền Bắc Ấn Độ.

Đây là đợt gián đoạn do sương mù nghiêm trọng đầu tiên trong mùa đông năm nay tại miền Bắc Ấn Độ.