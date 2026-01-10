Venezuela khẳng định không khuất phục, vẫn giữ vững chủ quyền

(GLO)- Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez khẳng định quốc gia Nam Mỹ này vẫn giữ vững chủ quyền và độc lập quốc gia, đồng thời tuyên bố Caracas không bị khuất phục sau đợt không kích của Mỹ diễn ra cuối tuần trước.

Theo bà Delcy Rodríguez, Venezuela không ở trong trạng thái bị động, mà đã có sự phản ứng nhằm bảo vệ Tổ quốc và các giá trị lịch sử của mình, đồng thời khẳng định quốc gia này vẫn duy trì quyền tự chủ sau khi Tổng thống Maduro bị bắt giữ.

Khói lửa bốc lên tại khu phức hợp quân sự Fuerte Tiuna lớn nhất Venezuela, sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas ngày 3-1. Ảnh: France24/TTXVN

Quốc hội Venezuela đã thông qua một nghị quyết tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công. Nghị quyết do nghị sĩ đảng cầm quyền Blanca Eekhout trình bày, trong đó bày tỏ sự tri ân đối với những người đã thiệt mạng.

Chính quyền Venezuela sẽ xây dựng một đài tưởng niệm tại địa điểm xảy ra vụ việc, đồng thời thành lập một ủy ban nhằm hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Quốc hội Venezuela cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm các chính phủ và nghị viện, tăng cường các nỗ lực bảo vệ luật pháp quốc tế, phản đối việc sử dụng vũ lực và tôn trọng chủ quyền quốc gia.