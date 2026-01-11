Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Tuần tới, Mỹ sẽ dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt Venezuela

H.M (Theo VietnamPlus, Dân Trí)

(GLO)- 1 tuần sau khi quân đội Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, chính quyền của Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ dỡ bỏ thêm các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Cụ thể, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela có thể được dỡ bỏ ngay trong tuần tới để có thể bán dầu. Bộ Tài chính đang xem xét những thay đổi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán số dầu được lưu trữ phần lớn trên tàu quay về Venezuela.

scott-bessent-20260111084813-reuters-0903jpg.jpg
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

Ông Bessent cũng nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của Washington là tạo điều kiện cho hoạt động bán dầu, nguồn thu then chốt của Venezuela, cũng như xử lý bài toán dòng tiền đang bị phong tỏa.

Trước đó, tối 9-1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm các tòa án hoặc chủ nợ tịch thu doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela do Bộ Tài chính Mỹ nắm giữ, tuyên bố rằng các khoản tiền này nên được bảo vệ để giúp Venezuela tạo ra "hòa bình, thịnh vượng và ổn định".

GÓC NHÌN THẾ GIỚI (số ngày 11-1-2026): Dầu mỏ Venezuela: Canh bạc tỷ đô và giới hạn quyền lực của Mỹ

GÓC NHÌN THẾ GIỚI (số ngày 11-1-2026): Dầu mỏ Venezuela: Canh bạc tỷ đô và giới hạn quyền lực của Mỹ

(GLO)- Sau chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, Mỹ tuyên bố rót hàng tỷ đô la để hồi sinh ngành dầu mỏ nước này, coi đây là “mỏ vàng bị bỏ quên” và đòn bẩy tái lập ảnh hưởng tại Mỹ Latinh. Tuy nhiên Mỹ đã và đang phải đối mặt với những giới hạn cấu trúc không dễ vượt qua.

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Mỹ cảnh báo tăng thuế đối với hàng hóa Ấn Độ

Thế giới

(GLO)- Mỹ có thể tăng thuế đối với Ấn Độ nếu New Delhi không đáp ứng yêu cầu của Washington về việc hạn chế mua dầu của Nga. Đây là phát ngôn của Tổng thống Donald Trump với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) mới đây.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. Ảnh: THX/TTXVN

Tin thế giới sáng 6-1: Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela

Thế giới

(GLO)- Bà Delcy Rodríguez tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela; Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về vụ Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Venezuela; Ukraine cáo buộc Nga tấn công hàng loạt vào Kharkiv; Ấn Độ: Nhiều người phải sơ tán do cháy lớn ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 6-1.

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc họp khẩn về tình hình Venezuela. Ảnh minh họa: AP

Tin thế giới tối 4-1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela

Thế giới

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela; Mỹ dỡ bỏ hạn chế không phận Caribe; Bầu cử Myanmar: Đảng USDP đang giành chiến thắng áp đảo; Nhật Bản phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-1. 

Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin. Ảnh: 4th Mechanised Brigade of Ukrainian Armed Forces

Tin thế giới sáng 3-1: Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

Thế giới

(GLO)- Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống; Ukraine đề cử trùm tình báo giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống; Ả rập Xê út không kích Yemen: 20 người thiệt mạng; Nguyên nhân ban đầu gây cháy quán bar tại Thụy Sĩ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-1.

