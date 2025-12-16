Khánh thành Nhà sàn Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

(GLO)- Nhà sàn Bác Hồ vừa được khánh thành tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan).

Công trình Nhà sàn Bác Hồ có diện tích xây dựng 100 m2, được xây dựng theo nguyên mẫu Nhà sàn Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội.

Đây là hạng mục đầu tiên trong tổng thể Dự án mở rộng Khu di tích với quy mô 4.800 m2, bao gồm các hạng mục khác như hội trường đa năng, phiên bản Chùa Một Cột… dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Toàn cảnh Nhà sàn Bác Hồ tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Ảnh: PV/Vietnam+

Công trình Nhà sàn Bác Hồ được khởi công từ ngày 9-4-2025 và hoàn thành sau 8 tháng thi công, bằng nguồn kinh phí quyên góp từ gia đình ông Phạm Đức Dậu - Trưởng ban Quản lý Khu di tích - và cộng đồng kiều bào Việt Nam tại địa phương.

Công trình là biểu tượng sống động của lòng tôn kính, sự tri ân sâu sắc của cộng đồng người Việt tại Thái Lan đối với vị lãnh tụ kính yêu, đồng thời khẳng định sự phát triển vững chắc của tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng năm 2011 trong khuôn viên rộng gần 10.000 m2, tại bản Noỏng Ôn, thị xã Mương, tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan. Đây là khu di tích đầu tiên về Bác Hồ trong quá trình hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan trong giai đoạn 1928 - 1929. Khu di tích sau 13 năm hoạt động đã trở thành một điểm tham quan thu hút đông đảo kiều bào, người Thái Lan, khách du lịch Việt Nam và quốc tế khi đến Thái Lan, muốn tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.