Tổng thống Trump muốn di dời người vô gia cư khỏi thủ đô Washington

(GLO)- Hướng đến việc thực hiện các cam kết tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di dời người vô gia cư và chấm dứt tình trạng tội phạm bạo lực tại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10-8: "Tôi sẽ làm cho thủ đô của chúng ta an toàn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người vô gia cư phải rời đi, ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị nơi ở, nhưng rất xa thủ đô",

Tổng thống Trump có kế hoạch chuyển người vô gia cư "ra rất xa" khỏi thủ đô Washington, nhằm khiến thành phố trở nên "đẹp đẽ hơn".

Nội dung đăng kèm 4 bức ảnh dường như được chụp từ đoàn xe của ông, trong đó có 2 ảnh cho thấy những túp lều trên cỏ dọc theo một xa lộ cách Nhà Trắng chưa đến 2 km, theo The Guardian.

Những bức ảnh do ông Trump đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình Truth Social Donald J. Trump

Theo tổ chức Community Partnership, mỗi đêm có khoảng 3.782 người vô gia cư xuất hiện tại thành phố hơn 700.000 dân này, phần lớn đang sống trong các trung tâm tạm trú hoặc nhà chuyển tiếp.

Nhà Trắng từ chối giải thích quyền hạn pháp lý mà ông Trump có thể sử dụng để trục xuất người vô gia cư. Hiện ông chỉ kiểm soát đất và tòa nhà liên bang ở Washington D.C.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo tổ chức họp báo vào ngày 11-8, trong đó dự kiến công bố các kế hoạch của ông cho thủ đô Washington.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump từ lâu đã công khai bày tỏ không hài lòng với cách tổ chức này. Ông từng đe dọa liên bang hóa thành phố, tức tước quyền tự quản và đặt thủ đô Washington dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang, cũng như trao cho Nhà Trắng quyền quyết định cuối cùng về cách thức điều hành.

Một quan chức Mỹ cho biết 450 nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã được triển khai khắp thành phố, sau vụ tấn công bạo lực nhắm vào một nhân viên trẻ của chính quyền. Các hành vi vi phạm được điều tra bao gồm tàng trữ súng không phép, lái xe khi bị đình chỉ giấy phép và điều khiển xe mô tô địa hình trái luật.

Tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh cho phép bắt giữ người vô gia cư dễ dàng hơn. Ngoài ra, tuần trước, ông cũng yêu cầu triển khai lực lượng hành pháp liên bang khắp các đường phố của Washington.

Theo số liệu của cảnh sát Mỹ cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2025, tội phạm bạo lực tại Washington D.C giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng tội phạm giảm khoảng 7%. Số liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trước khi ông Trump nhậm chức cho thấy tỷ lệ tội phạm ở thành phố trong năm 2024 là mức thấp nhất ba thập kỷ.

Quốc hội Mỹ hiện nắm quyền kiểm soát ngân sách của Washington D.C, nhưng người dân vẫn bầu ra thị trưởng và hội đồng thành phố. Để ông Trump tiếp quản toàn bộ thành phố, Quốc hội cần thông qua luật bãi bỏ quyền lãnh đạo địa phương.