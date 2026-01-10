Tin thế giới sáng 10-1: Mỹ gia tăng trấn áp ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ cam kết đầu tư tại Venezuela; Mỹ gia tăng trấn áp ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; NATO bác bỏ lo ngại khủng hoảng nội khối liên quan Greenland; EU bật đèn xanh cho hiệp định thương mại với Mercosur ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-1.

Các công ty dầu mỏ lớn của Mỹ cam kết đầu tư tại Venezuela

Ngày 9-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới đã cam kết đầu tư ít nhất 100 tỷ USD nhằm khôi phục và phát triển ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela.

Nhà máy lọc dầu El Palito ở Puerto Cabello, Venezuela, ngày 21-12-2025. Ảnh: AP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước thềm cuộc gặp với các giám đốc điều hành công ty dầu khí lớn tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định: "Các công ty dầu mỏ lớn sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ USD."

Ông cho biết Mỹ và Venezuela đang "hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong vấn đề tái thiết cơ sở hạ tầng dầu khí."

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chính sự hợp tác này đã khiến ông quyết định hủy bỏ kế hoạch tiến hành đợt tấn công thứ hai nhằm vào Venezuela.

Mỹ gia tăng trấn áp ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9-1 cho biết vào sáng cùng ngày, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã lên kiểm tra tàu chở dầu thứ năm khi Washington tăng cường các nỗ lực thực thi lệnh trừng phạt đối với các tàu chở dầu của Venezuela.

Bộ tư lệnh miền Nam (Southcom) công bố ảnh bắt giữ tàu chở dầu của Nga. Ảnh: U.S. Southern Command

Theo một báo cáo của Wall Street Journal, con tàu có tên Olina, trước đây mang tên Minerva M, từng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vì vận chuyển dầu của Liên bang Nga.

Động thái này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Moscow, diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ thu giữ hai con tàu chở dầu bị trừng phạt trong cùng một ngày.

NATO bác bỏ lo ngại khủng hoảng nội khối liên quan Greenland

Người đứng đầu lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu khẳng định liên minh này chưa rơi vào tình trạng khủng hoảng, bất chấp những căng thẳng phát sinh xoay quanh Greenland – vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ ý định kiểm soát.

Quang cảnh thành phố Nuuk trên đảo Greenland ngày 20-3-2025. Ảnh: TTXVN

Phát biểu ngày 9-1 tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Phần Lan, Tướng Alexus Grynkewich - Chỉ huy lực lượng NATO ở châu Âu - cho biết đến thời điểm hiện tại, các tuyên bố liên quan đến Greenland chưa gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động quân sự của NATO. Ông nhấn mạnh liên minh vẫn đoàn kết và sẵn sàng bảo vệ từng tấc lãnh thổ của các nước thành viên.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump gần đây liên tục tái khẳng định mong muốn đặt Greenland dưới sự kiểm soát của Mỹ, thậm chí không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự, với lý do bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia của Washington.

Trong khi đó, các phản ứng ngoại giao từ châu Âu ngày càng gia tăng. Một số quốc gia, trong đó có Đức và Italy, đã công khai phản đối khả năng Mỹ dùng vũ lực nhằm kiểm soát Greenland, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu niềm tin và cam kết phòng thủ tập thể trong NATO.

EU bật đèn xanh cho hiệp định thương mại với Mercosur

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 9-1 đã bật đèn xanh cho hiệp định thương mại với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Đa số quốc gia thành viên EU ủng hộ hiệp định thương mại với Mercosur. Ảnh: AFP

Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, đa số ác quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu ủng hộ hiệp định thương mại với Mercosur tại cuộc họp các đại sứ ở Brussels, mở đường cho việc ký kết hiệp định này tại Paraguay vào tuần tới. Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Olof Gill, cho rằng đây là một thỏa thuận thiết yếu, về kinh tế, chính trị, chiến lược và ngoại giao, đối với EU.

Là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đa dạng hóa thương mại do thuế quan của Mỹ, hiệp định thương mại EU-Mercosur sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn với hơn 700 triệu người, một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Singapore điều tra đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia

Chính phủ Singapore và Indonesia đang phối hợp điều tra các cáo buộc liên quan đến đường dây buôn bán trẻ sơ sinh sang Singapore để cho làm con nuôi.

Chính phủ Singapore phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh. Ảnh minh họa: UNSPLASH

Các thông tin về đường dây buôn người nói trên xuất hiện từ giữa năm 2025, sau khi giới chức Indonesia bắt giữ khoảng 10 nghi phạm tại tỉnh Tây Java.

Theo tuyên bố, cảnh sát Singapore và MSF đã đề nghị cảnh sát Indonesia và Bộ các vấn đề xã hội Indonesia chia sẻ kết quả điều tra, đồng thời xác minh hoàn cảnh của các trẻ em đã được đưa sang Singapore để làm con nuôi. Cảnh sát Singapore cũng đang hỗ trợ phía Indonesia trong quá trình điều tra, sau khi nhận được đề nghị từ cảnh sát Indonesia vào tháng 9-2025.

Các cơ quan chức năng nước này cũng đang liên hệ với các gia đình nhận con nuôi bị ảnh hưởng để giải thích rõ tình hình.