Tòa án Hàn Quốc phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol

(GLO)- Ngày 4-4, Tòa án Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol , do liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào ngày 3-12-2024.

Theo đó, bản án được tuyên bởi quyền Chánh án Tòa án Moon Hyung-bae và được truyền hình trực tiếp, có hiệu lực ngay lập tức, yêu cầu nước này phải tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống bất thường để chọn người kế nhiệm trong vòng 60 ngày. Dự đoán cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3-6 tới. Trong khoảng thời gian hiện tại, Thủ tướng Han Duck-soo giữ vị trí quyền tổng thống.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Ảnh: Yonhap

Tòa án Hiến pháp cho biết, Tổng thống Yoon đã vi phạm luật khi cử lực lượng quân đội đến Quốc hội để ngăn chặn việc hủy bỏ thiết quân luật.

Bản án được tòa thông báo đã khép lại câu chuyện kéo dài 4 tháng qua, bắt đầu bằng tuyên bố bất ngờ về thiết quân luật của Tổng thống Yoon và ​​việc ông bị bắt rồi được thả sau đó, đồng thời gây ra thiệt hại đáng kể cho cấu trúc chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước.

Do bị phế truất, ông Yoon và vợ là bà Kim Keon-hee phải rời khỏi Dinh thự Tổng thống ở Hannam-dong, trung tâm thủ đô Seoul. Nếu trở về nhà cũ ở phía nam Seoul, nơi sinh sống trước khi ông nhậm chức, vợ chồng ông Yoon sẽ được cung cấp các biện pháp đảm bảo an ninh. Theo luật hiện hành, một tổng thống bị luận tội và không hoàn thành nhiệm kỳ sẽ được hưởng quyền bảo vệ an ninh trong 10 năm.