Tuần tới, Mỹ sẽ dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt Venezuela

(GLO)- 1 tuần sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có thể được dỡ bỏ ngay trong tuần tới để có thể bán dầu. Bộ Tài chính đang xem xét những thay đổi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán số dầu được lưu trữ phần lớn trên tàu quay về Venezuela.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

Ông Bessent cũng nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của Washington là tạo điều kiện cho hoạt động bán dầu, nguồn thu then chốt của Venezuela, cũng như xử lý bài toán dòng tiền đang bị phong tỏa.

Trước đó, tối 9-1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm các tòa án hoặc chủ nợ tịch thu doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela do Bộ Tài chính Mỹ nắm giữ, tuyên bố rằng các khoản tiền này nên được bảo vệ để giúp Venezuela tạo ra "hòa bình, thịnh vượng và ổn định".